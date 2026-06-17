Shell Recharge a SINEXCEL otevírají společnou inovační laboratoř s cílem urychlit inovace v oblasti dobíjení elektromobilů

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SINEXCEL

Jun 17, 2026, 04:00 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Shell Recharge a SINEXCEL (300693.SZ) v Šen-Čenu oficiálně podepsaly memorandum o porozumění (MoU) a slavnostně otevřely společnou laboratoř Shell Recharge–SINEXCEL, čímž dosáhly nového milníku ve své spolupráci zaměřené na rozvoj technologií nabíjení elektromobilů nové generace a udržitelných energetických řešení.

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Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation
Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Dohodu podepsali Evan Li, hlavní inženýr společnosti Shell E-Mobility China, a Kecheng Guo, generální ředitel divize Řešení pro nabíjení elektromobilů společnosti SINEXCEL, za přítomnosti vedoucích představitelů obou společností.

Podpora inovací v pěti strategických technologických oblastech

Vzhledem k tomu, že globální odvětví nabíjení elektromobilů vyžaduje vyšší účinnost a chytřejší funkce, spojuje toto partnerství globální provozní odborné znalosti společnosti Shell s kapacitami společnosti SINEXCEL v oblasti výkonové elektroniky s cílem vyřešit kritické problémy tohoto odvětví.

Společná laboratoř bude sloužit jako přední centrum pro technickou výměnu, společný výzkum a vývoj, inkubaci projektů a pilotní zkoumání, přičemž se bude podle svého strategického plánu zaměřovat na pět špičkových technických oblastí:

  • Ultrarychlé nabíjení nové generace: lehká a vysoce účinná architektura.
  • Synergické plánování nabíjení v cloudu: chytřejší správa energie.
  • Řešení pro solární úložiště a nabíjení: optimalizace využití obnovitelné energie a účinnosti nabíjení.
  • Megawattové nabíjení: nabíjecí infrastruktura pro těžká vozidla a vozové parky.
  • Inteligentní technologie pro provoz a údržbu: monitorování v reálném čase a prediktivní údržba založené na umělé inteligenci s cílem maximalizovat provozní účinnost.

Sladění plánů vývoje pro dlouhodobé vytváření hodnot

Během slavnostního ceremoniálu se zástupci obou organizací zapojili do intenzivních diskusí s cílem sladit své plány vývoje produktů a strategie globálního uvedení na trh.

„Tato společná laboratoř není jen platformou pro řešení klíčových technických výzev, ale také inovačním centrem pro zkoumání nových obchodních modelů a společné vytváření hodnoty pro zákazníky," uvedl Evan Li, hlavní inženýr společnosti Shell E-Mobility China. „Spojením našich globálních zkušeností v oblasti maloobchodního prodeje energie s nejmodernějším hardwarem chceme urychlit transformaci pokročilého výzkumu a vývoje do reálné produktivity a vést ekosystém nabíjení elektromobilů k vysoce kvalitnímu a udržitelnému rozvoji."

Kecheng Guo, generální ředitel divize Řešení pro nabíjení elektromobilů společnosti SINEXCEL, dodal: „Partnerství se společností Shell Recharge vytváří silný synergický efekt ‚1+1>2'. Společně vytvoříme vysoce konkurenceschopná integrovaná řešení, která zlepší zážitek z nabíjení tak, aby bylo rychlejší, chytřejší a spolehlivější, a budeme tak neustále přispívat ke globálnímu ekosystému zelené energie."

Milník v oblasti udržitelné mobility

Oficiální představení této spolupráce znamená její přechod do aktivní provozní fáze. V budoucnu budou obě společnosti využívat laboratoř k posouvání technických hranic a rozšiřování možností využití, čímž budou společně podporovat celosvětový přechod k čistšímu, bezpečnějšímu a vysoce účinnému energetickému systému.

Kontakt:
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