Shell Recharge i SINEXCEL uruchamiają wspólne laboratorium innowacji, aby przyspieszyć rozwój technologii ładowania pojazdów elektrycznych

SHENZHEN, Chiny, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Shell Recharge i SINEXCEL (300693.SZ) oficjalnie podpisały memorandum porozumienia i zainaugurowały działalność Wspólnego Laboratorium Shell Recharge-SINEXCEL w Shenzhen, wyznaczając nowy etap współpracy na rzecz rozwoju technologii ładowania pojazdów elektrycznych nowej generacji i zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Porozumienie zostało podpisane przez Evana Li, głównego inżyniera Shell E-Mobility China, oraz Kechenga Guo, dyrektora generalnego działu rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych w SINEXCEL, w obecności przedstawicieli najwyższego kierownictwa obu firm.

Wspieranie innowacji w pięciu strategicznych obszarach technologicznych

W obliczu rosnących wymagań globalnego rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w zakresie wydajności i inteligentnych funkcji, partnerstwo łączy globalne doświadczenie operacyjne Shell z kompetencjami SINEXCEL w dziedzinie energoelektroniki, aby wspólnie rozwiązywać kluczowe wyzwania branży.

Wspólne Laboratorium będzie pełnić rolę zaawansowanego centrum wymiany wiedzy technicznej, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, inkubacji projektów oraz realizacji projektów pilotażowych. Zgodnie z planem strategicznym działalność laboratorium będzie koncentrować się na pięciu kluczowych obszarach technologicznych:

Ultraszybkie ładowanie nowej generacji - lekkie i wysokosprawne architektury systemów ładowania.

- lekkie i wysokosprawne architektury systemów ładowania. Skoordynowane zarządzanie ładowarkami i chmurą obliczeniową - inteligentniejsze zarządzanie energią.

- inteligentniejsze zarządzanie energią. Rozwiązania integrujące fotowoltaikę, magazynowanie energii i ładowanie pojazdów - optymalizacja wykorzystania energii odnawialnej i efektywności ładowania.

- optymalizacja wykorzystania energii odnawialnej i efektywności ładowania. Ładowanie megawatowe - infrastruktura ładowania dla pojazdów ciężkich i flot transportowych.

- infrastruktura ładowania dla pojazdów ciężkich i flot transportowych. Inteligentne technologie eksploatacji i utrzymania ruchu (O&M) - monitorowanie w czasie rzeczywistym i predykcyjne utrzymanie ruchu wspierane przez sztuczną inteligencję w celu maksymalizacji efektywności operacyjnej.

Ujednolicenie planów działania w celu tworzenia długoterminowej wartości

Podczas uroczystości przedstawiciele obu organizacji przeprowadzili szczegółowe rozmowy dotyczące synchronizacji planów rozwoju produktów i strategii wdrażania rozwiązań na rynkach globalnych.

„Wspólne Laboratorium to nie tylko platforma służąca rozwiązywaniu kluczowych wyzwań technologicznych, lecz także centrum innowacji umożliwiające opracowywanie nowych modeli biznesowych i wspólne tworzenie wartości dla klientów - powiedział Evan Li, główny inżynier Shell E-Mobility China. - Łącząc nasze globalne doświadczenie w sektorze detalicznej sprzedaży energii z najnowocześniejszym sprzętem, chcemy przyspieszyć przekuwanie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych na realne zastosowania rynkowe oraz wyznaczać kierunek wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju ekosystemu ładowania pojazdów elektrycznych".

Kecheng Guo, dyrektor generalny działu rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych w SINEXCEL, dodał: „Współpraca z Shell Recharge tworzy silny efekt synergii, w którym >>1 + 1 daje więcej niż 2<<. Wspólnie opracujemy wysoce konkurencyjne, zintegrowane rozwiązania, które sprawią, że proces ładowania będzie szybszy, inteligentniejszy i bardziej niezawodny, jednocześnie stale wspierając rozwój globalnego ekosystemu zielonej energii".

Ważny krok w kierunku zrównoważonej mobilności

Oficjalne otwarcie laboratorium oznacza przejście partnerstwa do czynnej fazy operacyjnej. W przyszłości obie firmy będą wykorzystywać jego potencjał do przesuwania granic technologicznych i rozszerzania zakresu zastosowań nowych rozwiązań, wspólnie wspierając globalną transformację w kierunku czystszego, bezpieczniejszego i bardziej efektywnego systemu energetycznego.

KONTAKT:

[email protected]