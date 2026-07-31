Vụ kiện đòi bồi hoàn chi phí y tế liên quan đến thuốc lá tại Brazil đạt đến cột mốc quan trọng khi tòa án chuẩn bị ra phán quyết.

Tuyên bố của Yolonda C. Richardson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Chiến dịch Vì Trẻ em Không Thuốc lá.

WASHINGTON, ngày 31 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Một vụ kiện mang tính bước ngoặt do Cơ quan Tổng Chưởng lý Brazil (Advocacia-Geral da União, hay AGU) khởi kiện vào năm 2019 nhằm buộc các nhà sản xuất thuốc lá điếu lớn nhất nước này phải chịu trách nhiệm tài chính đối với những chi phí khổng lồ mà hành vi hút thuốc gây ra cho hệ thống y tế công cộng đã đạt đến một cột mốc quan trọng. Tất cả các văn bản đệ trình pháp lý hiện đã được hoàn tất, bao gồm cả ý kiến của Văn phòng Công tố Liên bang ủng hộ các yêu cầu khởi kiện của AGU. Vụ việc hiện đang chờ Tòa án Liên bang tại Porto Alegre ra phán quyết về việc liệu các công ty thuốc lá có phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do hoạt động tiếp thị và bán thuốc lá điếu của các công ty này tại Brazil gây ra hay không.

Vụ kiện yêu cầu các nhà sản xuất thuốc lá điếu lớn nhất nước này hoàn trả cho hệ thống y tế công cộng của Brazil các khoản chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan đến những căn bệnh đã được khoa học chứng minh là có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Các bị cáo bao gồm BAT Brasil (trước đây là Souza Cruz) và Philip Morris Brasil, cùng các công ty mẹ là British American Tobacco và Philip Morris International.

Vụ kiện này là một trong những vụ kiện đòi bồi hoàn chi phí y tế liên quan đến thuốc lá quan trọng nhất thế giới và có thể tạo ra những hệ quả vượt xa phạm vi Brazil. Nếu thành công, vụ kiện này sẽ củng cố nguyên tắc rằng các công ty thuốc lá cần phải bị buộc chịu trách nhiệm đối với những chi phí khổng lồ về y tế và kinh tế do sản phẩm của họ gây ra.

Việc sử dụng thuốc lá gây ra gánh nặng rất lớn cho hệ thống y tế công cộng của Brazil. Mỗi năm, hút thuốc lá gây ra khoảng 177.000 ca tử vong và làm phát sinh ước tính 75 tỷ real Brazil (tương đương gần 15 tỷ USD) chi phí chăm sóc sức khỏe để điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá. Vụ kiện lập luận rằng mặc dù việc sản xuất và bán thuốc lá điếu là những hoạt động hợp pháp, các công ty vẫn có trách nhiệm pháp lý bồi thường cho xã hội đối với những thiệt hại do sản phẩm của họ gây ra.

Đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này tại một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình tiến đến giai đoạn tòa án ra phán quyết về trách nhiệm pháp lý. Các vụ kiện đòi bồi hoàn chi phí y tế tương tự đã được tiến hành tại những quốc gia khác, trong đó có Canada và Hoa Kỳ, nơi các chính phủ đã thành công khi yêu cầu bồi thường các khoản chi phí chăm sóc sức khỏe phát sinh do việc sử dụng thuốc lá.

Ngành công nghiệp thuốc lá đã gây ra những tác hại to lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Brazil, và những tác hại này đã được ghi nhận đầy đủ. Một phán quyết thuận lợi không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Brazil mà còn tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các chính phủ đang tìm cách buộc ngành công nghiệp thuốc lá phải chịu trách nhiệm.

SOURCE Campaign for Tobacco-Free Kids