UnionPay запускает открытую протокольную платформу агентских платежей, создавая открытую и надежную интеллектуальную платежную экосистему

ШАНХАЙ, 4 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 2 апреля в Гонконге (Китай) была успешно совершена необычная транзакция по заказу такси. Сообщив информацию о заказе ИИ-ассистенту, разработанному технологической компанией Evonet, тестировщик быстро получил от платформы для заказа поездок Hoppa список доступных типов такси, расценки, а также рекомендованный вариант бронирования.

Являясь международной карточной платежной системой с глобальным охватом, компания UnionPay официально выпустила Agentic Payment Open Protocol (APOP) – решение UnionPay для агентских платежей, опираясь на возможности своей платформы и принцип нейтральности.

Четыре ключевые возможности, лежащие в основе механизма доверия и модели взаимодействия для агентских платежей

Целью платформы APOP является создание единого механизма доверия и парадигмы взаимодействия. Объединяя участников в экосистему агентских платежей посредством надежной маршрутизации, она позволяет любому совместимому агенту, продавцу, финансовому учреждению и технологической платформе интегрироваться по принципу plug-and-play (подключай и работай) и легко и безопасно участвовать в сложных процессах агентских платежей. В частности, платформа опирается на четыре ключевых функционала.

Во-первых, она поддерживает управление жизненным циклом идентификационных данных агента, от регистрации и обновления информации до отмены регистрации. Во-вторых, предлагая комплексное управление намерениями, охватывающее генерацию, регистрацию и верификацию, платформа APOP создает механизм доверия, основанный на намерениях пользователя. В-третьих, она обеспечивает оптимизированное управление идентификационными данными пользователей. Платформа предлагает единый вход (single sign-on, SSO) всем участникам, включая агентов, торговцев и финансовые учреждения, что позволяет задействовать механизмы совместного использования учетных данных при соблюдении принципов конфиденциальности и безопасности. В-четвертых, платформа APOP предлагает полный набор услуг по авторизации платежей, включая аутентификацию при активации для агентских платежей, списание средств и подтверждение согласия пользователя.

Глобальные отраслевые компании объединяются для создания открытой и безопасной экосистемы агентских платежей

APOP основана на принципах открытости и функциональной совместимости. Опираясь на глобальную сеть приема платежей UnionPay, она работает над созданием отраслевых стандартов и инклюзивной архитектуры, обеспечивающей взаимодействие между учреждениями, платформами и сценариями использования как на территории материкового Китая, так и за его пределами.

Кроме того, в структуре APOP видное место занимают еще четыре ключевых принципа. Во-первых, это соответствие нормативным требованиям и контролируемость. Агентские платежи должны соответствовать действующим нормативным требованиям, чтобы обеспечить согласованность бизнес-модели с меняющимися тенденциям в области регулирования. Во-вторых, это приоритет безопасности. Благодаря проверке личности агента и механизму управления намерениями платформа гарантирует прозрачность, прослеживаемость и возможность полной реконструкции процессов агентских платежей. В-третьих, это высокая степень доверия. В рамках платформы четко определены обязанности, права и риски всех заинтересованных сторон, что создает надежную базу для разрешения споров. В-четвертых, это широкая совместимость. Платформа предлагает решения для множественного доступа, позволяющие участникам экономично и беспрепятственно интегрироваться в экосистему, сохраняя при этом высокий уровень масштабируемости.

По словам Дун Цзюньфэна (Dong Junfeng), председателя совета директоров China UnionPay, компания будет и впредь следовать своему девизу «Надежные связи, общий успех» (Trusted Ties, Shared Success), тесно сотрудничая с отраслевыми партнерами и активно используя возможности для преобразований, открывающиеся благодаря искусственному интеллекту. Возглавляя совместные усилия, UnionPay работает над новой моделью агентских платежей, которая будет безопасной, контролируемой, инклюзивной, эффективной и обеспечивающей глобальную взаимосвязанность, что выведет платежную индустрию на новые высоты в эпоху ИИ.