Shanghai Electric เผยโซลูชันโครงข่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบฝังตัวและโรงงานอัจฉริยะที่ใช้ AI เป็นหลักในงาน WAIC 2026
News provided byShanghai Electric
24 Jul, 2026, 22:23 CST
หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว 41 องศา หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อซึ่งมีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง ±1 มม. และระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับอุตสาหกรรม 51 รายการ ได้รับการจัดแสดงภายในงาน
เซี่ยงไฮ้, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การดำเนินงานในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับสูงมักเกี่ยวข้องกับพื้นที่จำกัด วัสดุอันซับซ้อน และงานควบคุมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องการความแม่นยำอย่างต่อเนื่องและเสถียร ในงานประชุมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการกำกับดูแล AI ระดับโลก (WAIC 2026) ที่ผ่านมา Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะแบบฝังตัวอันครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
Shanghai Electric เน้นย้ำถึงความสามารถด้านหุ่นยนต์ AI แบบฝังตัว ส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ และโซลูชันโรงงานอัจฉริยะที่ใช้ AI โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์ ชิ้นส่วนสำคัญ ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมโรงงานอัจฉริยะ ภายใต้ธีม "AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits"
"คุณค่าอันแท้จริงของปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวอยู่ที่การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับงานในภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการผสานความแข็งแกร่ง ความแม่นยำ และความเสถียรของเครื่องจักรเข้ากับประสบการณ์และการตัดสินใจของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ที่แท้จริงของ 'การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรโดยใช้เครื่องจักรช่วย'" Wang Chunlei รองผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจหุ่นยนต์ในกลุ่มธุรกิจอัตโนมัติของ Shanghai Electric กล่าว
กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของ Shanghai Electric ครอบคลุมห้าสถานการณ์อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การเสียบตัวเชื่อมต่อ การทำงานด้านไฟฟ้า การคัดแยกแบบยืดหยุ่น การประกอบอัจฉริยะ และการประมวลผลท่อ ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้:
- "SUYUAN" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สองขา: มีอิสระ 41 องศาเพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น มาพร้อมระบบตรวจจับรับรู้ภาพหลายรูปแบบบริเวณศีรษะและลำตัว รวมถึงระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบร้อนคู่ เหมาะสำหรับงานตรวจสอบ การจัดการวัสดุ และงานประกอบ
- "TUOYUAN" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ล้อเลื่อนอุตสาหกรรม: ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวและระบบการควบคุมแบบผสมผสานระหว่างแรงและตำแหน่ง สามารถเสียบตัวเชื่อมต่อหลายแบบ คัดแยกวัสดุ และขนถ่ายชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับยานยนต์ได้
- "Mermaid" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ล้อเลื่อนกลไกชีวภาพ: สามารถระบุปุ่ม ลูกบิด รวมถึงสวิตช์อากาศได้เองโดยอัตโนมัติ และสร้างเส้นทางการทำงานแบบเรียลไทม์
- • หุ่นยนต์ลบคมผนังด้านในท่ออัตโนมัติ: ออกแบบมาสำหรับพื้นที่จำกัด สามารถกำหนดตำแหน่งและประมวลผลขอบรูนับพันด้วยความแม่นยำภายใน 1 มิลลิเมตร พร้อมส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
Shanghai Electric ยังได้จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนหลักต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบจ่ายพลังงานไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทาง โดยสกรูลูกกลิ้งแบบดาวเคราะห์มีกำลังรับน้ำหนักมากกว่าบอลสกรูแบบดั้งเดิมถึงสามเท่า ในขณะที่มือเทียมอัจฉริยะ DexHand ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจับและการควบคุมอันหลากหลาย
Shanghai Electric เปิดตัวโมเดลและเอเจนต์ AI จำนวน 51 รายการภายใต้ซีรีส์ "StarCloud Intelligent Manufacturing" ครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบ การผลิตและการสร้างชิ้นงาน รวมถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการอุปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลม
เอเจนต์อุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในระบบการตัดสินใจของหุ่นยนต์และตรรกะการทำงานของโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมให้เป็นความสามารถแบบดิจิทัลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พวกเขาสนับสนุนการกำหนดตารางเวลาสายการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ อันขับเคลื่อนวิวัฒนาการของระบบการผลิตจากการดำเนินงานแบบขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ไปสู่การดำเนินงานแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Shanghai Electric ยังได้เผยแพร่ "เอกสารงานวิจัยเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI" ที่เสนอสถาปัตยกรรมวิวัฒนาการเชิงรุกอันช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลการผลิตวงจรปิดแบบเรียลไทม์ ทำให้โรงงานสามารถรับรู้ ตัดสินใจ และดำเนินการด้วยตนเองได้ โรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สร้างขึ้นบนหลักการพื้นฐาน โดยบูรณาการกระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม เอเจนต์ และอุปกรณ์อัจฉริยะในแนวดิ่ง เพื่อทำลายลำดับชั้นแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายในแนวนอน สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยสามชั้นหลัก ได้แก่ สมองของโรงงาน AI เป็น "ศูนย์ควบคุม" เอเจนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์แบบฝังตัวเป็น "เครือข่ายการดำเนินการ" และแบบจำลองทางกายภาพเป็น "กระจกดิจิทัล"
Shanghai Electric จะยังคงผลักดันการนำ AI ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เผชิญกับปัญญาประดิษฐ์ในสถานการณ์อันซับซ้อน ผลักดันการใช้งานโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในวงกว้าง และส่งมอบโซลูชันที่สามารถทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตอันหลากหลาย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการแก้ปัญหาอันครอบคลุม
SOURCE Shanghai Electric
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