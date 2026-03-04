Li Peng, di Huawei: accelerare verso l'era dell'Internet agentico con 5G-A e IA

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'MWC Barcelona 2026, Li Peng, Vicepresidente senior e Presidente di ICT Sales & Services di Huawei, ha tenuto un discorso programmatico su come gli operatori possono massimizzare il valore del 5G-A e dell'IA per accelerare l'ingresso nell'era dell'Internet agentico. Li Peng sostiene che, grazie alla convergenza delle reti con l'IA, gli operatori hanno ora l'opportunità di ridefinire il valore della connettività passando al "5G-A x AI". Questa integrazione consentirà loro non solo di monetizzare il traffico e l'esperienza, ma anche i servizi di IA.

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

Un balzo in avanti nel valore del settore: l'ingresso in un'era di Internet agentico da 10.000 miliardi di dollari

Negli ultimi anni, il settore della telefonia mobile si è evoluto costantemente dal 4G al 5G, e alcuni operatori hanno iniziato a implementare il 5G-A. Poiché le reti sono più potenti che mai, stanno portando applicazioni intelligenti su tutti i tipi di dispositivi.

Li Peng ha affermato: "Quest'anno entriamo nell'era dell'Internet agentico. Le reti non collegheranno solo le persone, ma anche centinaia di miliardi di agenti". La diffusione delle applicazioni agentiche nel prossimo decennio, tuttavia, comporterà un aumento della domanda di connettività: le reti non faciliteranno più solo la comunicazione tra le persone, ma anche quella tra agenti. Ciò spingerà gli operatori a passare dall'attuale offerta di traffico a un'offerta di servizi ad alto valore aggiunto, aprendo un nuovo mercato del valore stimato a dieci mila miliardi di dollari.

Aggiornamento del modello di business: valorizzare i marchi e le offerte per generare nuovi flussi di ricavi

L'evoluzione delle capacità di rete comporterà anche una trasformazione nei modelli di business degli operatori. Nei sette anni trascorsi dalla commercializzazione del 5G, oltre 300 operatori in tutto il mondo hanno lanciato nuovi pacchetti per monetizzare il traffico, favorendo la crescita sia dei ricavi che della base utenti.

Con la continua evoluzione delle reti 5G, la monetizzazione dell'esperienza diventerà sempre più centrale per il successo degli operatori. Il 5G SA e il 5G-A mettono a disposizione risorse di rete più diversificate che oltre 30 operatori leader hanno utilizzato per lanciare pacchetti basati sull'esperienza per monetizzare velocità, latenza e altro ancora.

Grazie alla pianificazione dinamica delle risorse, gli operatori possono superare il modello di servizio "best-effort" per offrire un'esperienza deterministica. Ciò contribuisce a rafforzare la reputazione del marchio e la propensione degli utenti a sottoscrivere servizi premium. Offrendo servizi come la visualizzazione di loghi personalizzati e l'aumento di velocità multilivello, gli operatori sono in grado di garantire le prestazioni di rete nei momenti critici e migliorare la percezione della qualità della rete da parte degli utenti.

Convergenza tra connettività e servizi di IA: liberare un nuovo potenziale di crescita con servizi basati sull'IA per consumatori, utenti domestici e aziende

Li Peng ha anche illustrato come gli operatori saranno in grado di trasformare i loro servizi principali e migliorare la soddisfazione dei consumatori applicando modelli di IA.

IA per i consumatori : innanzitutto, l'IA può essere integrata nei servizi di chiamata tradizionali. Attualmente ci sono 5,4 miliardi di utenti di servizi voce in tutto il mondo; l'IA può essere utilizzata per abilitare funzionalità come la trascrizione, la traduzione e gli assistenti di IA. Molte di queste funzionalità sono già entrate in fase di commercializzazione su larga scala in Cina e Corea del Sud. Inoltre, sempre più operatori stanno lanciando smartphone con IA concepiti come punti di accesso all'era agentica. Tramite questi dispositivi, stanno potenziando i propri servizi B2C, la principale fonte di reddito per la maggior parte degli operatori.

: innanzitutto, l'IA può essere integrata nei servizi di chiamata tradizionali. Attualmente ci sono 5,4 miliardi di utenti di servizi voce in tutto il mondo; l'IA può essere utilizzata per abilitare funzionalità come la trascrizione, la traduzione e gli assistenti di IA. Molte di queste funzionalità sono già entrate in fase di commercializzazione su larga scala in Cina e Corea del Sud. Inoltre, sempre più operatori stanno lanciando smartphone con IA concepiti come punti di accesso all'era agentica. Tramite questi dispositivi, stanno potenziando i propri servizi B2C, la principale fonte di reddito per la maggior parte degli operatori. IA per le abitazioni : oltre alle recenti iniziative degli operatori volte a potenziare la banda larga domestica verso l'ultra-gigabit, l'IA è implementata anche per abilitare i servizi di smart home. Ad esempio, gli assistenti di accelerazione possono garantire velocità deterministiche per servizi chiave come il gaming e il live streaming. Gli assistenti di rete possono aiutare le persone a ottimizzare il proprio Wi-Fi e a risolvere i guasti di rete tramite comandi vocali. Anche gli assistenti IA per la gestione dello stile di vita rappresentano un'opportunità promettente per gli operatori che desiderano ottenere nuovo valore dai servizi tradizionali: integrando l'IA con servizi video e di archiviazione, sono in grado di generare automaticamente album di famiglia basati su cloud da condividere tra i dispositivi.

: oltre alle recenti iniziative degli operatori volte a potenziare la banda larga domestica verso l'ultra-gigabit, l'IA è implementata anche per abilitare i servizi di smart home. Ad esempio, gli assistenti di accelerazione possono garantire velocità deterministiche per servizi chiave come il gaming e il live streaming. Gli assistenti di rete possono aiutare le persone a ottimizzare il proprio Wi-Fi e a risolvere i guasti di rete tramite comandi vocali. Anche gli assistenti IA per la gestione dello stile di vita rappresentano un'opportunità promettente per gli operatori che desiderano ottenere nuovo valore dai servizi tradizionali: integrando l'IA con servizi video e di archiviazione, sono in grado di generare automaticamente album di famiglia basati su cloud da condividere tra i dispositivi. IA per le aziende: in ambito industriale, la convergenza tra 5G-A e IA può essere utilizzata per trasformare i flussi di lavoro principali e migliorare significativamente l'efficienza produttiva. Ad esempio, nella produzione flessibile, gli stabilimenti dotati di IA saranno in grado di rispondere alla domanda in pochi secondi, programmare nuovi cicli di produzione in pochi minuti e consegnare nuovi prodotti in poche ore.

Una nuova visione: supportare gli operatori a migliorare il proprio portafoglio con servizi di IA

"Guardando al futuro, ci sono ancora molte opportunità da cogliere grazie al 5G-A e all'IA. E gli operatori si trovano nella posizione migliore per esplorare applicazioni future come l'IoT su larga scala e l'IA incorporata", ha affermato Li Peng. Li Peng ha inoltre raccomandato tre linee d'azione per consentire agli operatori di cogliere queste opportunità. In primo luogo, gli operatori dovrebbero far evolvere tutti i servizi, i dispositivi e le bande di frequenza verso il 5G-A per creare un ecosistema di rete dinamico. In secondo luogo, gli operatori dovrebbero introdurre l'IA nei domini B.O.M. (business, operations, management) al fine di creare una base per servizi di esercizio e manutenzione (O&M) diversificati. In terzo luogo, integrare l'IA nell'infrastruttura per supportare l'evoluzione della futura architettura di rete.

"Huawei è pronta a collaborare a stretto contatto con gli operatori per sfruttare al meglio il 5G-A e l'IA, e aiutarli a evolversi in fornitori di servizi di IA", ha concluso Li Peng. "Possiamo collaborare con gli operatori per aggiornare i loro servizi principali attraverso la piattaforma di collaborazione multi-agente e aiutarli inoltre a costruire reti incentrate sull'IA per ottimizzare l'efficienza operativa. Insieme, possiamo cogliere nuove opportunità e gettare solide basi per le reti del futuro".

Il MWC Barcelona 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento, Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 della Fira Gran Via, Padiglione 1.

L'era delle reti agentiche è sempre più vicina determinando un'accelerazione nell'adozione commerciale del 5G-A su larga scala. Huawei sta collaborando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per sfruttare tutto il potenziale del 5G-A e aprire la strada all'evoluzione verso il 6G. Stiamo inoltre sviluppando soluzioni di rete incentrate sull'IA per abilitare servizi, reti ed elementi di rete (NE) intelligenti, accelerare l'implementazione su larga scala di reti autonome di livello 4 (AN L4) e utilizzare l'IA per potenziare il nostro core business. Insieme ad altri operatori del settore, contribuiremo alla creazione di reti ad alte prestazioni orientate al valore e di infrastrutture di calcolo IA per un futuro completamente intelligente.

