Midea lance le V9 VRF : Redéfinir l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'installation des systèmes CVC commerciaux

MILAN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Midea a officiellement lancé le nouveau système VRF V9. Répondant aux besoins urgents des propriétaires en matière d'économies d'énergie, aux exigences de stabilité élevées des applications critiques et aux attentes constantes en matière d'efficacité d'installation, le V9 offre une solution technique complète.

Une efficacité supérieure qui donne des résultats tangibles

Midea R32 V9 VRF

L'efficacité de l'échange thermique est depuis longtemps un goulot d'étranglement dans la conception des systèmes VRF. Le V9 franchit cette limite avec son échangeur de chaleur de type G à 310° qui optimise l'efficacité de l'échange de chaleur sous la même empreinte, augmentant ainsi l'efficacité énergétique de l'unité d'appartenance (ODU) de 15 %. Pour assurer une efficacité uniforme dans tous les climats, le système de gestion thermique du fluide frigorigène à changement de phase maintient un refroidissement de liquide de refroidissement stable à 30 °C, assurant ainsi une production stable, que ce soit dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, assurant ainsi une continuité des activités ininterrompue.

Fiabilité sans compromis pour les environnements essentiels

Pour les centres commerciaux, les hôpitaux et autres établissements où toute interruption de service est inenvisageable, la fiabilité du système n'est pas seulement un atout, c'est une exigence. Le V9 répond à ce besoin avec plusieurs couches de protection. Sa boîte de commande électrique ShieldBox II, homologuée IP68, offre une protection complète contre la poussière, l'eau et la corrosion, assurant un fonctionnement ininterrompu même dans des conditions de chaleur extrême, de brouillard salin côtier ou dans des environnements industriels chargés de poussière. Et pour garantir une stabilité à long terme, la conception en trois zones sépare le câblage d'alimentation du câblage de commande, ce qui évite les interférences dues à un contact accidentel et les erreurs d'ordre des phases.

Fluide frigorigène R32 : durabilité dès la conception, sécurité dès l'ingénierie

Le fluide frigorigène R32 offre des performances environnementales supérieures grâce à un PRG plus faible, ce qui permet de réduire les coûts à long terme. Lorsque le secteur a adopté les fluides frigorigènes A2L, la sécurité est devenue une préoccupation majeure. Le V9 résout ce problème avec des capteurs de fuite intégrés et des dispositifs d'arrêt à réponse rapide qui éliminent les risques matériels. Pour simplifier l'adoption, le logiciel de sélection HVACSSP est préconfiguré avec les protocoles de sécurité de l'UE, guidant les utilisateurs à travers des conceptions conformes en quelques minutes. De la responsabilité environnementale à la sécurité matérielle, le V9 fait du R32 un choix pratique pour les bâtiments modernes.

Le V9 a réussi la toute première évaluation de sécurité à trois niveaux de TÜV pour les systèmes VRF de frigorigène inflammable, obtenant la certification qui confirme ses normes de sécurité de premier plan à l'échelle internationale. Cela établit une base solide pour l'adoption plus large de réfrigérants écologiques dans l'industrie des systèmes CVC.

Le V9 VRF de Midea offre une efficacité mesurable, une fiabilité sans compromis pour les applications critiques et une tranquillité d'esprit durable tout au long de son cycle de vie. Grâce à cette dernière innovation, Midea continue de diriger l'avenir des systèmes CVC commerciaux en offrant des solutions plus intelligentes et centrées sur l'humain pour un monde durable.

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