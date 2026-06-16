Shanghai Electric giới thiệu các giải pháp hợp tác toàn chuỗi cho quá trình chuyển đổi không phát thải carbon tại triển lãm Carbon Neutrality Expo 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 16 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Công ty") (SEHK: 02727, SSE: 601727) đã khép lại thành công hoạt động trưng bày tại Triển lãm Quốc tế Thượng Hải 2026 về Công nghệ, Sản phẩm và Thành tựu Trung hòa Carbon (Carbon Neutrality Expo 2026), diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Thượng Hải với chủ đề "Kiến tạo giải pháp không phát thải carbon tối ưu".

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Thông qua việc giới thiệu các thành tựu xây dựng khu không phát thải carbon, những đổi mới trong công nghệ phát thải carbon thấp và các giải pháp sản phẩm xanh, Shanghai Electric đã thể hiện năng lực cốt lõi về hiệp đồng toàn chuỗi, tùy chỉnh theo nhu cầu và triển khai dự án. Chuỗi giá trị thiết bị năng lượng tích hợp của công ty cho phép cung cấp các giải pháp phù hợp với đa dạng kịch bản ứng dụng, đồng thời hỗ trợ phát triển xanh và ít phát thải carbon.

Các khu công nghiệp đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho phát triển xanh và ít phát thải carbon. Tại triển lãm, Shanghai Electric đã công bố "Sách Trắng về các biện pháp kỹ thuật trong quy hoạch và xây dựng khu không phát thải carbon", cung cấp định hướng mang tính hệ thống và có thể triển khai thực tế cho việc phát triển các khu xanh, ít phát thải carbon. Tập trung vào hiệu quả năng lượng, thay thế nguồn năng lượng và tuần hoàn tài nguyên, Shanghai Electric cung cấp các dịch vụ trọn gói từ lập kế hoạch, xây dựng đến vận hành. Các giải pháp toàn chuỗi của công ty bao gồm cung cấp năng lượng sạch, hạ tầng phát thải carbon thấp, tái chế tài nguyên cũng như vận hành và bảo trì thông minh.

Trong những năm gần đây, Công ty đã thúc đẩy nhiều dự án trình diễn về phát triển khu công nghiệp xanh và phát thải carbon thấp, bao gồm dự án "Vịnh không phát thải carbon" tại Khu vực Đặc biệt Lin-gang của Thượng Hải và một khu năng lượng thông minh tại Shantou, tỉnh Quảng Đông. Được lựa chọn là một trong 52 khu không phát thải carbon cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc và là dự án duy nhất tại Thượng Hải nhận được danh hiệu này, dự án Lin-gang nêu bật vai trò của Shanghai Electric trong công tác lập kế hoạch, xây dựng và đưa vào vận hành, cũng như năng lực xây dựng các hệ thống không phát thải carbon tích hợp cho ngành sản xuất tiên tiến. Trong khi đó, dự án tại Shantou tích hợp điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, sạc và quản lý năng lượng thông minh, đồng thời đã nhận được chứng nhận trung hòa carbon đầu tiên của tỉnh Quảng Đông.

Với năng lực toàn diện trong các lĩnh vực năng lượng mới gồm điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, hydro và năng lượng hạt nhân, Shanghai Electric bao trùm toàn bộ chuỗi không phát thải carbon, từ khâu phát điện đến các nền tảng thông minh và thiết bị tiết kiệm năng lượng. Sự phối hợp đồng bộ trên toàn chuỗi này cung cấp nền tảng công nghệ và công nghiệp vững chắc cho việc xây dựng các mô hình không phát thải carbon.

Shanghai Electric cũng đã công bố dữ liệu về đóng góp giảm phát thải carbon cho xã hội năm thứ hai liên tiếp. Trong năm 2025, Công ty đã góp phần cắt giảm khoảng 389 triệu tấn CO₂ tương đương, tiếp tục áp dụng các công nghệ xanh và năng lực công nghiệp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phát thải carbon thấp.

Bên cạnh đó, Shanghai Electric đã công bố chiến lược phát triển ESG cho giai đoạn tiếp theo, tái khẳng định cam kết đối với đổi mới công nghệ sạch, quản lý phát thải carbon thấp và quản trị phát triển bền vững, đồng thời hợp tác với các đối tác toàn cầu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi không phát thải carbon trên phạm vi toàn cầu.

SOURCE Shanghai Electric