Shanghai Electric เผยโซลูชันโครงข่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบฝังตัวและโรงงานอัจฉริยะที่ใช้ AI เป็นหลักในงาน WAIC 2026

News provided by

Shanghai Electric

24 Jul, 2026, 22:23 CST

หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว 41 องศา หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อซึ่งมีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง ±1 มม. และระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับอุตสาหกรรม 51 รายการ ได้รับการจัดแสดงภายในงาน

เซี่ยงไฮ้, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การดำเนินงานในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับสูงมักเกี่ยวข้องกับพื้นที่จำกัด วัสดุอันซับซ้อน และงานควบคุมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องการความแม่นยำอย่างต่อเนื่องและเสถียร ในงานประชุมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการกำกับดูแล AI ระดับโลก (WAIC 2026) ที่ผ่านมา Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะแบบฝังตัวอันครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Continue Reading

Shanghai Electric เน้นย้ำถึงความสามารถด้านหุ่นยนต์ AI แบบฝังตัว ส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ และโซลูชันโรงงานอัจฉริยะที่ใช้ AI โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์ ชิ้นส่วนสำคัญ ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมโรงงานอัจฉริยะ ภายใต้ธีม "AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits"

"คุณค่าอันแท้จริงของปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวอยู่ที่การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับงานในภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการผสานความแข็งแกร่ง ความแม่นยำ และความเสถียรของเครื่องจักรเข้ากับประสบการณ์และการตัดสินใจของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ที่แท้จริงของ 'การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรโดยใช้เครื่องจักรช่วย'" Wang Chunlei รองผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจหุ่นยนต์ในกลุ่มธุรกิจอัตโนมัติของ Shanghai Electric กล่าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของ Shanghai Electric ครอบคลุมห้าสถานการณ์อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การเสียบตัวเชื่อมต่อ การทำงานด้านไฟฟ้า การคัดแยกแบบยืดหยุ่น การประกอบอัจฉริยะ และการประมวลผลท่อ ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้:

  • "SUYUAN" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สองขา: มีอิสระ 41 องศาเพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น มาพร้อมระบบตรวจจับรับรู้ภาพหลายรูปแบบบริเวณศีรษะและลำตัว รวมถึงระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบร้อนคู่ เหมาะสำหรับงานตรวจสอบ การจัดการวัสดุ และงานประกอบ
  • "TUOYUAN" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ล้อเลื่อนอุตสาหกรรม: ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวและระบบการควบคุมแบบผสมผสานระหว่างแรงและตำแหน่ง สามารถเสียบตัวเชื่อมต่อหลายแบบ คัดแยกวัสดุ และขนถ่ายชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับยานยนต์ได้
  • "Mermaid" หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ล้อเลื่อนกลไกชีวภาพ: สามารถระบุปุ่ม ลูกบิด รวมถึงสวิตช์อากาศได้เองโดยอัตโนมัติ และสร้างเส้นทางการทำงานแบบเรียลไทม์
  • •  หุ่นยนต์ลบคมผนังด้านในท่ออัตโนมัติ: ออกแบบมาสำหรับพื้นที่จำกัด สามารถกำหนดตำแหน่งและประมวลผลขอบรูนับพันด้วยความแม่นยำภายใน 1 มิลลิเมตร พร้อมส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

Shanghai Electric ยังได้จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนหลักต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบจ่ายพลังงานไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทาง โดยสกรูลูกกลิ้งแบบดาวเคราะห์มีกำลังรับน้ำหนักมากกว่าบอลสกรูแบบดั้งเดิมถึงสามเท่า ในขณะที่มือเทียมอัจฉริยะ DexHand ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจับและการควบคุมอันหลากหลาย

Shanghai Electric เปิดตัวโมเดลและเอเจนต์ AI จำนวน 51 รายการภายใต้ซีรีส์ "StarCloud Intelligent Manufacturing" ครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบ การผลิตและการสร้างชิ้นงาน รวมถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการอุปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลม

เอเจนต์อุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในระบบการตัดสินใจของหุ่นยนต์และตรรกะการทำงานของโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมให้เป็นความสามารถแบบดิจิทัลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พวกเขาสนับสนุนการกำหนดตารางเวลาสายการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ อันขับเคลื่อนวิวัฒนาการของระบบการผลิตจากการดำเนินงานแบบขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ไปสู่การดำเนินงานแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Shanghai Electric ยังได้เผยแพร่ "เอกสารงานวิจัยเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI" ที่เสนอสถาปัตยกรรมวิวัฒนาการเชิงรุกอันช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลการผลิตวงจรปิดแบบเรียลไทม์ ทำให้โรงงานสามารถรับรู้ ตัดสินใจ และดำเนินการด้วยตนเองได้ โรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สร้างขึ้นบนหลักการพื้นฐาน โดยบูรณาการกระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม เอเจนต์ และอุปกรณ์อัจฉริยะในแนวดิ่ง เพื่อทำลายลำดับชั้นแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายในแนวนอน สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยสามชั้นหลัก ได้แก่ สมองของโรงงาน AI เป็น "ศูนย์ควบคุม" เอเจนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์แบบฝังตัวเป็น "เครือข่ายการดำเนินการ" และแบบจำลองทางกายภาพเป็น "กระจกดิจิทัล"

Shanghai Electric จะยังคงผลักดันการนำ AI ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เผชิญกับปัญญาประดิษฐ์ในสถานการณ์อันซับซ้อน ผลักดันการใช้งานโรงงานอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในวงกว้าง และส่งมอบโซลูชันที่สามารถทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตอันหลากหลาย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการแก้ปัญหาอันครอบคลุม

SOURCE Shanghai Electric

Also from this source

Shanghai Electric pamerkan matriks robot kecerdasan terkandung dan penyelesaian kilang pintar natif AI di WAIC 2026

Shanghai Electric pamerkan matriks robot kecerdasan terkandung dan penyelesaian kilang pintar natif AI di WAIC 2026

Operasi dalam pembuatan peralatan berteknologi tinggi lazimnya melibatkan ruang yang sempit, objek yang kompleks serta tugasan manipulasi halus yang...
Shanghai Electric Tampilkan Penyelesaian Kolaboratif Rantaian Penuh bagi Peralihan Karbon Sifar di Ekspo Keneutralan Karbon 2026

Shanghai Electric Tampilkan Penyelesaian Kolaboratif Rantaian Penuh bagi Peralihan Karbon Sifar di Ekspo Keneutralan Karbon 2026

Shanghai Electric ("Syarikat") (SEHK: 02727, SSE: 601727) telah menamatkan pamerannya dengan jayanya di Ekspo Keneutralan Karbon Antarabangsa...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics