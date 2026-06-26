Segway และ Whoosh เปิดตัวแคมเปญ Free Ride ทั่วประเทศเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 เพื่อสนับสนุนการเดินทางในเมือง

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Segway

27 Jun, 2026, 06:03 CST

ปักกิ่ง, 27 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- 

Segway Commercial ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันไมโครโมบิลิตี้แบบแชร์ ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบการเดินทางแบบแชร์ชั้นนำ Whoosh เปิดตัวแคมเปญ Free Ride ทั่วประเทศเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้แฟนฟุตบอล ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอดช่วงการแข่งขัน พร้อมให้บริการการเดินทางระหว่างศูนย์คมนาคม สนามกีฬา โซนแฟนบอล และจุดหมายสำคัญอื่น ๆ ในเมืองเจ้าภาพ

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(PRNewsfoto/Segway)
(PRNewsfoto/Segway)

Whoosh เริ่มเปิดตัวแคมเปญในเม็กซิโกซิตีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน และมีแผนขยายไปยังมอนเตร์เรย์ภายในสองสัปดาห์ถัดไป ครอบคลุมเครือข่ายศูนย์กลางการเดินทางในเมืองหลักของเม็กซิโกจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม โดย Segway Commercial และ Whoosh ร่วมสนับสนุนการเดินทางฟรีจำนวนหลายพันเที่ยว ผู้ใช้งานสามารถรับสิทธิ์การเดินทางฟรี 1 เที่ยวผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ โดยกรอกรหัสโปรโมชั่น: RIDEWITHSEGWAY สิทธิ์การเดินทางฟรีแต่ละครั้งรวมค่าปลดล็อกสกู๊ตเตอร์และระยะเวลาใช้งานสูงสุด 20 นาที ภายใต้ข้อจำกัดจำนวนสิทธิ์รายวันและจำนวนจำกัดตลอดช่วงแคมเปญ

แคมเปญนี้สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไมโครโมบิลิตี้แบบแชร์ในการตอบสนองความต้องการด้านการเดินทางในเมืองระหว่างการจัดงานระดับนานาชาติขนาดใหญ่ โดยเครือข่ายการเดินทางแบบแชร์ได้รับการบูรณาการมากขึ้นในแผนการเดินทางสำหรับอีเวนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อการเดินทางช่วงระยะปลายทางในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการที่จอดรถที่สูงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก Free Ride ช่วยให้แฟน ๆ สามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านที่จอดรถอย่างสิ้นเชิง สะท้อนว่าไมโครโมบิลิตี้ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการเดินทางอีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบขนส่งในงานอีเวนต์ยุคใหม่

"ที่ Whoosh เราเชื่อว่าไมโครโมบิลิตี้แบบแชร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองที่เชื่อมโยงกัน มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น ความร่วมมือกับ Segway Commercial ช่วยเสริมวิสัยทัศน์นี้ โดยผสานเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน เพื่อมอบทางเลือกการเดินทางระยะสั้นที่ใช้งานได้จริงให้แก่ผู้ใช้ใน CDMX และมอนเตร์เรย์ โดยเฉพาะในช่วงอีเวนต์ใหญ่ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก ผ่านโครงการอย่าง Free Ride เรามุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางในเมืองและเสริมตัวเลือกการขนส่งที่มีอยู่เดิมในเมือง" Sebastien Declety ผู้จัดการประจำประเทศเม็กซิโกของ Whoosh กล่าว

"ฟุตบอลโลกเป็นโอกาสพิเศษในการแสดงให้เห็นว่าไมโครโมบิลิตี้แบบแชร์สามารถช่วยให้เมืองตอบสนองต่อความต้องการด้านการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงอีเวนต์ขนาดใหญ่ได้อย่างไร" กล่าวโดย Zack Yan รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจไมโครโมบิลิตี้เชิงพาณิชย์ของ Segway-Ninebot Commercial Mobility Business Division "ความร่วมมือของเรากับ Whoosh สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งมอบโซลูชันการเดินทางที่เข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางในเมืองในชีวิตประจำวัน"

เมื่อการแข่งขันเข้าสู่ช่วงสำคัญ Segway และ Whoosh ยังคงมุ่งมั่นทำให้เมืองเจ้าภาพเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศหรือการเดินทางประจำวัน ผู้คนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และหลังจบการแข่งขัน ความร่วมมือนี้ยังมอบต้นแบบสำคัญสำหรับการพัฒนาโซลูชันการขนส่งที่เข้าถึงได้และยั่งยืนในช่วงเวลาที่เมืองต้องการมากที่สุด

SOURCE Segway

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