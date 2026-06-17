Shell Recharge dan SINEXCEL Lancar Makmal Inovasi Bersama Percepat Inovasi Pengecasan EV

SHENZHEN, China, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Shell Recharge dan SINEXCEL (300693.SZ) menandatangani secara rasmi Memorandum Persefahaman (MoU) serta merasmikan Makmal Bersama Shell Recharge–SINEXCEL di Shenzhen, menandakan satu pencapaian baharu dalam kerjasama mereka bagi memajukan teknologi pengecasan kenderaan elektrik (EV) generasi akan datang dan penyelesaian tenaga mampan.

Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Evan Li, Ketua Jurutera Shell E-Mobility China, dan Kecheng Guo, Pengurus Besar Penyelesaian Pengecasan EV SINEXCEL, dengan disaksikan oleh barisan eksekutif kanan kedua-dua syarikat.

Memacu Inovasi Dalam Lima Bidang Teknologi Strategik

Ketika industri pengecasan EV global menuntut tahap kecekapan yang lebih tinggi dan ciri yang lebih pintar, kerjasama ini menggabungkan kepakaran operasi global Shell dengan keupayaan elektronik kuasa SINEXCEL untuk menyelesaikan masalah utama industri yang kritikal.

Makmal Bersama tersebut akan berfungsi sebagai hab utama bagi pertukaran teknikal, penyelidikan dan pembangunan (R&D) kolaboratif, inkubasi projek serta penerokaan perintis—mengutamakan lima domain teknikal termaju menurut pelan hala tuju strategiknya:

Pengecasan Ultra-Pantas Generasi Akan Datang: Seni bina yang ringan dan berkecekapan tinggi

Seni bina yang ringan dan berkecekapan tinggi Penjadualan Bersinergi Awan-Pengecas: Pengurusan tenaga lebih pintar.

Pengurusan tenaga lebih pintar. Penyelesaian Solar-Storan-Pengecasan : Pengoptimuman penggunaan tenaga boleh baharu dan kecekapan pengecasan

: Pengoptimuman penggunaan tenaga boleh baharu dan kecekapan pengecasan Pengecasan Megawatt: Infrastruktur pengecasan tugas berat dan kenderaan komersial.

Infrastruktur pengecasan tugas berat dan kenderaan komersial. Teknologi Operasi dan Penyelenggaraan (O&M) Pintar: Pemantauan masa nyata dan penyelenggaraan prediktif dipacu AI bagi memaksimumkan kecekapan operasi.

Menyelaraskan Hala Tuju bagi Penciptaan Nilai Jangka Panjang

Sepanjang majlis tersebut, wakil kedua-dua organisasi turut terlibat dalam perbincangan mendalam untuk menyelaraskan pelan hala tuju produk dan strategi pelaksanaan pasaran global mereka.

"Makmal Bersama ini bukan sahaja merupakan sebuah platform untuk menangani cabaran teknikal teras, malah turut berfungsi sebagai hab inovasi untuk meneroka model perniagaan baharu dan mencipta secara bersama nilai pelanggan," ujar Evan Li, Ketua Jurutera Shell E-Mobility China. "Dengan menggabungkan kepakaran peruncitan tenaga global kami dengan perkakasan canggih, kami berhasrat untuk mempercepat transformasi R&D termaju kepada produktiviti dunia sebenar, sekali gus memimpin ekosistem pengecasan EV ke arah pembangunan berkualiti tinggi dan mampan."

Kecheng Guo, Pengurus Besar Penyelesaian Pengecasan EV SINEXCEL menambah: "Bekerjasama dengan Shell Recharge mewujudkan kesan sinergistik '1+1>2' yang hebat. Kami akan bersama-sama membentuk penyelesaian bersepadu yang sangat kompetitif yang dapat meningkatkan pengalaman pengecasan agar menjadi lebih pantas, lebih pintar dan lebih boleh dipercayai, sambil terus menyumbang kepada ekosistem tenaga hijau global."

Pencapaian Penting untuk Mobiliti Mampan

Pelancaran rasmi itu menandakan peralihan pakatan ini kepada fasa operasi aktif. Melangkah ke hadapan, kedua-dua syarikat akan memanfaatkan makmal tersebut untuk menerobos sempadan teknikal dan memperluas senario aplikasi, sambil bersama-sama memacu peralihan global ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, lebih terjamin dan amat cekap.

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SOURCE SINEXCEL