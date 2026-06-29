Segway dan Whoosh Luncurkan Program "Free Ride" di Meksiko Selama Piala Dunia 2026 Berlangsung, Dukung Mobilitas Perkotaan

Whoosh meluncurkan program ini di Mexico City pada 10 Juni, lalu memperluasnya ke Monterrey dalam dua pekan berikutnya. Whoosh memperluas jangkauan layanan ini ke berbagai pusat perkotaan utama di Meksiko hingga 5 Juli. Lewat kolaborasi ini, Segway dan Whoosh menyediakan ribuan perjalanan gratis. Pengguna cukup menukarkan satu perjalanan gratis melalui aplikasi Whoosh dengan kode promosi RIDEWITHSEGWAY. Setiap perjalanan mencakup penggunaan skuter selama hingga 20 menit, bergantung pada ketersediaan skuter setiap hari dan kuota selama periode program.

Program ini mencerminkan peran shared micromobility yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan selama penyelenggaraan ajang internasional berskala besar. Jaringan shared mobility kini semakin terintegrasi dalam perencanaan transportasi untuk kegiatan, terutama untuk meningkatkan konektivitas perjalanan jarak pendek saat permintaan mobilitas meningkat.

Di tengah tingkat kebutuhan dan biaya parkir yang melonjak selama Piala Dunia berlangsung, program free ride memberikan alternatif mobilitas yang lebih praktis bagi para penggemar, bahkan menghapus biaya parkir. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa micromobility tidak lagi sekadar pilihan transportasi alternatif, melainkan salah satu elemen penting dalam sistem transportasi modern dalam penyelenggaraan berbagai acara besar.

"Whoosh menilai shared micromobility berperan penting membangun kota yang lebih terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Kemitraan kami dengan Segway Commercial memperkuat visi tersebut melalui kombinasi teknologi yang andal dan pengalaman operasional sehingga menghadirkan pilihan transportasi yang praktis bagi pengguna di Mexico City dan Monterrey, terutama saat berlangsungnya acara besar seperti Piala Dunia. Lewat inisiatif seperti program free ride, kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih nyaman dan melengkapi opsi transportasi yang telah tersedia," ujar Sebastien Declety, Country Manager, Whoosh Mexico.

"Piala Dunia menjadi momentum yang tepat untuk membuktikan peran shared micromobility dalam menjawab kebutuhan transportasi perkotaan selama acara besar berlangsung," ujar Zack Yan, Vice General Manager, Commercial Mobility Business Division, Segway-Ninebot. "Kolaborasi kami dengan Whoosh mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan solusi transportasi yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman mobilitas masyarakat sehari-hari."

Memasuki fase yang paling seru dalam turnamen ini, Segway dan Whoosh berkomitmen menjaga kelancaran mobilitas di kota-kota tuan rumah. Baik untuk menyaksikan pertandingan final maupun menjalani aktivitas sehari-hari, penggemar dan warga tetap bisa bepergian dengan mudah dan nyaman. Setelah turnamen berakhir, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan solusi transportasi yang mudah diakses dan berkelanjutan saat kota menghadapi lonjakan kebutuhan mobilitas.

SOURCE Segway