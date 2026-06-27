SegwayとWhoosh、2026年ワールドカップ期間中にメキシコ全土で都市モビリティ支援の無料乗車キャンペーンを開始

北京、2026年6月27日 /PRNewswire/--シェア型マイクロモビリティ・ソリューションの世界的リーダーであるSegway Commercialは、大手シェア型モビリティ事業者のWhooshと提携し、2026年ワールドカップ開催期間中にメキシコ全土で無料乗車キャンペーンを開始しました。この取り組みは、大会期間中にサッカーファン、住民、来訪者がよりスムーズに移動できるよう支援することを目的としており、開催都市内の交通拠点、スタジアム、ファンゾーン、その他の主要目的地間を便利に移動できる交通手段を提供します。

Whooshは6月10日にメキシコシティでキャンペーンを開始し、その後2週間以内にモンテレイへ拡大する予定で、7月5日までメキシコの主要な都市モビリティ拠点に展開範囲を広げます。 SegwayとWhooshは共同で、数千回分の乗車を提供する予定です。ユーザーは、運営事業者のアプリで次のプロモーションコードを入力することで、1回分の無料乗車を利用できます：RIDEWITHSEGWAY。無料乗車には、スクーターのロック解除と最大20分間の乗車が含まれます。ただし、キャンペーン期間中は1日あたりの提供数に限りがあり、数量限定での提供となります。

このキャンペーンは、大規模な国際イベント開催時に都市部の移動需要に対応する上で、シェア型マイクロモビリティが果たす役割がますます重要になっていることを示しています。シェア型モビリティ・ネットワークは、イベント時の交通計画にますます組み込まれるようになっており、特に移動需要が高まる時期のラストマイル接続の改善に役立っています。

ワールドカップ開催期間中は駐車需要と駐車コストが高まることを踏まえると、無料乗車キャンペーン（Free Ride）はファンにシームレスな移動手段を提供し、駐車料金の負担をなくすことで、マイクロモビリティがもはや単なる代替交通手段ではなく、現代のイベント交通に欠かせない柱であることを示しています。

Whoosh Mexicoカントリー・マネージャーのSebastien Decletyは、次のように述べています。「Whooshでは、シェア型マイクロモビリティが、連携性の高い、効率的で持続可能な都市づくりに重要な役割を果たすと考えています。Segway Commercialとの提携は、信頼性の高い技術と運営ノウハウを組み合わせることでこのビジョンをさらに強化し、CDMX（メキシコシティ）とモンテレイのユーザーに、特にワールドカップの試合などの大規模イベント開催時に、短距離移動のための実用的な選択肢を提供するものです。無料乗車などの取り組みを通じて、都市のモビリティ体験を向上させ、市内で既に利用可能な交通手段を補完することを目指しています。」

Segway-Ninebot Commercial Mobility Business Division副総経理のZack Yanは、次のように述べています。「ワールドカップは、大規模イベント開催中に都市が刻々と変化する交通ニーズに対応する上で、シェア型マイクロモビリティがどのように役立つかを実証するまたとない機会です。Whooshとの連携は、日常の都市移動体験を向上させる、利用しやすく、効率的で持続可能な交通ソリューションを提供するという、両社共通の取り組みを反映したものです。」

大会が最も盛り上がる段階を迎える中、SegwayとWhooshは、決勝戦であれ日常の通勤であれ、ファンや住民がいつでも快適に移動できるよう、開催都市の移動を支え続けることに引き続き取り組んでいます。さらに、この連携は決勝戦が終わった後も、都市が最も必要とする場面で、利用しやすく持続可能な交通ソリューションを提供するための長期的なモデルを残します。

SOURCE Segway