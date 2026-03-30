Midea запускает VRF V9 -- Переосмысление эффективности, надежности и простоты установки в коммерческих системах ОВКВ

МИЛАН, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea официально представила новую VRF-систему V9 . Удовлетворяя насущную потребность владельцев в экономии энергии, высокие требования к стабильности в критически важных сферах применения и постоянные ожидания эффективности установки, V9 является полноценным техническим решением.

Превосходная эффективность, которая дает ощутимые результаты

Midea R32 V9 VRF

Эффективность теплообмена уже давно является узким местом в конструкции системы VRF. V9 преодолевает это ограничение с помощью теплообменника 310° G-типа, который максимизирует эффективность теплообмена при той же площади основания, повышая энергоэффективность ODU на 15 %. Чтобы гарантировать, что эта эффективность останется неизменной при любых климатических условиях, система управления температурой хладагента с фазовым изменением поддерживает постоянное охлаждение хладагента на 30 °C, обеспечивая стабильный результат, будь то в условиях экстремальной жары или холода, обеспечивая бесперебойную работу.

Бескомпромиссная надежность для критически важных сред

Для торговых центров, больниц и других объектов, где простои невозможны, надежность системы — это не просто функция, это требование. V9 обеспечивает эту потребность с многоуровневой защитой. Электрический блок управления ShieldBox II со степенью защиты IP68 обеспечивает полную защиту от пыли, воды и коррозии, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях экстремальной жары, берегового солевого тумана или в пыльных промышленных условиях. И для обеспечения долгосрочной стабильности трехзонная конструкция изолирует питание от проводки управления, предотвращая помехи от случайного прикосновения и ошибку последовательности фаз.

R32 Хладагент — устойчивый благодаря дизайну, безопасный благодаря инженерии

Хладагент R32 обеспечивает превосходные экологические характеристики с более низким ПГП, сокращая долгосрочные затраты. Когда отрасль перешла на хладагенты A2L, безопасность стала главным вопросом. V9 решает этот вопрос с помощью встроенных датчиков утечки и быстродействующих запорных устройств, которые исключают аппаратный риск. Чтобы упростить внедрение, избранное программное обеспечение HVACSSP поставляется с предварительно настроенными протоколами безопасности ЕС, предоставляя пользователям руководство по совместимым конструкциям за считанные минуты. От экологической ответственности до безопасности оборудования, V9 делает R32 практичным выбором для современных зданий.

V9 прошел первую в истории TÜV трехступенчатую оценку безопасности для систем VRF с легковоспламеняющимся хладагентом, получив сертификат, подтверждающий его ведущие международные стандарты безопасности. Это закладывает прочную основу для более широкого внедрения экологически чистых хладагентов в отрасли ОВКВ.

VRF Midea V9 обеспечивает измеримую эффективность, бескомпромиссную надежность для критически важных вариантов применения и длительное спокойствие на протяжении всего жизненного цикла продукта. Благодаря этой последней инновации Midea продолжает лидировать в будущем коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предоставляя более интеллектуальные и ориентированные на человека решения для устойчивого мира.

