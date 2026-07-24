Shanghai Electric trình diễn danh mục robot trí tuệ hiện thân và giải pháp nhà máy thông minh AI-native tại WAIC 2026

Giới thiệu robot hình người với 41 bậc tự do, robot kiểm tra đường ống có độ chính xác định vị ±1 mm và 51 tác nhân AI cấp công nghiệp

THƯỢNG HẢI, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hoạt động sản xuất thiết bị cao cấp thường liên quan đến không gian hạn chế, các đối tượng phức tạp và những nhiệm vụ có thao tác tinh vi đòi hỏi độ chính xác ổn định và lâu dài. Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị Cấp cao về Quản trị AI Toàn cầu (WAIC 2026) vừa diễn ra, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) đã giới thiệu danh mục toàn diện các giải pháp trí tuệ hiện thân được thiết kế riêng cho nhiều kịch bản ứng dụng công nghiệp.

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Với chủ đề "AI cho mọi người: Đội ngũ thông minh, tỏa sáng không giới hạn", Shanghai Electric nêu bật năng lực của mình trong các lĩnh vực robot AI hiện thân, linh kiện cốt lõi cho robot và các giải pháp nhà máy thông minh AI-native (xây dựng trên nền tảng AI ngay từ đầu), qua đó thể hiện năng lực toàn diện bao trùm từ các hệ thống robot hoàn chỉnh, các linh kiện cốt lõi, phần mềm công nghiệp đến kiến trúc nhà máy thông minh.

"Giá trị thực sự của trí tuệ hiện thân nằm ở khả năng thấu hiểu các nhiệm vụ công nghiệp trong thực tế: kết hợp sức mạnh, độ chính xác và tính ổn định của máy móc với kinh nghiệm và khả năng phán đoán của con người để thúc đẩy một mô hình thực sự về 'sự hỗ trợ của máy móc và hợp tác giữa con người với máy móc'", Wang Chunlei, Phó Tổng Giám đốc đơn vị Kinh doanh Robot thuộc Shanghai Electric Automation Group cho biết.

Danh mục sản phẩm robot của Shanghai Electric bao phủ năm kịch bản công nghiệp chính gồm: cắm đầu nối, thao tác liên quan đến điện, phân loại linh hoạt, lắp ráp thông minh và xử lý đường ống. Các sản phẩm nổi bật bao gồm:

Robot hình người hai chân "SUYUAN": Với 41 bậc tự do giúp tăng cường khả năng vận động, robot được trang bị hệ thống cảm biến thị giác đa phương thức tại phần đầu và thân, cùng hệ thống pin kép hỗ trợ thay nóng. Robot này rất phù hợp với các nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vật liệu, cũng như lắp ráp.

Với 41 bậc tự do giúp tăng cường khả năng vận động, robot được trang bị hệ thống cảm biến thị giác đa phương thức tại phần đầu và thân, cùng hệ thống pin kép hỗ trợ thay nóng. Robot này rất phù hợp với các nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vật liệu, cũng như lắp ráp. Robot hình người công nghiệp có bánh xe "TUOYUAN": Được hỗ trợ bởi mô hình nền tảng trí tuệ hiện thân và điều khiển lai lực-vị trí, robot có khả năng cắm đầu nối đa thông số kỹ thuật, phân loại vật liệu cũng như bốc dỡ các chi tiết tấm kim loại trong ngành ô tô.

Được hỗ trợ bởi mô hình nền tảng trí tuệ hiện thân và điều khiển lai lực-vị trí, robot có khả năng cắm đầu nối đa thông số kỹ thuật, phân loại vật liệu cũng như bốc dỡ các chi tiết tấm kim loại trong ngành ô tô. Robot hình người mô phỏng sinh học có bánh xe "Mermaid": Có khả năng tự động nhận diện các nút bấm, núm xoay và công tắc không khí, đồng thời tạo lộ trình thao tác theo thời gian thực.

Có khả năng tự động nhận diện các nút bấm, núm xoay và công tắc không khí, đồng thời tạo lộ trình thao tác theo thời gian thực. Robot tự động vát mép mặt trong đường ống: Được thiết kế cho môi trường không gian hạn chế, robot có thể định vị và gia công hàng nghìn mép lỗ với độ chính xác trong phạm vi 1 milimet, đồng thời truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Shanghai Electric cũng giới thiệu danh mục các linh kiện cốt lõi, bao gồm từ hệ thống truyền động công suất đến các cơ cấu chấp hành cuối. Trong đó, vít con lăn hành tinh có khả năng chịu tải cao gấp hơn ba lần so với vít bi truyền thống, trong khi bàn tay khéo léo DexHand được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng về cầm nắm và thao tác.

Shanghai Electric đã ra mắt 51 mô hình và tác nhân AI thuộc dòng "Sản xuất Thông minh StarCloud" trên ba lĩnh vực: R&D và thiết kế, sản xuất và chế tạo, vận hành và bảo trì — bao phủ các quy trình của thiết bị trọng yếu như tối ưu hóa quy trình và bảo trì các cơ sở điện gió.

Các tác nhân công nghiệp này được tích hợp vào hệ thống ra quyết định của robot cũng như logic vận hành của các nhà máy thông minh AI-native, qua đó chuyển hóa chuyên môn công nghiệp thành các năng lực số hóa, có thể tái sử dụng. Chúng hỗ trợ lập lịch dây chuyền sản xuất, kiểm tra chất lượng và bảo trì dự đoán, thúc đẩy quá trình phát triển của hệ thống sản xuất từ vận hành dựa trên kinh nghiệm sang vận hành dựa trên dữ liệu.

Shanghai Electric cũng phát hành "Sách trắng về Công nghệ Nhà máy Thông minh AI-Native", đề xuất một kiến trúc tiến hóa chủ động, hỗ trợ tối ưu hóa dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, theo vòng kín, mang lại cho nhà máy khả năng tự nhận thức, tự ra quyết định và tự thực thi. Được xây dựng dựa trên Nguyên lý nền tảng (First Principles), nhà máy thông minh AI-native tích hợp theo chiều dọc các quy trình sản xuất, phần mềm công nghiệp, tác nhân và thiết bị thông minh để phá bỏ cấu trúc phân cấp truyền thống, đồng thời kết nối theo chiều ngang các silo dữ liệu. Kiến trúc này gồm ba lớp cốt lõi: bộ não AI của nhà máy đóng vai trò "trung tâm điều khiển", các tác nhân công nghiệp và robot hiện thân đóng vai trò là "mạng lưới thực thi", còn bản sao vật lý đóng vai trò là "gương kỹ thuật số".

Tận dụng chuyên môn công nghiệp sâu rộng và năng lực cung cấp giải pháp toàn diện, Shanghai Electric sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai AI trong môi trường công nghiệp, giải quyết các thách thức kỹ thuật mà trí tuệ hiện thân phải đối mặt trong những kịch bản phức tạp, đẩy nhanh quá trình triển khai quy mô lớn các nhà máy thông minh AI-native và cung cấp các giải pháp có thể nhân rộng cho nhiều môi trường sản xuất khác nhau.

SOURCE Shanghai Electric