Shanghai Electric hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học bằng các hoạt động xanh tại địa phương

THƯỢNG HẢI, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhân dịp Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học vào ngày 22 tháng 5, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) đang đẩy mạnh các hoạt động xanh tại địa phương ở các nhà máy và công trường dự án của mình, qua đó nhấn mạnh cách các dự án công nghiệp có thể giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ đa dạng sinh học thông qua các hành động cụ thể tại từng cơ sở.

Chủ đề năm nay, "Hành động tại địa phương vì tác động toàn cầu", kêu gọi biến các cam kết bền vững toàn cầu thành hành động tại địa phương. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp, bảo vệ đa dạng sinh học bắt đầu bằng các bước thực tế ở cấp độ dự án và địa điểm, từ sử dụng năng lượng sạch hơn đến quản lý môi trường tốt hơn. Các dự án của Shanghai Electric tại Trung Quốc và Malaysia cho thấy cách tiếp cận này có thể được áp dụng trong các môi trường hoạt động khác nhau.

Dự án điện gió Mianchuan — "Hòn đảo không phát thải carbon" sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên tại lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc — phản ánh cách tiếp cận tại địa phương này. Vào tháng 5 năm 2025, dự án bao gồm 18 tuabin gió EW5.6N-202 do Tập đoàn Điện gió Shanghai Electric thiết kế riêng cho điều kiện thực tế trên đảo, đã được kết nối hoàn toàn với lưới điện và đi vào hoạt động thương mại vào tháng 9.

Các tuabin này được tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và điện mặt trời để tạo thành một lưới điện vi mô (microgrid) sạch, tạo ra 244 triệu kWh mỗi năm để cấp điện cho 32.000 cư dân, đồng thời cung cấp hơn 200 triệu kWh điện xanh cho các khu vực bên ngoài đảo. Dự án tiết kiệm 96.000 tấn than tiêu chuẩn và cắt giảm 240.000 tấn khí thải CO₂ mỗi năm, tạo ra 500 việc làm tại địa phương và đóng góp 200 triệu nhân dân tệ giá trị sản lượng hàng năm và 15 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) tiền thuế và lợi nhuận.

Các tuabin tùy chỉnh dùng cho điều kiện gió yếu thích ứng với môi trường phức tạp trên đảo, giúp vận hành đồng bộ hệ thống "điện gió - điện mặt trời - lưu trữ". Điều này tạo ra một mô hình chuyển đổi không phát thải carbon có thể nhân rộng cho các hòn đảo trên sông Dương Tử, đồng thời giải quyết thách thức phụ thuộc vào một nguồn điện duy nhất tồn tại từ lâu của hòn đảo mà vẫn bảo tồn được môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Tại Sarawak, Malaysia, Shanghai Electric cũng đã vận hành đường dây truyền tải Similajau–Bunut 500 kV, một dự án dài 106 km cho thấy cách phát triển cơ sở hạ tầng có thể được thực hiện có quan tâm đến các hệ sinh thái và cộng đồng địa phương.

Trong suốt dự án, Shanghai Electric đã triển khai phương pháp quản lý HSSE có hệ thống và không ghi nhận bất kỳ sự cố trách nhiệm môi trường hay xung đột lớn nào trong cộng đồng. Dự án tuân thủ 100% quy định về xả nước thải và phân loại rác thải, không để xảy ra sự cố ô nhiễm, thương vong đối với động vật hoang dã hay gây tổn hại đến hệ sinh thái xung quanh, minh chứng cho sự chung sống hài hòa với thiên nhiên.

Hướng tới tương lai, Shanghai Electric sẽ tiếp tục áp dụng các hoạt động xanh địa phương hóa tại toàn bộ các cơ sở hoạt động và công trường dự án của mình, hỗ trợ bảo vệ đa dạng sinh học đồng thời giúp các dự án công nghiệp giảm thiểu dấu chân môi trường. Bạn có thể xem thêm các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trong video.

SOURCE Shanghai Electric