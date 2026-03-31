미디어, 차원이 다른 효율성과 신뢰도, 설치 편의를 자랑하는 상업용 HVAC V9 VRF 출시

밀라노 2026년 3월 31일 /PRNewswire/ -- 미디어(Midea)가 새 V9 VRF 시스템을 공식 출시했다. V9는 에너지 절감, 핵심 애플리케이션에 필요한 높은 안정성, 지속적으로 증가하는 설치 효율에 대한 건물주의 기대에 부응하는 완벽한 기술적 솔루션이다.

실질적 성과를 약속하는 탁월한 효율성

Midea R32 V9 VRF (PRNewsfoto/Midea Building Technologies)

열교환 효율은 오랫동안 VRF 시스템 설계의 병목 요소로 작용해 왔다. V9는 동일한 설치 면적에서 열교환 효율을 극대화해 주는 310° G형 열교환기를 통해 이 한계를 극복했으며 실외기(ODU) 에너지 효율은 15% 더 높다. 또 이 효율이 어떤 기후 조건에서든 일관되게 유지되도록 상변화 냉매 열관리 시스템(Phase-Change Refrigerant Thermal Management System)을 적용해 냉각수를 30°C로 안정적으로 유지한다. 그 결과 극한의 고온 및 저온 환경에서도 성능이 안정적이며 비즈니스 연속성도 확보된다.

미션 크리티컬 환경을 위한 타협 없는 신뢰성

쇼핑몰, 병원 등 다운타임이 허용되지 않는 시설에서는 시스템 신뢰성이 단순한 기능이 아니라 필수 요건이다. V9는 다층 보호 설계를 통해 이 요구에 부응한다. IP68 등급의 ShieldBox II 전기 제어 박스는 먼지, 물, 부식에 강해 극한의 고온, 해안 염분 환경, 분진이 많은 산업 환경에서도 운영 차질이 없다. 또 장기적인 안정성을 확보하기 위해 3구역 설계를 적용해 전원과 제어 배선을 분리, 우발적 접촉 간섭과 상 순서 오류가 발생하지 않는다.

R32 냉매: 설계 단계부터 지속가능성, 엔지니어링 기반 안전성

R32 냉매는 낮은 지구온난화지수(GWP)를 통해 환경 성능이 우수하며 장기적으로 비용도 절감된다. 업계가 A2L 냉매로 전환하면서 안전성이 주요 과제로 떠오른 가운데 V9는 누설 센서와 신속 차단 장치를 통합해 하드웨어 위험을 제거했다. 또 도입이 간단하도록 HVACSSP 선정 소프트웨어에 EU 안전 프로토콜을 사전 탑재해 사용자가 몇 분 내에 규정을 준수하는 설계를 완성할 수 있도록 지원한다. V9는 환경적 책임에서부터 하드웨어 안전까지 현대 건축물에 적합한 실용적인 R32 적용 솔루션이다.

V9는 가연성 냉매 VRF 시스템에 대한 TÜV의 최초 3단계 안전성 평가를 통과해 국제적으로 선도적인 안전 기준을 입증하는 인증을 획득했다. 이는 HVAC 산업에서 친환경 냉매의 확산을 위한 견고한 기반을 마련한다.

미디어 V9 VRF는 측정 가능한 효율성, 핵심 애플리케이션을 위한 타협 없는 신뢰성, 그리고 전 생애주기에 걸친 지속적인 안정성을 제공한다. 미디어는 이번 혁신을 통해 상업용 HVAC의 미래를 선도하며, 지속가능한 세상이 되도록 더 스마트하고 인간 중심적인 솔루션을 꾸준히 공급하고 있다.

SOURCE Midea Building Technologies