세그웨이와 우시, 2026 월드컵 기간 멕시코 전역에서 도시 모빌리티 지원 무료 탑승 캠페인 시작

베이징 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 공유 마이크로모빌리티 솔루션 분야의 글로벌 리더인 세그웨이 커머셜(Segway Commercial)이 선도적인 공유 모빌리티 운영사 우시(Whoosh)와 협력해 2026 월드컵 기간 멕시코 전역에서 무료 탑승 캠페인을 시작했다. 이번 이니셔티브는 축구 팬과 주민, 방문객이 대회 기간 더욱 편리하게 이동할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐으며, 개최 도시의 환승 허브, 경기장, 팬 존 및 기타 주요 목적지 간 편리한 교통수단을 제공한다.

우시는 6월 10일 멕시코시티에서 캠페인을 시작했으며, 이후 2주 내 몬테레이로 확대해 7월 5일까지 멕시코의 주요 도시 모빌리티 허브 전반으로 범위를 넓힐 예정이다. 세그웨이와 우시는 함께 수천 회의 탑승을 후원할 예정이다. 이용자는 운영사 앱에서 프로모션 코드 RIDEWITHSEGWAY를 입력해 무료 탑승 1회를 이용할 수 있다. 각 무료 탑승에는 스쿠터 잠금 해제와 최대 20분의 주행이 포함되며, 일일 이용 가능 여부에 따라 제공되고 캠페인 기간 한정 수량으로 운영된다.

이번 캠페인은 대규모 국제 행사 기간 도시 모빌리티 수요에 대응하는 데 있어 공유 마이크로모빌리티의 역할이 커지고 있음을 보여준다. 공유 모빌리티 네트워크는 특히 이동 수요가 급증하는 기간에 라스트 마일 연결성을 개선하기 위해 행사 중심 교통 계획에 점점 더 통합되고 있다.

월드컵 기간 높은 주차 수요와 비용을 고려할 때, 무료 탑승은 팬들에게 원활한 이동성을 제공하고 주차 요금을 완전히 없애 줌으로써 마이크로모빌리티가 더 이상 단순한 대체 교통수단이 아니라 현대 행사 교통의 필수 축이라는 점을 보여준다.

우시 멕시코의 세바스티앙 데클레티(Sebastien Declety) 지사장은 "우시는 공유 마이크로모빌리티가 더욱 연결되고 효율적이며 지속 가능한 도시를 구축하는 데 핵심적인 역할을 한다고 믿는다. 세그웨이 커머셜과의 파트너십은 신뢰할 수 있는 기술과 운영 전문성을 결합해 멕시코시티(CDMX)와 몬테레이 이용자에게, 특히 월드컵 경기와 같은 주요 행사 기간 단거리 이동을 위한 실용적인 대안을 제공함으로써 이러한 비전을 강화한다. 무료 탑승과 같은 이니셔티브를 통해 도시 모빌리티 경험을 개선하고 도시에서 이미 이용 가능한 교통 옵션을 보완하는 것이 우리의 목표다"라고 말했다.

세그웨이-나인봇 커머셜 모빌리티 사업부의 잭 얀(Zack Yan) 부사장은 "월드컵은 주요 행사 기간 도시가 역동적인 교통 수요에 대응하는 데 공유 마이크로모빌리티가 어떻게 기여할 수 있는지 보여줄 수 있는 특별한 기회"라며 "우시와의 협력은 일상적인 도시 모빌리티 경험을 개선하는 접근 가능하고 효율적이며 지속 가능한 교통 솔루션을 제공하려는 공동의 의지를 반영한다"고 말했다.

대회가 가장 흥미진진한 단계에 접어들면서 세그웨이와 우시는 개최 도시의 원활한 이동을 유지하는 데 계속 전념하고 있다. 결승전과 일상적인 출퇴근 모두 팬과 주민들이 언제나 편리하게 이동할 수 있도록 보장하고 있다. 또한 결승전이 끝난 뒤에도 이번 협력은 도시가 가장 필요로 하는 순간 접근 가능하고 지속 가능한 교통 솔루션을 제공하기 위한 지속적인 청사진을 남길 것이다.

SOURCE Segway