Segway und Whoosh starten während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Kampagne für kostenlose Fahrten in ganz Mexiko zur Förderung der städtischen Mobilität

BEIJNG, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Segway Commercial, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die geteilte Mikromobilität, ist eine Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Shared-Mobility-Diensten Whoosh eingegangen, um während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Aktion für kostenlose Fahrten in ganz Mexiko zu starten. Die Initiative soll Fußballfans, Einwohnern und Besuchern helfen, sich während des Turniers leichter fortzubewegen, und bietet bequeme Transportmöglichkeiten zwischen Verkehrsknotenpunkten, Stadien, Fanzonen und anderen wichtigen Zielen in den Austragungsstädten.

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Whoosh startete die Kampagne am 10. Juni in Mexiko-Stadt und wird sie innerhalb der folgenden zwei Wochen auf Monterrey ausweiten, um bis zum 5. Juli die Reichweite auf wichtige städtische Mobilitätsknotenpunkte in Mexiko auszuweiten. Gemeinsam werden Segway und Whoosh Tausende von Fahrten sponsern. Nutzer können über die Apps der Betreiber eine kostenlose Fahrt einlösen, indem sie den Aktionscode eingeben: RIDEWITHSEGWAY. Jede kostenlose Fahrt umfasst das Entsperren des Rollers und eine Fahrzeit von bis zu 20 Minuten, vorbehaltlich der täglichen Verfügbarkeit und in begrenzter Stückzahl während des Aktionszeitraums.

Die Kampagne spiegelt die wachsende Bedeutung der geteilten Mikromobilität bei der Bewältigung des städtischen Mobilitätsbedarfs während großer internationaler Veranstaltungen wider. Shared-Mobility-Netzwerke werden zunehmend in die veranstaltungsorientierte Verkehrsplanung integriert, insbesondere zur Verbesserung der Anbindung auf der letzten Meile in Zeiten erhöhter Verkehrsnachfrage.

Angesichts des hohen Parkplatzbedarfs und der hohen Parkgebühren während der Weltmeisterschaft bietet „Free Ride" den Fans nahtlose Mobilität und macht Parkgebühren vollständig überflüssig. Damit wird deutlich, dass Mikromobilität nicht mehr nur eine alternative Fortbewegungsmöglichkeit ist – sie ist eine wesentliche Säule des modernen Veranstaltungsverkehrs.

„Wir bei Whoosh sind davon überzeugt, dass die geteilte Mikromobilität eine Schlüsselrolle beim Aufbau vernetzterer, effizienterer und nachhaltigerer Städte spielt. Unsere Partnerschaft mit Segway Commercial stärkt diese Vision, indem sie zuverlässige Technologie mit operativem Know-how verbindet, um Nutzern in CDMX und Monterrey eine praktische Alternative für Kurzstreckenfahrten zu bieten, insbesondere bei Großveranstaltungen wie den WM-Spielen. Durch Initiativen wie kostenlose Fahrten wollen wir das städtische Mobilitätserlebnis verbessern und die bereits in der Stadt verfügbaren Verkehrsmittel ergänzen", sagte Sebastien Declety, Country Manager von Whoosh Mexiko.

„Die Weltmeisterschaft bietet eine einzigartige Gelegenheit zu zeigen, wie geteilte Mikromobilität Städten helfen kann, auf dynamische Verkehrsbedürfnisse während Großveranstaltungen zu reagieren", sagte Zack Yan, stellvertretender Geschäftsführer der Geschäftsbereichs Commercial Mobility bei Segway-Ninebot. „Unsere Zusammenarbeit mit Whoosh spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, zugängliche, effiziente und nachhaltige Verkehrslösungen bereitzustellen, die das tägliche Mobilitätserlebnis in der Stadt verbessern."

Während die WM ihre spannendsten Phasen erreicht, setzen sich Segway und Whoosh weiterhin dafür ein, die Gastgeberstädte in Bewegung zu halten – damit Fans und Einwohner, egal ob beim Endspiel oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit, stets bequem unterwegs sein können. Doch auch lange nach dem Ende des Endspiels hinterlässt diese Zusammenarbeit ein nachhaltiges Konzept für die Bereitstellung barrierefreier und nachhaltiger Mobilitätslösungen, wenn Städte diese am dringendsten benötigen.

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