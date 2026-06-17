Shell Recharge จับมือ SINEXCEL เปิดตัวห้องปฏิบัติการนวัตกรรมร่วม มุ่งเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมการชาร์จ EV
News provided bySINEXCEL
18 Jun, 2026, 06:26 CST
เซินเจิ้น ประเทศจีน, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ Shell Recharge และ SINEXCEL (300693.SZ) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวห้องปฏิบัติการร่วม Shell Recharge–SINEXCEL ณ เมืองเซินเจิ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นใหม่ ตลอดจนโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน
พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Evan Li หัวหน้าวิศวกรของ Shell E-Mobility ประเทศจีน และ Kecheng Guo ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชันการชาร์จ EV ของ SINEXCEL เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน
เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน
ท่ามกลางความต้องการของอุตสาหกรรมการชาร์จรถยนต์ EV ทั่วโลกที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและมีความชาญฉลาดมากขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานระดับโลกของ Shell เข้ากับขีดความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังของ SINEXCEL เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายหลักของอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชั้นนำในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ร่วมวิจัยและพัฒนา (R&D) พัฒนาโครงการ ตลอดจนทดสอบระบบนำร่อง โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอันล้ำสมัย 5 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
- เทคโนโลยีชาร์จความเร็วสูงพิเศษรุ่นใหม่: โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบที่มีน้ำหนักเบา และเปี่ยมประสิทธิภาพสูง
- การจัดสรรพลังงานที่ประสานระหว่างระบบคลาวด์และเครื่องชาร์จ: ระบบบริหารจัดการพลังงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- โซลูชันการชาร์จและระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์: เพิ่มขีดความสามารถในการใช้พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพในการชาร์จให้สูงสุด
- ระบบชาร์จระดับเมกะวัตต์: โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเพื่อรองรับยานพาหนะสำหรับงานหนัก และกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
- เทคโนโลยีการดำเนินงาน และบำรุงรักษาอัจฉริยะ: การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ด้วยขุมพลัง AI เพื่อผลักดันประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถึงขีดสุด
การปรับแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาว
ภายในงาน ตัวแทนจากทั้งสององค์กรได้ร่วมหารือเชิงลึกเพื่อปรับทิศทางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การขยายตลาดสู่ระดับสากลให้สอดคล้องกัน
"ห้องปฏิบัติการร่วมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับไขโจทย์ความท้าทายทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในการค้นหาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และร่วมสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า" Evan Li หัวหน้าวิศวกรของ Shell E-Mobility ประเทศจีน กล่าว "การหลอมรวมความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกพลังงานระดับโลกของเราเข้ากับฮาร์ดแวร์อันล้ำสมัย จะช่วยให้เราตั้งเป้าที่จะเร่งเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนาระดับสูงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบนิเวศการชาร์จ EV สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง"
Kecheng Guo ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชันการชาร์จ EV ของ SINEXCEL กล่าวเสริมว่า "การร่วมมือกับ Shell Recharge ในครั้งนี้ก่อให้เกิดพลังบวกในลักษณะ '1+1>2' ที่ทรงพลัง ซึ่งเราจะร่วมมือกันพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เพื่อยกระดับประสบการณ์การชาร์จพลังงานให้รวดเร็ว ชาญฉลาด และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมสร้างการเติบโตให้กับระบบนิเวศพลังงานสะอาดของโลกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"
หมุดหมายสำคัญสู่การเดินทางที่ยั่งยืน
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยนับจากนี้เป็นต้นไป ทั้งสองบริษัทจะใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการแห่งนี้ในการทลายทุกขีดจำกัดทางเทคโนโลยี และขยายรูปแบบการใช้งานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของพลังงานโลกไปสู่ระบบพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลติดต่อ:
[email protected]
SOURCE SINEXCEL
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