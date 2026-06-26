Segway và Whoosh triển khai chiến dịch Free Ride trên khắp Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026 nhằm hỗ trợ giao thông đô thị

BẮC KINH, ngày 27 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Segway Commercial, công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp micromobility (các phương tiện di chuyển cá nhân cỡ nhỏ) dùng chung, đã hợp tác với đơn vị vận hành dịch vụ di chuyển dùng chung hàng đầu Whoosh để triển khai chiến dịch đi xe miễn phí trên khắp Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Sáng kiến này được thiết kế nhằm giúp người hâm mộ bóng đá, cư dân và du khách di chuyển thuận tiện hơn trong suốt giải đấu, cung cấp phương tiện đi lại tiện lợi giữa các đầu mối giao thông, sân vận động, khu vực dành cho người hâm mộ và các địa điểm quan trọng khác tại các thành phố đăng cai.

Whoosh đã triển khai chiến dịch tại Mexico City vào ngày 10 tháng 6 và sẽ mở rộng sang Monterrey trong vòng hai tuần tiếp theo, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận tại các trung tâm giao thông đô thị trọng điểm của Mexico đến hết ngày 5 tháng 7. Segway và Whoosh sẽ cùng tài trợ hàng nghìn lượt đi miễn phí. Người dùng có thể đổi một lượt đi miễn phí thông qua các ứng dụng của đơn vị vận hành bằng cách nhập mã khuyến mãi: RIDEWITHSEGWAY. Mỗi lượt đi miễn phí bao gồm phí mở khóa xe scooter và tối đa 20 phút sử dụng, tùy thuộc vào số lượng lượt còn lại mỗi ngày và được cung cấp với số lượng giới hạn trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Chiến dịch này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của micromobility dùng chung trong việc giải quyết nhu cầu di chuyển đô thị trong các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Các mạng lưới di chuyển dùng chung đang ngày càng được tích hợp vào kế hoạch giao thông phục vụ các sự kiện, đặc biệt nhằm cải thiện kết nối chặng cuối trong những giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao.

Nhận thấy nhu cầu đỗ xe và chi phí gửi xe tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup, chiến dịch Free Ride giúp cho người hâm mộ di chuyển liền mạch và loại bỏ hoàn toàn chi phí đỗ xe, qua đó cho thấy micromobility không còn chỉ là một phương án đi lại thay thế — nó là một trụ cột thiết yếu của hệ thống giao thông phục vụ sự kiện hiện đại.

"Tại Whoosh, chúng tôi tin rằng micromobility dùng chung đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các đô thị kết nối, hiệu quả và bền vững hơn. Quan hệ hợp tác với Segway Commercial củng cố tầm nhìn này thông qua việc kết hợp công nghệ đáng tin cậy với chuyên môn vận hành để mang đến cho người dùng tại Mexico City (CDMX) và Monterrey một lựa chọn thay thế thiết thực cho các chuyến đi cự ly ngắn, đặc biệt trong các sự kiện lớn như những trận đấu World Cup. Thông qua những sáng kiến như đi xe miễn phí, chúng tôi hướng đến mục tiêu cải thiện trải nghiệm di chuyển đô thị và bổ sung cho các lựa chọn giao thông hiện có của thành phố", Sebastien Declety, Giám đốc Quốc gia của Whoosh Mexico cho biết.

"World Cup mang đến một cơ hội đặc biệt để chứng minh cách micromobility dùng chung có thể hỗ trợ các thành phố đáp ứng nhu cầu giao thông luôn biến động trong các sự kiện lớn", Zack Yan, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Di chuyển Thương mại Segway-Ninebot cho biết. "Hợp tác của chúng tôi với Whoosh phản ánh cam kết chung trong việc cung cấp các giải pháp giao thông dễ tiếp cận, hiệu quả và bền vững, nhằm cải thiện trải nghiệm di chuyển hằng ngày tại đô thị".

Khi giải đấu bước vào những giai đoạn hấp dẫn nhất, Segway và Whoosh tiếp tục cam kết giúp các thành phố đăng cai duy trì hoạt động giao thông thông suốt — đảm bảo rằng cho dù đó là trận chung kết hay việc di chuyển hằng ngày, người hâm mộ và cư dân luôn có thể di chuyển một cách dễ dàng. Tuy nhiên, rất lâu sau khi trận chung kết kết thúc, hợp tác này vẫn để lại một khuôn mẫu lâu dài cho việc cung cấp các giải pháp giao thông dễ tiếp cận và bền vững vào những thời điểm các thành phố cần chúng nhất.

SOURCE Segway