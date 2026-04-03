UnionPay uruchamia model otwartego protokołu płatności agentowych: budowa otwartego, zaufanego ekosystemu inteligentnych płatności

SZANGHAJ, 3 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – 2 kwietnia w Hongkongu pomyślnie zrealizowano specjalną transakcję rezerwacji taksówki. Po wprowadzeniu informacji o rezerwacji do asystenta AI opracowanego przez firmę technologiczną Evonet tester szybko otrzymał listę dostępnych rodzajów taksówek i cen z platformy ride-hailingowej Hoppa wraz z rekomendowaną opcją rezerwacji.

Jako międzynarodowa organizacja oferująca płatności kartą o globalnym zasięgu, UnionPay oficjalnie zaprezentował model otwartego protokołu płatności agentowych (Agentic Payment Open Protocol, APOP) – rozwiązania UnionPay dla płatności opartych na agentach – wykorzystując swoje możliwości platformowe oraz neutralność.

Cztery kluczowe zdolności stanowiące podstawę mechanizmu zaufania i modelu interakcji dla płatności agentowych

Model APOP ma na celu ustanowienie jednolitego mechanizmu zaufania oraz modelu interakcji. Poprzez łączenie uczestników ekosystemu płatności agentowych za pomocą zaufanego routingu umożliwiają one każdemu kompatybilnemu agentowi, sprzedawcy, instytucji finansowej oraz platformie technologicznej integrację w modelu plug-and-play, a także łatwy i bezpieczny udział w złożonych procesach płatności agentowych. Model ten opiera się na czterech kluczowych zdolnościach.

Po pierwsze, model wspiera zarządzanie cyklem życia tożsamości agenta – od rejestracji i aktualizacji danych po wyrejestrowanie. Po drugie, oferując kompleksowe zarządzanie intencją obejmujące jej generowanie, rejestrację i weryfikację, model APOP ustanawia mechanizm zaufania skoncentrowany na intencji użytkownika. Po trzecie, zapewnia usprawnione zarządzanie tożsamością użytkownika. Model umożliwia jednokrotne logowanie (SSO) między uczestnikami, takimi jak agenty, sprzedawcy i instytucje finansowe, pozwalając na współdzielenie poświadczeń przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa. Po czwarte, model APOP oferuje kompleksowy zestaw usług autoryzacji płatności, w tym uwierzytelnianie aktywacji płatności agentowych, obciążanie rachunku oraz weryfikację zgody użytkownika.

Globalni uczestnicy branży współpracują na rzecz otwartego i bezpiecznego ekosystemu płatności agentowych

Model APOP opiera się na zasadzie otwartości i interoperacyjności. Zbudowany na globalnej sieci akceptacji UnionPay, dąży do opracowania standardów dla całej branży oraz stworzenia inkluzywnej struktury umożliwiającej interoperacyjność między instytucjami, platformami i zastosowaniami zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i poza nimi.

Ponadto w projektowaniu modelu APOP szczególnie istotne są cztery dodatkowe zasady. Po pierwsze, zgodność i możliwość kontroli. Płatności agentowe muszą spełniać obowiązujące wymogi regulacyjne, aby zapewnić zgodność modelu biznesowego z ewoluującymi trendami regulacyjnymi. Po drugie, priorytet bezpieczeństwa. Dzięki weryfikacji tożsamości agentów oraz zarządzaniu intencją model sprawia, że procesy płatności agentowych są zrozumiałe, możliwe do prześledzenia i w pełni odtwarzalne. Po trzecie, zwiększone zaufanie. Model jasno określa obowiązki, prawa i ryzyka wszystkich interesariuszy, zapewniając solidną podstawę do rozstrzygania sporów. Po czwarte, szeroka kompatybilność. Oferowane są różnorodne rozwiązania dostępu, które umożliwiają uczestnikom integrację z ekosystemem w sposób efektywny kosztowo i płynny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu skalowalności.

Według Donga Junfenga, przewodniczącego China UnionPay, firma będzie nadal realizować swoją wizję „zaufanych relacji, wspólnego sukcesu", ściśle współpracując z partnerami branżowymi i aktywnie wykorzystując przełomowe możliwości sztucznej inteligencji. Kierując wspólnymi działaniami, UnionPay dąży do wyznaczenia nowego kierunku rozwoju płatności agentowych, który będzie bezpieczny, inkluzywny, efektywny, oparty na globalnej łączności, z możliwością kontroli, wynosząc branżę płatności na nowy poziom w erze AI.