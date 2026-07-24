Shanghai Electric pamerkan matriks robot kecerdasan terkandung dan penyelesaian kilang pintar natif AI di WAIC 2026

Menampilkan robot humanoid dengan 41 darjah kebebasan, robot pemeriksaan paip dengan ketepatan kedudukan ±1 mm dan 51 ejen AI bertaraf industri

SHANGHAI, 25 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Operasi dalam pembuatan peralatan berteknologi tinggi lazimnya melibatkan ruang yang sempit, objek yang kompleks serta tugasan manipulasi halus yang memerlukan ketepatan yang konsisten dan stabil. Pada World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance 2026 (WAIC 2026) baru-baru ini, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) mempamerkan portfolio komprehensif penyelesaian kecerdasan terkandung yang disesuaikan untuk pelbagai senario industri.

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Bertemakan "AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits," Shanghai Electric mengetengahkan keupayaannya merangkumi robot AI kecerdasan terkandung, komponen teras robot serta penyelesaian kilang pintar natif AI, sekali gus mempamerkan keupayaan menyeluruh yang meliputi sistem robot lengkap, komponen kritikal, perisian industri dan seni bina kilang pintar.

"Nilai sebenar kecerdasan terkandung terletak pada keupayaannya memahami tugasan industri sebenar, iaitu dengan menggabungkan kekuatan, ketepatan dan kestabilan mesin bersama pengalaman serta pertimbangan manusia untuk mewujudkan paradigma sebenar 'bantuan mesin dan kerjasama manusia-mesin'," kata Wang Chunlei, timbalan pengurus besar Robotics Business Unit di Shanghai Electric Automation Group.

Portfolio robotik Shanghai Electric merangkumi lima senario utama industri, iaitu pemasangan penyambung, operasi elektrik, pengisihan fleksibel, pemasangan pintar dan pemprosesan paip. Antara produk utama yang dipamerkan ialah:

Robot humanoid dwikaki "SUYUAN": Dengan 41 darjah kebebasan bagi meningkatkan mobiliti, robot ini dilengkapi sistem penderiaan visual berbilang modal pada bahagian kepala dan badan serta sistem dwibateri yang boleh ditukar tanpa mematikan operasi. Ia amat sesuai untuk tugasan pemeriksaan, pengendalian bahan dan pemasangan.

Dengan 41 darjah kebebasan bagi meningkatkan mobiliti, robot ini dilengkapi sistem penderiaan visual berbilang modal pada bahagian kepala dan badan serta sistem dwibateri yang boleh ditukar tanpa mematikan operasi. Ia amat sesuai untuk tugasan pemeriksaan, pengendalian bahan dan pemasangan. Robot humanoid beroda industri "TUOYUAN": Dikuasakan oleh model asas kecerdasan terkandung dan kawalan hibrid daya-kedudukan, robot ini mampu melaksanakan pemasangan pelbagai jenis penyambung, pengasingan bahan serta kerja memuat dan memunggah komponen kepingan logam automotif.

Dikuasakan oleh model asas kecerdasan terkandung dan kawalan hibrid daya-kedudukan, robot ini mampu melaksanakan pemasangan pelbagai jenis penyambung, pengasingan bahan serta kerja memuat dan memunggah komponen kepingan logam automotif. Robot humanoid beroda bionik "Mermaid": Berupaya mengenal pasti butang, tombol dan suis udara secara autonomi serta menjana laluan operasi dalam masa nyata.

Berupaya mengenal pasti butang, tombol dan suis udara secara autonomi serta menjana laluan operasi dalam masa nyata. Robot autonomi untuk serongan dinding dalaman paip: Direka khusus untuk ruang sempit, robot ini mampu menentukan kedudukan dan memproses ribuan tepi lubang dengan ketepatan dalam lingkungan 1 milimeter, sambil menghantar data pada masa nyata.

Shanghai Electric turut mempamerkan portfolio komponen terasnya yang merangkumi sistem output kuasa sehingga hujung efektor. Antaranya, skru putar planetari menawarkan kapasiti beban lebih tiga kali ganda berbanding skru bebola tradisional, manakala tangan cekap DexHand direka untuk memenuhi pelbagai keperluan mencengkam dan memanipulasi objek.

Shanghai Electric turut melancarkan 51 model AI dan ejen AI di bawah siri "StarCloud Intelligent Manufacturing" yang meliputi tiga domain utama, iaitu penyelidikan dan reka bentuk, pengeluaran dan pembuatan serta operasi dan penyelenggaraan. Model-model ini merangkumi proses peralatan kritikal seperti pengoptimuman proses dan penyelenggaraan kemudahan tenaga angin.

Ejen-ejen industri ini disepadukan ke dalam sistem membuat keputusan robot serta logik operasi kilang pintar natif AI, sekali gus menukarkan kepakaran industri kepada keupayaan digital yang boleh diguna semula. Ia menyokong penjadualan barisan pengeluaran, pemeriksaan kualiti dan penyelenggaraan ramalan, seterusnya memacu evolusi sistem pembuatan daripada operasi berasaskan pengalaman kepada operasi berasaskan data.

Shanghai Electric turut melancarkan "AI-Native Smart Factory Technology White Paper" (Kertas Putih Teknologi Kilang Pintar Natif AI), yang mencadangkan seni bina evolusi aktif bagi membolehkan pengoptimuman gelung tertutup terhadap data pengeluaran secara masa nyata, sekali gus memberikan kilang keupayaan persepsi kendiri, membuat keputusan kendiri dan pelaksanaan kendiri. Dibina berasaskan prinsip First Principles, kilang pintar natif AI ini menyepadukan secara menegak aliran proses, perisian industri, ejen AI dan peralatan pintar untuk merungkai hierarki tradisional, di samping menghubungkan silo data secara mendatar. Seni bina ini mempunyai tiga lapisan teras, iaitu otak kilangh AI sebagai "pusat kawalan", ejen industri dan robot kecerdasan terkandung sebagai "rangkaian pelaksanaan", serta kembar fizikal sebagai "cermin digital".

Dengan memanfaatkan kepakaran industrinya yang mendalam serta keupayaan penyelesaian yang menyeluruh, Shanghai Electric akan terus memacu pelaksanaan AI dalam persekitaran industri, menangani cabaran teknikal yang dihadapi oleh kecerdasan terjelma dalam senario yang kompleks, mempercepat penggunaan kilang pintar natif AI berskala besar, serta menyediakan penyelesaian yang boleh diguna pakai dalam pelbagai persekitaran pembuatan.

SOURCE Shanghai Electric