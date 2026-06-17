Shell Recharge i SINEXCEL uruchamiają wspólne laboratorium innowacji, aby przyspieszyć rozwój technologii ładowania pojazdów elektrycznych

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SINEXCEL

Jun 17, 2026, 19:08 ET

SHENZHEN, Chiny, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Shell Recharge i SINEXCEL (300693.SZ) oficjalnie podpisały memorandum porozumienia i zainaugurowały działalność Wspólnego Laboratorium Shell Recharge-SINEXCEL w Shenzhen, wyznaczając nowy etap współpracy na rzecz rozwoju technologii ładowania pojazdów elektrycznych nowej generacji i zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

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Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation
Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Porozumienie zostało podpisane przez Evana Li, głównego inżyniera Shell E-Mobility China, oraz Kechenga Guo, dyrektora generalnego działu rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych w SINEXCEL, w obecności przedstawicieli najwyższego kierownictwa obu firm.

Wspieranie innowacji w pięciu strategicznych obszarach technologicznych

W obliczu rosnących wymagań globalnego rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w zakresie wydajności i inteligentnych funkcji, partnerstwo łączy globalne doświadczenie operacyjne Shell z kompetencjami SINEXCEL w dziedzinie energoelektroniki, aby wspólnie rozwiązywać kluczowe wyzwania branży.

Wspólne Laboratorium będzie pełnić rolę zaawansowanego centrum wymiany wiedzy technicznej, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, inkubacji projektów oraz realizacji projektów pilotażowych. Zgodnie z planem strategicznym działalność laboratorium będzie koncentrować się na pięciu kluczowych obszarach technologicznych:

  • Ultraszybkie ładowanie nowej generacji - lekkie i wysokosprawne architektury systemów ładowania.
  • Skoordynowane zarządzanie ładowarkami i chmurą obliczeniową - inteligentniejsze zarządzanie energią.
  • Rozwiązania integrujące fotowoltaikę, magazynowanie energii i ładowanie pojazdów - optymalizacja wykorzystania energii odnawialnej i efektywności ładowania.
  • Ładowanie megawatowe - infrastruktura ładowania dla pojazdów ciężkich i flot transportowych.
  • Inteligentne technologie eksploatacji i utrzymania ruchu (O&M) - monitorowanie w czasie rzeczywistym i predykcyjne utrzymanie ruchu wspierane przez sztuczną inteligencję w celu maksymalizacji efektywności operacyjnej.

Ujednolicenie planów działania w celu tworzenia długoterminowej wartości

Podczas uroczystości przedstawiciele obu organizacji przeprowadzili szczegółowe rozmowy dotyczące synchronizacji planów rozwoju produktów i strategii wdrażania rozwiązań na rynkach globalnych.

„Wspólne Laboratorium to nie tylko platforma służąca rozwiązywaniu kluczowych wyzwań technologicznych, lecz także centrum innowacji umożliwiające opracowywanie nowych modeli biznesowych i wspólne tworzenie wartości dla klientów - powiedział Evan Li, główny inżynier Shell E-Mobility China. - Łącząc nasze globalne doświadczenie w sektorze detalicznej sprzedaży energii z najnowocześniejszym sprzętem, chcemy przyspieszyć przekuwanie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych na realne zastosowania rynkowe oraz wyznaczać kierunek wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju ekosystemu ładowania pojazdów elektrycznych".

Kecheng Guo, dyrektor generalny działu rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych w SINEXCEL, dodał: „Współpraca z Shell Recharge tworzy silny efekt synergii, w którym >>1 + 1 daje więcej niż 2<<. Wspólnie opracujemy wysoce konkurencyjne, zintegrowane rozwiązania, które sprawią, że proces ładowania będzie szybszy, inteligentniejszy i bardziej niezawodny, jednocześnie stale wspierając rozwój globalnego ekosystemu zielonej energii".

Ważny krok w kierunku zrównoważonej mobilności

Oficjalne otwarcie laboratorium oznacza przejście partnerstwa do czynnej fazy operacyjnej. W przyszłości obie firmy będą wykorzystywać jego potencjał do przesuwania granic technologicznych i rozszerzania zakresu zastosowań nowych rozwiązań, wspólnie wspierając globalną transformację w kierunku czystszego, bezpieczniejszego i bardziej efektywnego systemu energetycznego.

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