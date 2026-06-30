Eskom hợp tác với Huawei ra mắt Trung tâm Hiện đại hóa, mở ra tương lai ngành điện kỹ thuật số của Nam Phi

JOHANNESBURG, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mới đây, lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Hiện đại hóa Eskom & Huawei do Eskom của Nam Phi và Huawei phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Quan hệ hợp tác này phản ánh tinh thần cộng tác mạnh mẽ và cam kết chung về đổi mới, công nghệ và phát triển năng lực. Sự hỗ trợ của Huawei đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện chuyển đổi Học viện Đào tạo Eskom, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đầy thú vị trong hành trình học hỏi, đổi mới và hiện đại hóa của Eskom. Trung tâm Hiện đại hóa Eskom & Huawei và Phòng học Thông minh là biểu tượng hữu hình của sự tiến bộ và hợp tác, củng cố cam kết của chúng tôi trong việc phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Được trang bị một lớp học thông minh chuyên dụng dựa trên các giải pháp lớp học thông minh của Huawei, trung tâm cung cấp các chương trình đào tạo chuyên biệt cho nhân viên Eskom và thanh niên Nam Phi về ICT lĩnh vực điện, lưới điện thông minh, an ninh mạng và vận hành và bảo trì kỹ thuật số. Trung tâm xây dựng lực lượng nhân tài trong nước cho quá trình số hóa ngành điện và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng Nam Phi.

Tận dụng các công nghệ ICT và năng lượng kỹ thuật số cùng với chuyên môn triển khai toàn cầu đã được chứng minh, Huawei sẽ hỗ trợ Eskom nâng cấp theo hướng hoạt động năng lượng an toàn hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn. Trong tương lai, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt bao gồm phát triển công nghệ chung và đào tạo nhân tài, nâng cao năng lực cho ngành điện thông qua các công nghệ kỹ thuật số.

Trong bài phát biểu của mình, Ngài Bộ trưởng, Tiến sĩ Kgosientsho Ramokgopa tuyên bố rằng hiện đại hóa hệ thống điện và phát triển nhân tài đang bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Việc ra mắt Trung tâm Hiện đại hóa Eskom sẽ tận dụng các công nghệ tiên tiến và chuyên môn phát triển nhân tài của Huawei để giải quyết tình trạng thiếu nhân tài kỹ thuật số trong ngành điện của Nam Phi, tăng cường hoạt động an toàn và ổn định của lưới điện, giúp làm dịu cuộc khủng hoảng cắt điện luân phiên kéo dài và nâng cao an ninh năng lượng cho sự phục hồi kinh tế của Nam Phi.

Tiến sĩ Mteto Nyati, Chủ tịch Hội đồng Eskom, chỉ ra rằng chuyển đổi số là rất quan trọng đối với cải cách và đột phá của Eskom. Việc hoàn thành Trung tâm Hiện đại hóa và lớp học thông minh không chỉ tăng cường năng lực vận hành lưới điện mà còn nuôi dưỡng các tài năng kỹ thuật thế hệ tiếp theo cho doanh nghiệp, đại diện cho một động thái chiến lược quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Eskom.

Dan Marokane, Giám đốc điều hành tập đoàn của Eskom, nhấn mạnh rằng các giải pháp ICT và năng lượng kỹ thuật số toàn diện của Huawei rất phù hợp với nhu cầu thực tế của lưới điện của Nam Phi. Quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy số hóa hoàn toàn việc điều phối lưới điện, xử lý lỗi và vận hành & bảo trì, cải thiện đáng kể độ tin cậy trong cung ứng điện.

Agnes Mlambo, Giám đốc điều hành Bộ phận Phân phối của Eskom, cho biết lớp học thông minh sẽ nâng cao năng lực cho nhân viên phân phối bằng các kỹ năng mới để nâng cao kỹ năng số, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của mạng lưới phân phối, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các ngành, doanh nghiệp và cư dân, đồng thời mang lại lợi ích cho các hộ gia đình tại Nam Phi.

Là một đối tác chiến lược cốt lõi trong ngành điện, Huawei đã tham gia toàn diện vào việc xây dựng Trung tâm Hiện đại hóa, trình diễn các trạm biến áp thông minh, hệ thống phân phối thông minh, giải pháp năng lượng kỹ thuật số, đảm bảo an ninh mạng và một bộ phần mềm và phần cứng đầy đủ cho lớp học thông minh.

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