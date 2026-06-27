Segway dan Whoosh Lancar Kempen Perjalanan Percuma Seluruh Mexico Semasa Kejohanan Piala Dunia 2026 Sokong Mobiliti Bandar

BEIJING, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Segway Commercial, peneraju global dalam penyelesaian mikromobiliti perkongsian, telah bekerjasama dengan pengendali mobiliti perkongsian terkemuka, Whoosh untuk melancarkan kempen perjalanan percuma di seluruh Mexico sepanjang tempoh Piala Dunia 2026. Inisiatif berkenaan dirangka bagi membantu peminat bola sepak, penduduk dan pelawat bergerak dengan lebih mudah sepanjang kejohanan tersebut dengan menyediakan pengangkutan mudah antara hab transit, stadium, zon peminat dan destinasi utama lain di bandar-bandar tuan rumah.

Whoosh melancarkan kempen itu di Bandar Raya Mexico pada 10 Jun dan akan meluaskannya ke Monterrey dalam tempoh dua minggu berikutnya, sekali gus memperluas jangkauannya ke hab mobiliti bandar utama di Mexico sehingga 5 Julai. Segway dan Whoosh bersama-sama menaja ribuan perjalanan. Pengguna boleh menebus satu perjalanan percuma melalui aplikasi pengendali dengan memasukkan kod promosi: RIDEWITHSEGWAY. Setiap perjalanan percuma merangkumi pembukaan kunci skuter serta sehingga 20 minit tempoh tunggangan, tertakluk kepada ketersediaan harian dan ditawarkan dalam kuantiti terhad sepanjang tempoh kempen.

Kempen berkenaan mencerminkan peranan mikromobiliti perkongsian yang semakin meningkat dalam memenuhi permintaan mobiliti bandar semasa penganjuran acara antarabangsa berskala besar. Rangkaian mobiliti perkongsian kini semakin diintegrasikan ke dalam perancangan pengangkutan berasaskan acara, khususnya bagi meningkatkan kesalinghubungan jarak akhir ketika tempoh permintaan perjalanan yang tinggi.

Dengan mengambil kira permintaan yang tinggi terhadap tempat letak kereta serta kos sepanjang tempoh Piala Dunia, kempen Perjalanan Percuma memperkasakan peminat menikmati mobiliti lancar dan menghapuskan sepenuhnya bayaran letak kereta, sekali gus membuktikan mikromobiliti bukan lagi sekadar pilihan transit alternatif—malah menjadi tonggak penting bagi pengangkutan acara moden.

"Di Whoosh, kami percaya mikromobiliti perkongsian memainkan peranan penting dalam membina bandar yang lebih terhubung, cekap dan mampan. Kerjasama kami dengan Segway Commercial memperkukuh visi ini dengan menggabungkan teknologi yang boleh dipercayai dan kepakaran operasi untuk menawarkan alternatif yang praktikal kepada pengguna di CDMX dan Monterrey bagi perjalanan jarak dekat, terutamanya semasa acara besar seperti perlawanan Piala Dunia. Melalui inisiatif seperti perjalanan percuma, kami berhasrat untuk meningkatkan pengalaman mobiliti bandar serta melengkapkan pilihan pengangkutan yang sudahpun tersedia di bandar ini," kata Sebastien Declety, Pengurus Negara Whoosh Mexico.

"Piala Dunia memberi peluang unik untuk menunjukkan bagaimana mikromobiliti perkongsian dapat membantu bandar memenuhi keperluan pengangkutan yang dinamik semasa penganjuran acara besar," kata Zack Yan, Timbalan Pengurus Besar Bahagian Perniagaan Mobiliti Komersial Segway-Ninebot. "Kerjasama kami dengan Whoosh mencerminkan komitmen bersama untuk menyediakan penyelesaian pengangkutan yang mudah diakses, cekap dan mampan, yang dapat meningkatkan pengalaman mobiliti bandar setiap hari."

Ketika kejohanan memasuki peringkat yang paling mengujakan, Segway dan Whoosh kekal komited untuk memastikan kelancaran pergerakan bandar-bandar tuan rumah—memberi jaminan bahawa sama ada bagi perlawanan peringkat akhir atau perjalanan ulang-alik harian, peminat dan penduduk sentiasa dapat menunggang dengan mudah. Namun begitu, lama selepas tamatnya perlawanan akhir, kerjasama ini tetap meninggalkan pelan tindakan yang berkekalan bagi memberikan penyelesaian transit yang mudah diakses dan mampan ketika bandar-bandar paling memerlukannya.

SOURCE Segway