Midea uvádí na trh VRF V9: Nová definice účinnosti, spolehlivosti a snadné instalace v oblasti komerční vzduchotechniky a klimatizace
Mar 31, 2026, 07:15 ET
MILÁN, 31. března 2026 /PRNewswire/ – Společnost Midea oficiálně představila nový VRF systém V9. V9 řeší úspory energie, což je pro majitele palčivé téma, dále náročné požadavky na stabilitu kritických aplikací a trvalé očekávání účinnosti instalace a poskytuje kompletní technické řešení.
Vynikající efektivita, která přináší hmatatelné výsledky
Účinnost výměny tepla je již dlouho úzkým místem při navrhování VRF systémů. Model V9 toto omezení překonává díky výměníku tepla typu G s rozsahem 310°, který při stejných rozměrech maximalizuje účinnost výměny tepla a zvyšuje energetickou účinnost ODU o 15 %. Aby tato účinnost zůstala konzistentní ve všech klimatických podmínkách, udržuje systém tepelného managementu s fázovou změnou chladiva stabilní chlazení o teplotě 30 °C, což zajišťuje stabilní výkon v extrémních vedrech i mrazech a zajišťuje nepřerušenou kontinuitu provozu.
Nekompromisní spolehlivost pro kritická prostředí
Pro nákupní centra, nemocnice a další zařízení, kde výpadky nepřicházejí v úvahu, není spolehlivost systému jen žádoucí vlastností, nýbrž nutností. Model V9 splňuje tuto potřebu díky několika vrstvám ochrany. Jeho elektrická řídicí skříň ShieldBox II s krytím IP68 poskytuje úplnou ochranu proti prachu, vodě a korozi, a zajišťuje tak nepřetržitý provoz i v extrémním horku, v pobřežní slané mlze nebo v prašném průmyslovém prostředí. V zájmu dlouhodobé stability se používá třízónová konstrukce oddělující napájení od řídicích kabelů, čímž zabraňuje náhodnému dotykovému rušení a chybám v pořadí fází.
Chladivo R32: Udržitelnost díky designu, bezpečnost díky technice
Chladivo R32 poskytuje vynikající ekologické vlastnosti s nižším GWP, což snižuje dlouhodobé náklady. Když průmysl přešel na chladiva A2L, stala se hlavním problémem bezpečnost. Model V9 řeší tento problém pomocí integrovaných senzorů úniku a zařízení pro rychlou reakci na vypnutí, které eliminují riziko poškození hardwaru. Pro zjednodušení je software pro výběr HVACSSP dodáván s předkonfigurovanými bezpečnostními protokoly EU, které uživatele provedou vyhovujícími návrhy během několika minut. Díky V9 je R32 praktickou volbou pro moderní budovy a naplňuje požadavky od ohleduplnosti k životnímu prostředí až po bezpečnost hardwaru.
Systém V9 prošel vůbec prvním třístupňovým hodnocením bezpečnosti hořlavých chladicích systémů VRF, které provedla společnost TÜV, a získal tak certifikát, který potvrzuje jeho špičkové mezinárodní bezpečnostní standardy. To vytváří pevný základ pro širší zavádění ekologických chladiv v odvětví HVAC.
Midea V9 VRF poskytuje měřitelnou účinnost, nekompromisní spolehlivost pro kritické aplikace a trvalý klid po celou dobu životnosti. Díky této nejnovější inovaci je společnost Midea i nadále lídrem budoucnosti komerční HVAC a poskytuje inteligentnější řešení pro udržitelný svět, která silněji akcentují potřeby uživatelů.
