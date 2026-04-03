유니온페이, 에이전트형 결제 오픈 프로토콜 프레임워크 출시: 개방적이고 신뢰할 수 있는 스마트 결제 생태계 구축

상하이, 2026년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 4월 2일 중국 홍콩에서 특별한 택시 예약 거래가 성공적으로 완료됐다. 기술 기업 에보넷(Evonet)이 개발한 AI 어시스턴트에 예약 정보를 입력하자, 테스트 사용자는 차량 호출 플랫폼 호파(Hoppa)로부터 이용 가능한 택시 유형과 요금 목록, 그리고 추천 예약 옵션을 신속하게 제공받았다.

글로벌 네트워크를 보유한 국제 카드 결제 브랜드인 유니온페이(UnionPay)는 자사의 플랫폼 역량과 중립성을 기반으로 에이전트 기반 결제를 위한 솔루션인 에이전트형 결제 오픈 프로토콜(Agentic Payment Open Protocol, APOP) 프레임워크를 공식 발표했다.

에이전트형 결제의 신뢰 메커니즘과 상호작용 모델을 뒷받침하는 네 가지 핵심 역량

APOP 프레임워크는 통합된 신뢰 메커니즘과 상호작용 패러다임 구축을 목표로 한다. 신뢰할 수 있는 라우팅을 통해 에이전트형 결제 생태계 참여자들을 연결함으로써, 호환 가능한 모든 에이전트, 가맹점, 금융 기관 및 기술 플랫폼이 플러그 앤 플레이 방식으로 통합되고 복잡한 결제 프로세스에 쉽고 안전하게 참여할 수 있도록 한다. 구체적으로 이 프레임워크는 다음 네 가지 핵심 역량을 기반으로 한다.

첫째, 에이전트 등록, 정보 업데이트, 등록 해지에 이르는 전 생애주기 관리 기능을 지원한다. 둘째, 생성, 등록, 검증을 아우르는 엔드투엔드 의도 관리 기능을 통해 사용자 의도를 중심으로 한 신뢰 메커니즘을 구축한다. 셋째, 간소화된 사용자 신원 관리 기능을 제공한다. 에이전트, 가맹점, 금융기관 간 단일 로그인(SSO)을 지원하며, 개인정보 보호와 보안을 유지하면서 인증 정보 공유를 가능하게 한다. 넷째, APOP 프레임워크는 에이전트형 결제 활성화 인증, 결제 인출, 사용자 동의 검증 등을 포함하는 종합적인 결제 승인 서비스를 제공한다.

개방적이고 안전한 에이전트형 결제 생태계를 위한 글로벌 협력

APOP 프레임워크는 개방성과 상호 운용성 원칙을 따른다. 유니온페이의 글로벌 가맹 네트워크를 기반으로 구축된 이 프레임워크는 산업 전반의 표준을 발전시키고, 중국 본토 내외 다양한 기관, 플랫폼, 사용 사례 간 상호운용성을 가능하게 하는 포용적 구조를 지향한다.

또한 APOP 프레임워크 설계에는 네 가지 핵심 원칙이 반영돼 있다. 첫째, 규제 준수와 제어 가능성이다. 에이전트형 결제는 기존 규제 요건을 준수해 변화하는 규제 환경과의 정합성을 확보해야 한다. 둘째, 보안 최우선 원칙이다. 에이전트 신원 검증과 의도 관리를 통해 결제 과정의 이해 가능성, 추적 가능성, 완전한 재구성 가능성을 보장한다. 셋째, 신뢰 강화다. 모든 이해관계자의 책임, 권리, 위험을 명확히 정의해 분쟁 해결의 기반을 제공한다. 넷째, 폭넓은 호환성이다. 다양한 접속 방식을 제공해 비용 효율적이고 원활한 통합을 지원하며 높은 확장성을 유지한다.

차이나 유니온페이(China UnionPay)의 둥쥔펑(Dong Junfeng) 회장에 따르면, 유니온페이는 '신뢰로 연결하고 함께 성장한다(Trusted Ties, Shared Success)'는 비전을 지속적으로 견지하며, 산업 파트너들과 긴밀히 협력해 AI가 가져오는 혁신적 기회를 적극 수용할 예정이다. 또한 유니온페이는 공동의 노력을 통해 안전하고 제어할 수 있으며 포용적이고 효율적이며 글로벌 연결성을 갖춘 에이전트형 결제의 새로운 청사진을 제시하고, AI 시대 결제 산업을 한 단계 더 도약시키는 것을 목표로 한다.

SOURCE UnionPay International