Midea uvádza na trh systém V9 VRF: Nová definícia efektívnosti, spoľahlivosti a jednoduchej inštalácie v komerčných systémoch HVAC

Midea Building Technologies

Mar 30, 2026, 17:04 ET

MILÁNO, 30. marec 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Midea oficiálne uviedla na trh nový systém V9 VRF. V9 prináša kompletné technické riešenie, ktoré pre majiteľov uspokojuje naliehavú potrebu úspory energie, náročné požiadavky na stabilitu kritických aplikácií a pretrvávajúce očakávania týkajúce sa efektívnosti inštalácie.

Vynikajúca efektivita s hmatateľnými výsledkami

Midea R32 V9 VRF
Účinnosť výmeny tepla je už dlho problémovým miestom v konštrukcii systémov VRF. V9 prekonáva toto obmedzenie vďaka svojmu 310° výmenníku tepla typu G, ktorý maximalizuje účinnosť výmeny tepla pri rovnakom pôdoryse a zvyšuje energetickú účinnosť vonkajšej jednotky o 15 %. Na zaistenie konzistentnej účinnosti vo všetkých klimatických podmienkach udržiava systém riadenia teploty chladiva s fázovou zmenou stabilnú teplotu chladiacej kvapaliny 30 °C. Poskytuje tak stabilný výkon v extrémnych horúčavách aj chlade a zaisťuje nepretržitú prevádzku.

Spoľahlivosť v kritickom prostredí bez kompromisov

Pre nákupné centrá, nemocnice a iné zariadenia, kde nie sú prípustné výpadky, nie je spoľahlivosť systému len funkciou, ale požiadavkou. V9 túto potrebu spĺňa viacerými vrstvami ochrany. Jeho elektrická rozvodová skrinka ShieldBox II s krytím IP68 poskytuje kompletnú ochranu pred prachom, vodou a koróziou, čím zaisťuje nepretržitú prevádzku aj v extrémnych horúčavách, pobrežnej soľnej hmle či prašnom priemyselnom prostredí. Na zaistenie dlhodobej stability trojzónová konštrukcia izoluje napájanie od ovládacieho vedenia, čím zabraňuje náhodnému dotyku, rušeniu a chybám v poradí fáz.

Chladivo R32: udržateľný dizajn, bezpečné zloženie

Chladivo R32 poskytuje vynikajúci environmentálny výkon s nižším GWP, čím znižuje dlhodobé náklady. Keď priemysel prešiel na chladivá A2L, bezpečnosť sa stala hlavným problémom. V9 to rieši integrovanými senzormi úniku a rýchlo reagujúcimi uzatváracími zariadeniami, ktoré eliminujú hardvérové riziko. Na zjednodušenie implementácie je výberový softvér HVACSSP dodávaný s vopred nakonfigurovanými bezpečnostnými protokolmi EÚ a prevedie používateľov návrhmi, ktoré sú v súlade s predpismi, v priebehu niekoľkých minút. Od environmentálnej zodpovednosti až po bezpečnosť hardvéru, systém V9 predstavuje praktickú voľbu pre moderné budovy.

Systém V9 prešiel vôbec prvým trojstupňovým bezpečnostným hodnotením TÜV pre systémy VRF s horľavým chladivom a získal certifikáciu, ktorá potvrdzuje jeho popredné bezpečnostné štandardy na medzinárodnej úrovni. Vďaka tomu vytvára pevný základ pre širšie prijatie ekologických chladív v odvetví HVAC.

Systém Midea V9 VRF poskytuje merateľnú účinnosť, bezkonkurenčnú spoľahlivosť pre kritické aplikácie a trvalý pokoj počas celého životného cyklu. Vďaka svojej najnovšej inovácii zostáva spoločnosť Midea naďalej lídrom v oblasti budúcnosti komerčných HVAC systémov a prináša inteligentnejšie zamerané riešenia pre udržateľný svet zamerané na človeka.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945365/Midea_R32_V9_VRF.jpg

MBT predstavuje udržateľné riešenia novej generácie na veľtrhu MCE 2026

Spoločnosť Midea Building Technologies (MBT) urobila na veľtrhu MCE 2026 silný dojem a predstavila tri kľúčové inovácie: systém V9 VRF, portfólio...
MCE 2026 : Midea dévoile son écosystème de services professionnels pour « Green Vision, Blue Future » (vision verte, avenir bleu)

Sous le thème « Vision verte, avenir bleu », Midea a tenu à présenter ses dernières solutions de chauffage et de refroidissement durables ainsi que...
