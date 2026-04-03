UnionPay lance un cadre de protocole ouvert pour le paiement agentique : construire un écosystème de paiement intelligent ouvert et fiable

SHANGHAI, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 2 avril, une opération spéciale de réservation de taxi a été réalisée avec succès à Hong Kong, en Chine. Après avoir saisi les informations de réservation dans l'assistant IA développé par l'entreprise technologique Evonet, le testeur a rapidement reçu une liste de taxis disponibles et des prix de la part de la plateforme de services de voiturage Hoppa, ainsi qu'une option de réservation recommandée.

En tant que système de cartes internationales fort d'une présence mondiale, UnionPay a officiellement publié le cadre APOP (Agentic Payment Open Protocol - Protocole ouvert de paiement agentique), sa solution pour les paiements basés sur des agents s'appuyant sur les capacités et la neutralité de sa plateforme.

Quatre capacités essentielles à la base du mécanisme de confiance et du modèle d'interaction pour les paiements agentiques

Le cadre APOP vise à établir un mécanisme de confiance et un paradigme d'interaction unifiés. En mettant en relation les différents acteurs de l'écosystème de paiements agentiques dans le cadre d'un routage fiable, il permet à un agent, un commerçant, une institution financière et une plateforme technologique compatible de s'intégrer sur une base plug-and-play, puis de participer facilement et en toute sécurité aux processus complexes des paiements agentiques. Plus précisément, le cadre s'appuie sur quatre capacités essentielles.

Premièrement, il prend en charge la gestion du cycle de vie de l'identité de l'agent, depuis l'enregistrement et la mise à jour des informations jusqu'à l'annulation de l'enregistrement. Deuxièmement, en assurant la gestion des intentions de bout en bout couvrant la génération, l'enregistrement et la vérification, le cadre APOP établit un mécanisme de confiance plaçant l'intention de l'utilisateur au centre de la démarche. Troisièmement, il permet de rationaliser la gestion de l'identité des utilisateurs. Le cadre permet une authentification unique (SSO) entre les participants tels que les agents, les commerçants et les institutions financières, ce qui permet de partager des informations d'identification tout en préservant la vie privée et la sécurité. Quatrièmement, le cadre APOP offre un ensemble complet de services d'autorisation de paiement, y compris l'authentification de l'activation pour les paiements agentiques, le débit des paiements et la vérification du consentement de l'utilisateur.

Les acteurs mondiaux du secteur collaborent pour créer un écosystème de paiement agentique ouvert et sécurisé

Le cadre APOP applique le principe d'ouverture et d'interopérabilité. S'appuyant sur le réseau d'acceptation mondial d'UnionPay, il vise à développer des normes à l'échelle du secteur et à créer un cadre inclusif permettant l'interopérabilité entre les institutions, les plateformes et les cas d'utilisation en Chine continentale et à l'étranger.

En outre, quatre autres principes fondamentaux occupent une place prépondérante dans la conception du cadre APOP. Premièrement, la conformité et la contrôlabilité. Les paiements agentiques doivent satisfaire aux exigences réglementaires existantes, afin de garantir l'alignement du cadre commercial sur l'évolution des tendances réglementaires. Deuxièmement, la sécurité est une priorité. Grâce à la vérification de l'identité de l'agent et à la gestion des intentions, le cadre garantit que les processus de paiement agentiques sont compréhensibles, traçables et qu'ils peuvent être entièrement reconstitués. Troisièmement, la plus grande fiabilité. Le cadre a clairement défini les responsabilités, les droits et les risques de toutes les parties prenantes, afin de fournir une base solide pour la résolution des conflits. Quatrièmement, une large compatibilité. Plusieurs solutions d'accès sont proposées pour permettre aux participants de s'intégrer dans l'écosystème de manière rentable et transparente, tout en maintenant un niveau élevé d'évolutivité.

Selon Dong Junfeng, président de China UnionPay, l'entreprise continuera à défendre sa vision « Trusted Ties, Shared Success » (Relations de confiance, succès partagé), en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires du secteur pour saisir activement les opportunités de transformation offertes par l'IA. En menant un effort conjoint, UnionPay souhaite définir de nouvelles orientations en matière de paiements agentiques sécurisés, contrôlables, inclusifs, efficaces et caractérisés par une connectivité mondiale, élevant le secteur des paiements vers de nouveaux sommets à l'ère de l'IA.