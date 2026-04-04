UnionPay запускает открытую протокольную платформу агентских платежей, создавая открытую и надежную интеллектуальную платежную экосистему

News provided by

UnionPay International

Apr 04, 2026, 12:17 ET

ШАНХАЙ, 4 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 2 апреля в Гонконге (Китай) была успешно совершена необычная транзакция по заказу такси. Сообщив информацию о заказе ИИ-ассистенту, разработанному технологической компанией Evonet, тестировщик быстро получил от платформы для заказа поездок Hoppa список доступных типов такси, расценки, а также рекомендованный вариант бронирования.

Являясь международной карточной платежной системой с глобальным охватом, компания UnionPay официально выпустила Agentic Payment Open Protocol (APOP) – решение UnionPay для агентских платежей, опираясь на возможности своей платформы и принцип нейтральности.

Четыре ключевые возможности, лежащие в основе механизма доверия и модели взаимодействия для агентских платежей

Целью платформы APOP является создание единого механизма доверия и парадигмы взаимодействия. Объединяя участников в экосистему агентских платежей посредством надежной маршрутизации, она позволяет любому совместимому агенту, продавцу, финансовому учреждению и технологической платформе интегрироваться по принципу plug-and-play (подключай и работай) и легко и безопасно участвовать в сложных процессах агентских платежей. В частности, платформа опирается на четыре ключевых функционала.

Во-первых, она поддерживает управление жизненным циклом идентификационных данных агента, от регистрации и обновления информации до отмены регистрации. Во-вторых, предлагая комплексное управление намерениями, охватывающее генерацию, регистрацию и верификацию, платформа APOP создает механизм доверия, основанный на намерениях пользователя. В-третьих, она обеспечивает оптимизированное управление идентификационными данными пользователей. Платформа предлагает единый вход (single sign-on, SSO) всем участникам, включая агентов, торговцев и финансовые учреждения, что позволяет задействовать механизмы совместного использования учетных данных при соблюдении принципов конфиденциальности и безопасности. В-четвертых, платформа APOP предлагает полный набор услуг по авторизации платежей, включая аутентификацию при активации для агентских платежей, списание средств и подтверждение согласия пользователя.

Глобальные отраслевые компании объединяются для создания открытой и безопасной экосистемы агентских платежей

APOP основана на принципах открытости и функциональной совместимости. Опираясь на глобальную сеть приема платежей UnionPay, она работает над созданием отраслевых стандартов и инклюзивной архитектуры, обеспечивающей взаимодействие между учреждениями, платформами и сценариями использования как на территории материкового Китая, так и за его пределами.

Кроме того, в структуре APOP видное место занимают еще четыре ключевых принципа. Во-первых, это соответствие нормативным требованиям и контролируемость. Агентские платежи должны соответствовать действующим нормативным требованиям, чтобы обеспечить согласованность бизнес-модели с меняющимися тенденциям в области регулирования. Во-вторых, это приоритет безопасности. Благодаря проверке личности агента и механизму управления намерениями платформа гарантирует прозрачность, прослеживаемость и возможность полной реконструкции процессов агентских платежей. В-третьих, это высокая степень доверия. В рамках платформы четко определены обязанности, права и риски всех заинтересованных сторон, что создает надежную базу для разрешения споров. В-четвертых, это широкая совместимость. Платформа предлагает решения для множественного доступа, позволяющие участникам экономично и беспрепятственно интегрироваться в экосистему, сохраняя при этом высокий уровень масштабируемости.

По словам Дун Цзюньфэна (Dong Junfeng), председателя совета директоров China UnionPay, компания будет и впредь следовать своему девизу «Надежные связи, общий успех» (Trusted Ties, Shared Success), тесно сотрудничая с отраслевыми партнерами и активно используя возможности для преобразований, открывающиеся благодаря искусственному интеллекту. Возглавляя совместные усилия, UnionPay работает над новой моделью агентских платежей, которая будет безопасной, контролируемой, инклюзивной, эффективной и обеспечивающей глобальную взаимосвязанность, что выведет платежную индустрию на новые высоты в эпоху ИИ.

UnionPay führt das „Agentic Payment Open Protocol Framework" ein: Aufbau eines offenen, vertrauenswürdigen Ökosystems für intelligente Zahlungen

Am 2. April wurde in Hongkong, China, eine spezielle Taxibuchung erfolgreich abgewickelt. Nachdem der Tester die Buchungsdaten in den vom...

UnionPay lance un cadre de protocole ouvert pour le paiement agentique : construire un écosystème de paiement intelligent ouvert et fiable

Le 2 avril, une opération spéciale de réservation de taxi a été réalisée avec succès à Hong Kong, en Chine. Après avoir saisi les informations de...
