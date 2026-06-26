Pendant la Coupe du monde 2026, Segway et Whoosh lancent une campagne de trajets gratuits à travers le Mexique pour promouvoir la mobilité urbaine

PÉKIN, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Segway Commercial, leader mondial des solutions de micromobilité partagée, s'est associé à Whoosh, un opérateur de premier plan dans le domaine de la mobilité partagée, pour lancer une campagne de trajets gratuits à travers le Mexique pendant la Coupe du monde 2026. Cette initiative a pour objectif d'aider les passionnés de football, les habitants et les visiteurs à se déplacer plus facilement pendant la compétition, en leur proposant des liaisons pratiques entre les pôles de transport, les stades, les zones réservées aux supporters et d'autres destinations clés dans les villes hôtes.

image

Whoosh a lancé la campagne à Mexico le 10 juin et l'a étendue à Monterrey au cours des deux semaines suivantes pour élargir sa présence dans les principaux pôles de mobilité urbaine du Mexique jusqu'au 5 juillet. À eux deux, Segway et Whoosh vont financer des milliers de trajets. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un trajet gratuit via les applications des opérateurs, en saisissant le code promotionnel RIDEWITHSEGWAY. Chaque trajet gratuit comprend le déverrouillage d'une trottinette et jusqu'à 20 minutes d'utilisation, sous réserve des disponibilités quotidiennes et dans la limite des quantités proposées pendant la durée de la campagne.

Cette campagne témoigne du rôle croissant de la micromobilité partagée pour répondre aux besoins de mobilité urbaine lors d'événements internationaux de grande envergure. Les réseaux de mobilité partagée sont de plus en plus intégrés dans la planification des transports liée aux événements, par exemple pour améliorer la desserte du dernier kilomètre pendant les périodes de grands déplacements.

Compte tenu de la forte demande de places de stationnement et des coûts élevés du stationnement pendant la Coupe du monde, la campagne de trajets gratuits offre aux amateurs de football une mobilité fluide sans aucuns frais, démontrant ainsi que la micromobilité n'est aujourd'hui plus seulement une option de transport alternative, mais un pilier essentiel de la mobilité lors des événements.

« Chez Whoosh, nous sommes convaincus que la micromobilité partagée joue un rôle capital dans la création de villes plus connectées, plus efficaces et plus durables. En alliant technologie fiable et compétences opérationnelles, notre partenariat avec Segway Commercial renforce cette vision afin d'apporter aux utilisateurs basés à Mexico et à Monterrey une solution alternative pratique pour les trajets de courte distance, notamment lors d'événements majeurs tels que les rencontres de la Coupe du monde. Grâce à des initiatives telles que les trajets gratuits, nous souhaitons améliorer l'expérience de mobilité urbaine et compléter les possibilités de transport déjà disponibles dans la ville », a déclaré Sébastien Declety, directeur national de Whoosh Mexique.

« La Coupe du monde représente une occasion unique de montrer comment la micromobilité partagée peut aider les villes à répondre à l'évolution du besoin de transport lors de grands événements », a commenté Zack Yan, directeur général adjoint de la division « Mobilité commerciale » de Segway-Ninebot. « Notre collaboration avec Whoosh illustre notre volonté commune de fournir des solutions de transport accessibles, efficaces et durables, qui améliorent la mobilité urbaine au quotidien. »

Alors que le tournoi entre dans sa phase la plus passionnante, Segway et Whoosh restent attachés à faciliter les déplacements des supporters et des habitants dans les villes hôtes, pour assister à la finale ou pour leurs trajets quotidiens. Pourtant, bien après la fin de la finale, cette collaboration laissera un modèle durable pour la mise en place de solutions de transport viables et accessibles au moment où les villes en ont le plus besoin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3001245/image.jpg