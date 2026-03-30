Midea wprowadza na rynek system V9 VRF, który na nowo definiuje wydajność, niezawodność i łatwość montażu w komercyjnych systemach HVAC

MEDIOLAN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Midea oficjalnie wprowadziła na rynek nowy system V9 VRF. Odpowiadając na pilną potrzebę oszczędności energii, wysokie wymagania dotyczące stabilności w zastosowaniach krytycznych oraz rosnące oczekiwania w zakresie wydajności montażu, system V9 stanowi kompleksowe rozwiązanie techniczne.

Najwyższa wydajność, która przynosi wymierne rezultaty

Midea R32 V9 VRF

Wydajność wymiany ciepła od dawna stanowiła wąskie gardło w projektowaniu systemów VRF. System V9 przełamuje to ograniczenie dzięki wymiennikowi ciepła typu G o kącie 310°, który maksymalizuje wydajność wymiany ciepła przy tej samej powierzchni zabudowy, zwiększając efektywność energetyczną jednostki zewnętrznej (ODU) o 15%. Aby zapewnić stałą wydajność we wszystkich warunkach klimatycznych, system zarządzania temperaturą z czynnikiem chłodniczym o zmiennej fazie utrzymuje stałą temperaturę chłodziwa na poziomie 30°C, zapewniając stabilną wydajność zarówno w ekstremalnym upale, jak i mrozie, gwarantując nieprzerwaną ciągłość działania.

Bezkompromisowa niezawodność dla środowisk o znaczeniu krytycznym

W przypadku centrów handlowych, szpitali i innych obiektów, w których przestoje są niedopuszczalne, niezawodność systemu to nie tylko cecha, ale wymóg. Model V9 spełnia tę potrzebę dzięki wielowarstwowej ochronie. Skrzynka sterownicza ShieldBox II o stopniu ochrony IP68 zapewnia całkowitą ochronę przed pyłem, wodą i korozją, gwarantując nieprzerwaną pracę nawet w ekstremalnym upale, w środowisku nadmorskim narażonym na działanie mgły solnej lub w zapylonych środowiskach przemysłowych. Aby zapewnić długotrwałą stabilność, trójstrefowa konstrukcja izoluje zasilanie od okablowania sterującego, zapobiegając zakłóceniom spowodowanym przypadkowym dotknięciem oraz błędom kolejności faz.

Czynnik chłodniczy R32: zrównoważony dzięki konstrukcji, bezpieczny dzięki rozwiązaniom technicznym

Czynnik chłodniczy R32 zapewnia doskonałe parametry środowiskowe przy niższym współczynniku GWP, co pozwala obniżyć koszty w perspektywie długoterminowej. Kiedy branża przeszła na czynniki chłodnicze klasy A2L, bezpieczeństwo stało się priorytetem. Model V9 rozwiązuje ten problem dzięki wbudowanym czujnikom wycieku i szybko reagującym urządzeniom odcinającym, które eliminują ryzyko sprzętowe. Aby ułatwić wdrożenie, oprogramowanie doboru, symulacji i automatyzacji obliczeń dla systemów HVAC (HVACSSP) jest fabrycznie skonfigurowane zgodnie z unijnymi protokołami bezpieczeństwa, co pozwala użytkownikom w ciągu kilku minut przejść przez proces projektowania rozwiązań zgodnych z przepisami. Od odpowiedzialności za środowisko po bezpieczeństwo sprzętu - model V9 sprawia, że R32 jest praktycznym wyborem dla nowoczesnych budynków.

Model V9 przeszedł pierwszą w historii trzypoziomową ocenę bezpieczeństwa TÜV dla systemów VRF wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze, uzyskując certyfikat potwierdzający zgodność z wiodącymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Stwarza to solidną podstawę do szerszego wdrażania ekologicznych czynników chłodniczych w branży HVAC.

System Midea V9 VRF zapewnia wymierną wydajność, bezkompromisową niezawodność w krytycznych zastosowaniach oraz długotrwały spokój ducha przez cały cykl życia. Dzięki tej najnowszej innowacji firma Midea nadal wyznacza kierunek rozwoju komercyjnych systemów HVAC, dostarczając inteligentniejsze i bardziej zorientowane na człowieka rozwiązania dla zrównoważonego świata.

