Shell Recharge et SINEXCEL lancent un laboratoire d'innovation commun pour accélérer l'innovation dans le domaine de la recharge des véhicules électriques

SHENZHEN, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Shell Recharge et SINEXCEL (300693.SZ) ont officiellement signé un protocole d'accord et inauguré le laboratoire commun Shell Recharge-SINEXCEL à Shenzhen, posant ainsi un nouveau jalon de leur collaboration visant à faire progresser les technologies de recharge de véhicules électriques de nouvelle génération et les solutions énergétiques durables.

Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

L'accord a été signé par Evan Li, ingénieur en chef chez Shell E-Mobility China, et Kecheng Guo, directeur général de la division « Solutions de recharge pour véhicules électriques » chez SINEXCEL, en présence de hauts dirigeants des deux entreprises.

Promouvoir l'innovation dans cinq domaines technologiques stratégiques

Alors que le secteur mondial de la recharge des véhicules électriques exige une efficacité accrue et des fonctionnalités toujours plus intelligentes, ce partenariat associe les compétences opérationnelles mondiales de Shell aux capacités de SINEXCEL en matière d'électronique de puissance pour résoudre les principaux défis du secteur.

Le laboratoire commun servira de pôle de premier plan pour les échanges techniques, la R & D collaborative, l'incubation de projets et l'étude de projets pilotes, en accordant la priorité aux cinq domaines techniques de pointe suivants, conformément à sa feuille de route stratégique :

Recharge ultrarapide de nouvelle génération : architectures légères et hautement performantes.

architectures légères et hautement performantes. Planification synergique de dispositifs de recharge fondés sur l'informatique en nuage : gestion plus intelligente de l'énergie.

gestion plus intelligente de l'énergie. Solutions de recharge solaire et de stockage d'énergie solaire : optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité de la recharge.

: optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité de la recharge. Recharge en mégawatts : infrastructure de recharge pour véhicules lourds et flottes.

infrastructure de recharge pour véhicules lourds et flottes. Technologies intelligentes d'exploitation et de maintenance : surveillance en temps réel et maintenance prédictive basées sur l'IA pour une efficacité opérationnelle maximale.

Harmoniser les feuilles de route pour créer de la valeur à long terme

Au cours de la cérémonie de signature, les représentants des deux entreprises ont mené des discussions approfondies visant à harmoniser leurs feuilles de route relatives aux produits et leurs stratégies de déploiement sur le marché mondial.

« Ce laboratoire commun n'est pas seulement une plateforme permettant de relever les principaux défis techniques, mais aussi un pôle d'innovation destiné à explorer de nouveaux modèles économiques et à créer ensemble une valeur ajoutée pour les clients », a déclaré Evan Li, ingénieur en chef chez Shell E-Mobility China. « En associant nos compétences mondiales dans le domaine de la distribution d'énergie à une infrastructure matérielle de pointe, nous souhaitons accélérer la conversion de la R & D avancée en gains de productivité concrets, afin d'orienter l'écosystème de la recharge des véhicules électriques vers un développement durable et de qualité. »

Kecheng Guo, directeur général de la division « Solutions de recharge pour véhicules électriques » chez SINEXCEL, a ajouté : « Notre partenariat avec Shell Recharge crée un puissant effet de synergie qui dépasse nos capacités isolées. Ensemble, nous continuerons à contribuer à l'écosystème mondial de l'énergie verte en mettant au point des solutions intégrées très compétitives qui rendront l'expérience de recharge plus rapide, plus intelligente et plus fiable. »

Une étape cruciale pour la mobilité durable

Cette annonce officielle marque le passage de l'alliance à une phase opérationnelle active. À l'avenir, les deux entreprises s'appuieront sur ce laboratoire pour repousser les limites techniques et élargir les domaines d'application de leurs solutions afin de conduire ensemble la transition mondiale vers un système énergétique plus propre, plus sûr et hautement efficace.

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