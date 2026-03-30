Midea wprowadza na rynek system V9 VRF, który na nowo definiuje wydajność, niezawodność i łatwość montażu w komercyjnych systemach HVAC

News provided by

Midea Building Technologies

Mar 30, 2026, 09:37 ET

MEDIOLAN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Midea oficjalnie wprowadziła na rynek nowy system V9 VRF. Odpowiadając na pilną potrzebę oszczędności energii, wysokie wymagania dotyczące stabilności w zastosowaniach krytycznych oraz rosnące oczekiwania w zakresie wydajności montażu, system V9 stanowi kompleksowe rozwiązanie techniczne.

Najwyższa wydajność, która przynosi wymierne rezultaty

Midea R32 V9 VRF
Midea R32 V9 VRF

Wydajność wymiany ciepła od dawna stanowiła wąskie gardło w projektowaniu systemów VRF. System V9 przełamuje to ograniczenie dzięki wymiennikowi ciepła typu G o kącie 310°, który maksymalizuje wydajność wymiany ciepła przy tej samej powierzchni zabudowy, zwiększając efektywność energetyczną jednostki zewnętrznej (ODU) o 15%. Aby zapewnić stałą wydajność we wszystkich warunkach klimatycznych, system zarządzania temperaturą z czynnikiem chłodniczym o zmiennej fazie utrzymuje stałą temperaturę chłodziwa na poziomie 30°C, zapewniając stabilną wydajność zarówno w ekstremalnym upale, jak i mrozie, gwarantując nieprzerwaną ciągłość działania.

Bezkompromisowa niezawodność dla środowisk o znaczeniu krytycznym

W przypadku centrów handlowych, szpitali i innych obiektów, w których przestoje są niedopuszczalne, niezawodność systemu to nie tylko cecha, ale wymóg. Model V9 spełnia tę potrzebę dzięki wielowarstwowej ochronie. Skrzynka sterownicza ShieldBox II o stopniu ochrony IP68 zapewnia całkowitą ochronę przed pyłem, wodą i korozją, gwarantując nieprzerwaną pracę nawet w ekstremalnym upale, w środowisku nadmorskim narażonym na działanie mgły solnej lub w zapylonych środowiskach przemysłowych. Aby zapewnić długotrwałą stabilność, trójstrefowa konstrukcja izoluje zasilanie od okablowania sterującego, zapobiegając zakłóceniom spowodowanym przypadkowym dotknięciem oraz błędom kolejności faz.

Czynnik chłodniczy R32: zrównoważony dzięki konstrukcji, bezpieczny dzięki rozwiązaniom technicznym

Czynnik chłodniczy R32 zapewnia doskonałe parametry środowiskowe przy niższym współczynniku GWP, co pozwala obniżyć koszty w perspektywie długoterminowej. Kiedy branża przeszła na czynniki chłodnicze klasy A2L, bezpieczeństwo stało się priorytetem. Model V9 rozwiązuje ten problem dzięki wbudowanym czujnikom wycieku i szybko reagującym urządzeniom odcinającym, które eliminują ryzyko sprzętowe. Aby ułatwić wdrożenie, oprogramowanie doboru, symulacji i automatyzacji obliczeń dla systemów HVAC (HVACSSP) jest fabrycznie skonfigurowane zgodnie z unijnymi protokołami bezpieczeństwa, co pozwala użytkownikom w ciągu kilku minut przejść przez proces projektowania rozwiązań zgodnych z przepisami. Od odpowiedzialności za środowisko po bezpieczeństwo sprzętu - model V9 sprawia, że R32 jest praktycznym wyborem dla nowoczesnych budynków.

Model V9 przeszedł pierwszą w historii trzypoziomową ocenę bezpieczeństwa TÜV dla systemów VRF wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze, uzyskując certyfikat potwierdzający zgodność z wiodącymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Stwarza to solidną podstawę do szerszego wdrażania ekologicznych czynników chłodniczych w branży HVAC.

System Midea V9 VRF zapewnia wymierną wydajność, bezkompromisową niezawodność w krytycznych zastosowaniach oraz długotrwały spokój ducha przez cały cykl życia. Dzięki tej najnowszej innowacji firma Midea nadal wyznacza kierunek rozwoju komercyjnych systemów HVAC, dostarczając inteligentniejsze i bardziej zorientowane na człowieka rozwiązania dla zrównoważonego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2945365/Midea_R32_V9_VRF.jpg

Also from this source

Midea lance le V9 VRF : Redéfinir l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'installation des systèmes CVC commerciaux

Midea lance le V9 VRF : Redéfinir l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'installation des systèmes CVC commerciaux

Midea a officiellement lancé le nouveau système VRF V9. Répondant aux besoins urgents des propriétaires en matière d'économies d'énergie, aux...
MBT präsentiert auf der MCE 2026 nachhaltige Lösungen der nächsten Generation

MBT präsentiert auf der MCE 2026 nachhaltige Lösungen der nächsten Generation

Midea Building Technologies (MBT) hinterließ auf der MCE 2026 einen starken Eindruck und präsentierte drei wichtige Innovationen: das V9-VRF-System,...
