Shell Recharge a SINEXCEL otevírají společnou inovační laboratoř s cílem urychlit inovace v oblasti dobíjení elektromobilů
News provided bySINEXCEL
Jun 17, 2026, 04:00 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Shell Recharge a SINEXCEL (300693.SZ) v Šen-Čenu oficiálně podepsaly memorandum o porozumění (MoU) a slavnostně otevřely společnou laboratoř Shell Recharge–SINEXCEL, čímž dosáhly nového milníku ve své spolupráci zaměřené na rozvoj technologií nabíjení elektromobilů nové generace a udržitelných energetických řešení.
Dohodu podepsali Evan Li, hlavní inženýr společnosti Shell E-Mobility China, a Kecheng Guo, generální ředitel divize Řešení pro nabíjení elektromobilů společnosti SINEXCEL, za přítomnosti vedoucích představitelů obou společností.
Podpora inovací v pěti strategických technologických oblastech
Vzhledem k tomu, že globální odvětví nabíjení elektromobilů vyžaduje vyšší účinnost a chytřejší funkce, spojuje toto partnerství globální provozní odborné znalosti společnosti Shell s kapacitami společnosti SINEXCEL v oblasti výkonové elektroniky s cílem vyřešit kritické problémy tohoto odvětví.
Společná laboratoř bude sloužit jako přední centrum pro technickou výměnu, společný výzkum a vývoj, inkubaci projektů a pilotní zkoumání, přičemž se bude podle svého strategického plánu zaměřovat na pět špičkových technických oblastí:
- Ultrarychlé nabíjení nové generace: lehká a vysoce účinná architektura.
- Synergické plánování nabíjení v cloudu: chytřejší správa energie.
- Řešení pro solární úložiště a nabíjení: optimalizace využití obnovitelné energie a účinnosti nabíjení.
- Megawattové nabíjení: nabíjecí infrastruktura pro těžká vozidla a vozové parky.
- Inteligentní technologie pro provoz a údržbu: monitorování v reálném čase a prediktivní údržba založené na umělé inteligenci s cílem maximalizovat provozní účinnost.
Sladění plánů vývoje pro dlouhodobé vytváření hodnot
Během slavnostního ceremoniálu se zástupci obou organizací zapojili do intenzivních diskusí s cílem sladit své plány vývoje produktů a strategie globálního uvedení na trh.
„Tato společná laboratoř není jen platformou pro řešení klíčových technických výzev, ale také inovačním centrem pro zkoumání nových obchodních modelů a společné vytváření hodnoty pro zákazníky," uvedl Evan Li, hlavní inženýr společnosti Shell E-Mobility China. „Spojením našich globálních zkušeností v oblasti maloobchodního prodeje energie s nejmodernějším hardwarem chceme urychlit transformaci pokročilého výzkumu a vývoje do reálné produktivity a vést ekosystém nabíjení elektromobilů k vysoce kvalitnímu a udržitelnému rozvoji."
Kecheng Guo, generální ředitel divize Řešení pro nabíjení elektromobilů společnosti SINEXCEL, dodal: „Partnerství se společností Shell Recharge vytváří silný synergický efekt ‚1+1>2'. Společně vytvoříme vysoce konkurenceschopná integrovaná řešení, která zlepší zážitek z nabíjení tak, aby bylo rychlejší, chytřejší a spolehlivější, a budeme tak neustále přispívat ke globálnímu ekosystému zelené energie."
Milník v oblasti udržitelné mobility
Oficiální představení této spolupráce znamená její přechod do aktivní provozní fáze. V budoucnu budou obě společnosti využívat laboratoř k posouvání technických hranic a rozšiřování možností využití, čímž budou společně podporovat celosvětový přechod k čistšímu, bezpečnějšímu a vysoce účinnému energetickému systému.
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