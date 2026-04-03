UnionPay spouští rámec otevřeného agentního platebního protokolu: budování otevřeného a důvěryhodného ekosystému inteligentních plateb
News provided byUnionPay International
Apr 03, 2026, 12:04 ET
ŠANGHAJ, 3. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 2. dubna byla v čínském Hongkongu úspěšně dokončena speciální transakce týkající se rezervace taxi. Po zadání informací o rezervaci do AI asistenta vyvinutého technologickou společností Evonet obdržel tester rychle seznam dostupných typů taxi a cen od platformy pro objednávání taxi Hoppa, spolu s doporučenou možností rezervace.
Jako mezinárodní platební systém s globální působností společnost UnionPay oficiálně uvedla Otevřený protokol pro agentní platby (APOP) – řešení UnionPay pro platby zprostředkované agenty – využívající schopnosti a neutralitu své platformy.
Čtyři klíčové funkce, na nichž spočívá mechanismus důvěry a model interakce pro agentní platby
Rámec APOP si klade za cíl zavést jednotný mechanismus důvěry a paradigma interakce. Propojením účastníků ekosystému agentních plateb prostřednictvím důvěryhodného směrování umožňuje jakémukoli kompatibilnímu agentovi, obchodníkovi, finanční instituci a technologické platformě integrovat se na principu „připoj a hraj" a snadno a bezpečně se zapojit do složitých procesů agentních plateb. Konkrétně je tento rámec postaven na čtyřech klíčových funkcích.
Za prvé podporuje správu životního cyklu identity agenta, od registrace a aktualizace informací až po odhlášení. Za druhé, díky nabídce komplexní správy záměrů zahrnující generování, registraci a ověřování zavádí rámec APOP mechanismus důvěry zaměřený na záměr uživatele. Za třetí poskytuje zjednodušenou správu identity uživatelů. Rámec umožňuje jednotné přihlášení (SSO) napříč účastníky, jako jsou agenti, obchodníci a finanční instituce, což umožňuje mechanismy sdílení přihlašovacích údajů při zachování ochrany soukromí a bezpečnosti. Za čtvrté nabízí rámec APOP komplexní sadu služeb autorizace plateb, včetně ověřování aktivace pro agentní platby, odečítání plateb a ověřování souhlasu uživatele.
Globální hráči v oboru spolupracují na vytvoření otevřeného a bezpečného agentního platebního ekosystému
Rámec APOP se řídí zásadami otevřenosti a interoperability. Vychází z globální akceptační sítě UnionPay a jeho cílem je vyvinout standardy v celém odvětví a vytvořit inkluzivní rámec, který umožní interoperabilitu mezi institucemi, platformami a různými způsoby využití jak v pevninské Číně, tak mimo ni.
Kromě toho hrají při návrhu rámce APOP významnou roli další čtyři základní principy. Za prvé, soulad s předpisy a kontrolovatelnost. Agentní platby musí splňovat stávající regulační požadavky, aby bylo zajištěno sladění obchodního rámce s měnícími se regulačními trendy. Za druhé, bezpečnost jako priorita. Prostřednictvím ověřování identity agentů a řízení záměrů rámec zajišťuje, že procesy agentních plateb jsou srozumitelné, sledovatelné a lze je plně rekonstruovat. Za třetí, posílená důvěra. Rámec jasně definoval odpovědnosti, práva a rizika všech zúčastněných stran, aby poskytl pevný základ pro řešení sporů. Za čtvrté, široká kompatibilita. K dispozici je řada řešení pro přístup, která účastníkům umožňují integrovat se do ekosystému nákladově efektivním a plynulým způsobem při zachování vysoké úrovně přizpůsobitelnosti.
Podle Dong Junfenga, předsedy představenstva společnosti China UnionPay, bude společnost i nadále prosazovat svou vizi „Důvěryhodné vazby, sdílený úspěch" a úzce spolupracovat s partnery v oboru, aby aktivně využila transformační příležitosti, které přináší umělá inteligence. Společnost UnionPay, která vede společné úsilí, si klade za cíl vytyčit nový plán pro agentní platby, který bude bezpečný, kontrolovatelný, inkluzivní, efektivní a charakterizovaný globální konektivitou, čímž posune platební průmysl v éře umělé inteligence na novou úroveň.
Share this article