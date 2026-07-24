Shanghai Electric、WAIC 2026において、エンボディド・インテリジェンス・ロボット・マトリックスとAIネイティブ・スマートファクトリー・ソリューションを展示

41自由度を持つヒューマノイドロボット、位置決め精度±1mmの配管検査ロボット、および51の産業グレードAIエージェントを紹介

上海、2026年7月25日 /PRNewswire/ -- ハイエンド機器の製造作業では、狭い空間や複雑な対象物を扱うことが多く、持続的かつ安定した精度を要する精密操作が求められます。先日開催された「2026年世界人工知能会議およびグローバルAIガバナンスに関するハイレベル会合（2026 World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance、WAIC 2026）」において、Shanghai Electric（SEHK: 02727、SSE: 601727）は、さまざまな産業シナリオに対応するよう設計されたエンボディド・インテリジェンス・ソリューションの包括的なポートフォリオを披露しました。

「すべての人のためのAI：スマートチーム、限界なく輝く（AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits）」をテーマに、Shanghai Electricは、エンボディドAIロボット、ロボットの中核部品、AIネイティブ・スマートファクトリー・ソリューションにわたる自社の能力を強調し、ロボットシステム全体、重要部品、産業用ソフトウェア、スマートファクトリー・アーキテクチャを網羅するエンドツーエンドの能力を実証しました。

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「エンボディド・インテリジェンスの真の価値は、実際の産業現場における作業を理解すること、すなわち、機械の力、精度、安定性と人間の経験や判断力を融合させ、『機械支援型の人間・機械協働』という真のパラダイムを推進することにあります」と、Shanghai Electric Automation GroupのRobotics Business Unit副総経理であるWang Chunlei氏は述べました。

Shanghai Electricのロボティクス・ポートフォリオは、コネクタの挿入、電気設備の操作、柔軟な仕分け、インテリジェントな組立、パイプ加工という5つの主要な産業シナリオを網羅しています。ハイライト内容

二足歩行ヒューマノイドロボット「SUYUAN」： 41の自由度により機動性が向上しており、頭部と胴体にマルチモーダル視覚センシングシステムを搭載しているほか、デュアルバッテリーのホットスワップシステムも備えています。検査、資材運搬、組立作業に適しています。

41の自由度により機動性が向上しており、頭部と胴体にマルチモーダル視覚センシングシステムを搭載しているほか、デュアルバッテリーのホットスワップシステムも備えています。検査、資材運搬、組立作業に適しています。 「TUOYUAN」産業用車輪付きヒューマノイドロボット： エンボディド・インテリジェンス基盤モデルと力・位置ハイブリッド制御を採用しており、多規格コネクタの挿入、材料の選別、自動車用板金部品の搬入・搬出が可能です。

エンボディド・インテリジェンス基盤モデルと力・位置ハイブリッド制御を採用しており、多規格コネクタの挿入、材料の選別、自動車用板金部品の搬入・搬出が可能です。 「Mermaid」バイオニック車輪式ヒューマノイドロボット： ボタン、ノブ、エアスイッチを自律的に識別し、リアルタイムで操作経路を生成します。

ボタン、ノブ、エアスイッチを自律的に識別し、リアルタイムで操作経路を生成します。 自律型配管内壁面取りロボット：狭いスペースでの使用を想定して設計されており、リアルタイムでデータを送信しながら、数千もの穴のエッジを1ミリメートル以内の精度で位置決め・処理することができます。

Shanghai Electricはまた、動力出力系からエンドエフェクタに至るまでを網羅する、中核コンポーネントのポートフォリオを展示しました。その中でも、遊星ローラースクリューは従来のボールスクリューの3倍を超える耐荷重能力を備えており、DexHandデクステラスハンドは、多様な把持・操作要件に対応するよう設計されています。

Shanghai Electricは、「StarCloud Intelligent Manufacturing」シリーズの一環として、研究開発・設計、生産・製造、運用・保守の3分野にわたり、51のAIモデルおよびエージェントをリリースしました。これらは、プロセス最適化や風力発電施設の保守など、重要な設備プロセスを網羅しています。

これらの産業用エージェントは、ロボットの意思決定システムやAIネイティブ・スマートファクトリーの運用ロジックに組み込まれ、産業分野の専門知識を、デジタル化された再利用可能な能力へと変換しています。これらは、生産ラインのスケジューリング、品質検査、予知保全をサポートし、製造システムの運用を「経験主導型」から「データ主導型」へと進化させています。

また、Shanghai Electricは『AIネイティブ・スマートファクトリー技術ホワイトペーパー』を発表し、生産データのリアルタイムかつ閉ループでの最適化を可能にする「アクティブ・エボリューション・アーキテクチャ」を提案しました。これにより、工場に自己認識、自己決定、自己実行の能力がもたらされます。「ファースト・プリンシプル」に基づいて構築されたAIネイティブのスマートファクトリーは、プロセスフロー、産業用ソフトウェア、エージェント、スマート機器を垂直方向に統合することで、従来の階層構造を打破すると同時に、データサイロを水平方向に橋渡しします。このアーキテクチャは、「制御センター」としてのAIファクトリーブレイン、「実行ネットワーク」としての産業用エージェントとエンボディド・ロボット、「デジタルミラー」としてのフィジカルツインの3つのコアレイヤーで構成されています。

Shanghai Electricは、その深い産業知見と包括的なソリューション提供能力を活かし、産業分野におけるAIの導入を引き続き推進するとともに、複雑な状況においてエンボディド・インテリジェンスが直面する技術的課題に取り組み、AIネイティブ・スマートファクトリーの大規模展開を加速させ、多様な製造環境に展開可能なソリューションを提供していきます。

SOURCE Shanghai Electric