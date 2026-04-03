UnionPay spúšťa rámec otvoreného protokolu pre agentské platby: budovanie otvoreného a dôveryhodného ekosystému inteligentných platieb

News provided by

UnionPay International

Apr 03, 2026, 08:31 ET

ŠANGHAJ, 3. apríl 2026 /PRNewswire/ -- 2. apríla bola v Hongkongu v Číne úspešne uzavretá špeciálna transakcia rezervácie taxíka. Po zadaní informácií o rezervácii do asistenta AI, ktorého vyvinula technologická spoločnosť Evonet, tester rýchlo dostal zoznam dostupných typov taxíkov a cien od platformy pre zdieľanú jazdu Hoppa spolu s odporúčanou možnosťou rezervácie.

Spoločnosť UnionPay, ako medzinárodná kartová platforma s globálnou pôsobnosťou, oficiálne vydala rámec Agentic Payment Open Protocol (APOP) – riešenie UnionPay pre platby prostredníctvom agentov – s využitím možností a neutrality svojej platformy.

Štyri kľúčové schopnosti, ktoré sú základom mechanizmu dôvery a modelu interakcie pre agentské platby

Cieľom rámca APOP je vytvoriť jednotný mechanizmus dôvery a paradigmu interakcie. Prepojenie hráčov v ekosystéme agentských platieb prostredníctvom dôveryhodného smerovania umožňuje akémukoľvek kompatibilnému agentovi, obchodníkovi, finančnej inštitúcii a technologickej platforme integráciu na báze plug-and-play, ako aj jednoduchú a bezpečnú účasť na zložitých procesoch agentských platieb. Konkrétne je rámec postavený na štyroch základných schopnostiach.

Po prvé, podporuje správu životného cyklu identity agenta, od registrácie a aktualizácií informácií až po zrušenie registrácie. Po druhé, ponukou komplexnej správy zámerov, ktorá zahŕňa generovanie, registráciu a overovanie, vytvára rámec APOP mechanizmus dôvery s ohľadom na zámer používateľa. Po tretie, poskytuje zjednodušenú správu identity používateľov. Tento rámec umožňuje jediné prihlásenie (SSO) medzi účastníkmi, ako sú agenti, obchodníci a finančné inštitúcie, čo umožňuje mechanizmy zdieľania prihlasovacích údajov a zároveň chráni súkromie a bezpečnosť. Po štvrté, rámec APOP ponúka komplexnú sadu služieb autorizácie platieb vrátane aktivačnej autentifikácie pre agentské platby, inkasovanie platieb a overovanie súhlasu používateľa.

Globálni hráči v odvetví spolupracujú na otvorenom a bezpečnom ekosystéme agentských platieb

Rámec APOP sa riadi princípom otvorenosti a vzájomnej spolupráce. Na základe globálnej siete prijímania platieb UnionPay sa snaží rozvíjať štandardy pre celé odvetvie a vytvárať inkluzívny rámec, ktorý umožňuje vzájomnú spoluprácu medzi inštitúciami, platformami a prípadmi použitia v pevninskej Číne aj mimo nej.

Okrem toho, v návrhu rámca APOP zohrávajú významnú úlohu ďalšie štyri základné princípy. Po prvé, dodržiavanie predpisov a možnosť kontroly. Agentské platby musia byť v súlade s existujúcimi regulačnými požiadavkami, aby sa zabezpečilo zosúladenie obchodného rámca s vyvíjajúcimi sa regulačnými trendmi. Po druhé, bezpečnosť ako priorita. Overovaním identity agenta a správou zámerov rámec zabezpečuje, aby boli platobné procesy agenta zrozumiteľné, sledovateľné a dali sa plne zrekonštruovať. Po tretie, zvýšená dôvera. Rámec jasne definuje zodpovednosti, práva a riziká všetkých zainteresovaných strán, aby poskytol pevný základ pre riešenie sporov. Po štvrté, široká kompatibilita. K dispozícii sú riešenia s viacerými prístupmi, ktoré umožňujú účastníkom integrovať sa do ekosystému nákladovo efektívnym a plynulým spôsobom a zároveň zachovať vysokú úroveň škálovateľnosti.

Podľa Dong Junfenga, predsedu predstavenstva spoločnosti China UnionPay, bude spoločnosť naďalej presadzovať svoju víziu „Dôveryhodné väzby, spoločný úspech" a bude úzko spolupracovať s partnermi v odvetví na aktívnom využití transformačných príležitostí, ktoré prináša AI. UnionPay si v rámci spoločného úsilia kladie za cieľ vytvoriť nový plán pre agentské platby, ktorý bude bezpečný, kontrolovateľný, inkluzívny, efektívny a bude sa vyznačovať globálnou prepojenosťou. Platobný priemysel v ére AI sa tak posunie na novú úroveň.

UnionPay запускает открытую протокольную платформу агентских платежей, создавая открытую и надежную интеллектуальную платежную экосистему

2 апреля в Гонконге (Китай) была успешно совершена необычная транзакция по заказу такси. Сообщив информацию о заказе ИИ-ассистенту, разработанному...

UnionPay führt das „Agentic Payment Open Protocol Framework" ein: Aufbau eines offenen, vertrauenswürdigen Ökosystems für intelligente Zahlungen

Am 2. April wurde in Hongkong, China, eine spezielle Taxibuchung erfolgreich abgewickelt. Nachdem der Tester die Buchungsdaten in den vom...
