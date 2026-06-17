Shell Recharge и SINEXCEL запускают совместную инновационную лабораторию для ускорения инноваций в области зарядки электромобилей

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 17 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Shell Recharge и SINEXCEL (300693.SZ) официально подписали меморандум о взаимопонимании и открыли совместную лабораторию Shell Recharge-SINEXCEL в Шэньчжэне, ознаменовав новую эру в сотрудничестве по продвижению технологий зарядки электромобилей следующего поколения и устойчивых энергетических решений.

Соглашение было подписано Эваном Ли (Evan Li), главным инженером Shell E-Mobility China, и Кеченом Го (Kecheng Guo), генеральным директором SINEXCEL EV Charging Solutions, в присутствии руководителей высшего звена обеих компаний.

Shell Recharge and SINEXCEL Launch Joint Innovation Lab to Accelerate EV Charging Innovation

Стимулирование инноваций в пяти стратегических технологических областях

Поскольку глобальная индустрия зарядки электромобилей требует более высокой эффективности и интеллектуальных функций, это партнерство объединяет глобальный опыт Shell в области эксплуатации с возможностями силовой электроники SINEXCEL для решения критических проблем отрасли.

Совместная лаборатория будет служить главным центром технического обмена, совместных исследований и разработок, инкубации проектов и пилотной разведки, определяя приоритеты пяти передовых технических областей в соответствии со своим стратегическим планом:

Сверхбыстрая зарядка следующего поколения. Легкие и высокоэффективные архитектуры.

Легкие и высокоэффективные архитектуры. Синергетическое планирование Cloud-Charger. Умное управление энергопотреблением.

Умное управление энергопотреблением. Решения для солнечной генерации, накопления энергии и зарядной инфраструктуры . Оптимизация использования возобновляемых источников энергии и эффективности зарядки.

. Оптимизация использования возобновляемых источников энергии и эффективности зарядки. Мегаваттная зарядка. Сверхмощная и зарядная инфраструктура автопарка.

Сверхмощная и зарядная инфраструктура автопарка. Интеллектуальные технологии для эксплуатации и технического обслуживания. Мониторинг и прогнозное обслуживание в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта для максимизации операционной эффективности.

Согласование планов для долгосрочного создания стоимости

Во время церемонии представители обеих организаций провели глубокие обсуждения, чтобы согласовать свои планы по продуктам и стратегии развертывания на глобальном рынке.

«Эта совместная лаборатория является не только платформой для решения основных технических задач, но и инновационным центром для изучения новых бизнес-моделей и совместного создания ценности для клиентов, — заявил Эван Ли, главный инженер Shell E-Mobility China. — Сочетая наш глобальный опыт в сфере розничной торговли энергией с передовым оборудованием, мы стремимся ускорить трансформацию передовых исследований и разработок в реальную производительность, что приведет экосистему зарядки электромобилей к качественному и устойчивому развитию».

Кечен Го, генеральный директор SINEXCEL EV Charging Solutions, добавил: «Партнерство с Shell Recharge создает мощный синергетический эффект «1+1>2». Вместе мы создадим высококонкурентные интегрированные решения, которые сделают зарядку более быстрой, умной и надежной, постоянно внося вклад в глобальную экосистему зеленой энергии».

Важная веха для устойчивой мобильности

Официальное открытие знаменует переход этого альянса в активную оперативную фазу. В будущем обе компании будут использовать лабораторию для раздвижения технических границ и расширения сценариев применения, совместно продвигая глобальный переход к более чистой, более безопасной и высокоэффективной энергетической системе.

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