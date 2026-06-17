Shell Recharge a SINEXCEL spúšťajú spoločné inovačné laboratórium na urýchlenie inovácií v oblasti nabíjania elektromobilov

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SINEXCEL

Jun 17, 2026, 19:05 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 18. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Shell Recharge a SINEXCEL (300693.SZ) oficiálne podpísali memorandum o porozumení a slávnostne otvorili spoločné laboratórium Shell Recharge–SINEXCEL v Šen-čene, čím zaznamenali nový míľnik v ich spolupráci na rozvoji technológií nabíjania elektromobilov novej generácie a riešení udržateľnej energie.

Zmluvu podpísali Evan Li, hlavný inžinier spoločnosti Shell E-Mobility China, a Kecheng Guo, generálny riaditeľ divízie nabíjacích riešení pre elektromobily spoločnosti SINEXCEL, za prítomnosti vrcholových manažérov oboch spoločností.

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Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation
Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Podpora inovácií v piatich strategických technologických oblastiach

Keďže globálny priemysel nabíjania elektromobilov vyžaduje vyššiu účinnosť a inteligentnejšie funkcie, toto partnerstvo spája globálne prevádzkové znalosti spoločnosti Shell s kvalitami spoločnosti SINEXCEL v oblasti výkonovej elektroniky s cieľom vyriešiť kritické problémy v tomto odvetví.

Spoločné laboratórium bude slúžiť ako popredné centrum pre technickú výmenu, spoločný výskum a vývoj, inkubáciu projektov a pilotný prieskum – s prioritou v piatich špičkových technických oblastiach podľa svojho strategického plánu:

  • Ultrarýchle nabíjanie novej generácie: ľahké a vysoko efektívne architektúry.
  • Synergické plánovanie cloudu a nabíjacích staníc: inteligentnejšie hospodárenie s energiou.
  • Riešenia solárneho skladovania a nabíjania: optimalizácia využitia obnoviteľnej energie a efektívnosti nabíjania.
  • Nabíjanie v megawattoch: infraštruktúra nabíjania ťažkých vozidiel a flotíl.
  • Inteligentné technológie prevádzky a údržby: monitorovanie v reálnom čase a prediktívna údržba riadená umelou inteligenciou pre maximalizáciu prevádzkovej efektívnosti.

Zosúladenie plánov z hľadiska dlhodobej tvorby hodnoty

Počas slávnostného ceremoniálu sa zástupcovia oboch organizácií zapojili do odborných diskusií s cieľom zosúladiť svoje produktové plány a stratégie nasadenia na globálny trh.

„Toto spoločné laboratórium nie je len platformou na riešenie kľúčových technických výziev, ale aj inovačným centrom na skúmanie nových obchodných modelov a spoločné vytváranie hodnoty pre zákazníkov," uviedol Evan Li, hlavný inžinier spoločnosti Shell E-Mobility China. „Spojením našich globálnych skúseností v oblasti maloobchodu s energiami s najmodernejším hardvérom sa snažíme urýchliť transformáciu pokročilého výskumu a vývoja do reálnej produktivity a viesť ekosystém nabíjania elektromobilov k vysoko kvalitnému a udržateľnému rozvoju."

Kecheng Guo, generálny riaditeľ divízie riešení nabíjania elektromobilov spoločnosti SINEXCEL, dodal: „Partnerstvo so spoločnosťou Shell Recharge vytvára silný synergický efekt „1+1>2. Spoločne vytvoríme vysoko konkurencieschopné integrované riešenia, ktoré pozdvihnú proces nabíjania na rýchlejší, inteligentnejší a spoľahlivejší, a budú tak neustále prispievať ku globálnemu ekosystému zelenej energie."

Míľnik pre udržateľnú mobilitu

Oficiálne otvorenie laboratória znamená prechod tejto aliancie do aktívnej operačnej fázy. V budúcnosti ho budú obe spoločnosti využívať na posúvanie technických hraníc a rozšírenie aplikačných scenárov, čím budú spoločne presadzovať globálny prechod na čistejší, bezpečnejší a vysoko efektívny energetický systém.

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