UnionPay、エージェント決済オープン・プロトコル・フレームワークを発表：オープンで信頼できるスマート決済エコシステムの構築

上海、2026年4月3日 /PRNewswire/ -- 4月2日、中国の香港においてタクシー予約の特別な取引が無事完了しました。テクノロジー企業のEvonetが開発したAIアシスタントに予約情報を入力すると、テスターはライドヘイリング・プラットフォームのHoppaから、利用可能な車種と料金のリスト、および推奨される予約オプションをすぐに受け取りました。

世界中に展開する国際カードスキームとして、UnionPayは、そのプラットフォーム機能と中立性を活用し、エージェントベース決済のためのソリューションであるAgentic Payment Open Protocol（APOP）フレームワークを正式にリリースしました。

エージェント決済の信頼メカニズムと相互作用モデルを支える4つの重要な機能

APOPフレームワークは、統一された信頼メカニズムと相互作用パラダイムを確立することを目指しています。信頼できるルーティングを通じてエージェント決済エコシステムのプレーヤーを接続することで、互換性のあるあらゆるエージェント、加盟店、金融機関、およびテクノロジープラットフォームがプラグアンドプレイで統合でき、エージェント決済の複雑なプロセスに簡単かつ安全に参加できるようになります。具体的には、このフレームワークは4つのコア機能に基づいて構築されています。

第一に、登録や情報の更新から登録解除に至るまで、エージェントIDのライフサイクル管理をサポートします。第二に、生成、登録、および検証を網羅するエンドツーエンドのインテント管理を提供することで、APOPフレームワークはユーザーのインテントを中心とした信頼メカニズムを確立します。第三に、合理化されたユーザーID管理を提供します。このフレームワークは、エージェント、加盟店、および金融機関などの参加者間でのシングルサインオン（SSO）を可能にし、プライバシーとセキュリティを保護しながら認証情報を共有するメカニズムを実現します。第四に、APOPフレームワークは、エージェント決済のアクティベーション認証、決済の引き落とし、およびユーザーの同意確認を含む、包括的な決済承認サービスを提供します。

オープンかつ安全なエージェント決済エコシステムを目指し、グローバルな業界プレーヤーが協力

APOPフレームワークは、オープン性と相互運用性の原則に従っています。UnionPayのグローバルなアクセプタンス・ネットワークを基盤に、業界全体の標準を策定し、中国本土の内外を問わず金融機関、プラットフォーム、およびユースケースにまたがる相互運用性を可能にする包括的なフレームワークの構築を目指しています。

加えて、APOPフレームワークの設計においては、さらに4つの基本原則が重視されています。第一に、コンプライアンスと制御性です。エージェント決済は、ビジネスフレームワークと進化する規制動向との整合性を確保するため、既存の規制要件に準拠する必要があります。第二に、最優先事項としてのセキュリティです。エージェントの身元確認とインテント管理を通じて、このフレームワークは、エージェント決済のプロセスが理解可能で追跡でき、完全に再構築可能であることを保証します。第三に、信頼の強化です。このフレームワークは、すべての利害関係者の責任、権利、およびリスクを明確に定義し、紛争解決のための健全な基盤を提供します。第四に、幅広い互換性です。参加者が高い拡張性を維持しながら、コスト効率よくシームレスにエコシステムに統合できるよう、複数のアクセスソリューションが提供されています。

China UnionPayの会長であるDong Junfeng氏によると、同社は今後も「信頼の絆、分かち合う成功（Trusted Ties, Shared Success）」というビジョンを堅持し、業界パートナーと緊密に協力しながら、AIがもたらす変革の機会を積極的に取り入れていくとのことです。共同の取り組みをリードすることで、UnionPayは、安全で管理可能、包括的かつ効率的で、グローバルな接続性を特徴とするエージェント決済の新たな青写真を描き、AI時代における決済業界を新たな高みへと引き上げることを目指しています。

SOURCE UnionPay International