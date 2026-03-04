Huawei Li Peng: 5G-A ve AI ile Agentik İnternet Çağına Doğru Hızlanma

BARSELONA, İspanya, 4 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026'da, Huawei'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Servis Başkanı Li Peng, operatörlerin 5G-A ve AI'ın değerini en üst düzeye çıkararak agentik internet çağına doğru nasıl hızlanabilecekleri konusunda bir açılış konuşması yaptı. Li, ağların yapay zeka ile birleşmesiyle birlikte, operatörlerin "5G-A x AI" teknolojisine geçerek bağlantı değerini yeniden tanımlama fırsatı bulacaklarını öne sürdü. Bu, onların yalnızca trafik ve deneyimden değil, aynı zamanda AI hizmetlerinden de para kazanmalarını sağlayacaktır.

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

Sektör değerinde sıçrama: 10 trilyon dolarlık bir agentic internet çağına giriyoruz

Son birkaç yılda, mobil endüstri 4G'den 5G'ye doğru istikrarlı bir şekilde gelişmiştir ve bazı operatörler 5G-A'yı kullanmaya başlamıştır. Ağlar her zamankinden daha güçlü olduğu için, her türlü cihaza akıllı uygulamalar getiriyor.

Li, şunları söyledi, "Bu yıl, agentic internet çağına giriyoruz. Ağlar sadece insanları birbirine bağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda yüz milyarlarca ajanı da birbirine bağlayacaklar." Bununla birlikte, önümüzdeki on yıl içinde ajan uygulamalarının yaygınlaşması, ağların sadece insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmakla kalmayıp, ajanlar arasındaki iletişimi de kolaylaştıracağından, bağlantı taleplerini artıracaktır. Bu, operatörleri trafik sunmaktan yüksek değerli hizmetler sunmaya yönlendirecek ve on trilyon dolar değerinde yeni bir pazar açacaktır.

İş modeli yükseltmesi: Markaları ve teklifleri yükseltmek suretiyle yeni gelir akışları yaratmak

Ağ kapasitelerinin gelişimi, operatörlerin iş modellerinde de değişikliklere yol açacaktır. 5G'nin ticarileştirilmesinden bu yana geçen yedi yılda, dünya çapında 300'den fazla operatör trafiği paraya dönüştürmek için yeni paketler piyasaya sürdü ve bu, hem gelirlerini hem de kullanıcı tabanlarını büyütmelerine yardımcı oldu.

5G ağları olgunlaşmaya devam ettikçe, deneyimden para kazanma, operatörlerin başarısı için daha önemli hale gelecektir. 5G SA ve 5G-A, 30'dan fazla lider operatörün hız, gecikme süresi ve daha fazlasından para kazanmak için deneyim tabanlı paketler sunmak için kullandığı daha çeşitli ağ kaynakları sağlar.

Kaynakları dinamik olarak planlayarak, operatörler "en iyi çaba" hizmetinin ötesine geçerek belirleyici bir deneyim sunabilirler. Bu, marka itibarını güçlendirmeye ve kullanıcıların premium hizmetlere harcama yapma istekliliğini artırmaya yardımcı olur. Özel logo görüntüleme ve çok seviyeli hız artırma gibi hizmetler sunarak, operatörler kritik anlarda ağ performansını garanti altına alabilir ve kullanıcıların ağ kalitesine ilişkin algılarını iyileştirebilirler.

Bağlantı ve yapay zeka hizmetlerinin birleşmesi: Yapay zeka destekli tüketici, ev ve kurumsal hizmetlerle yeni büyüme potansiyelini açığa çıkarma

Li ayrıca, operatörlerin AI modellerini uygulayarak ana hizmetlerini nasıl dönüştürebileceklerini ve tüketici memnuniyetini nasıl artırabileceklerini de açıkladı.

Tüketiciler için yapay zeka : İlk olarak, AI geleneksel arama hizmetlerine entegre edilebilir. Şu anda dünya çapında 5,4 milyar arama hizmeti kullanıcısı bulunmaktadır ve AI transkripsiyon, çeviri ve AI asistanları gibi özelliklerin kilidini açmak için kullanılabilir. Bu özelliklerin çoğu, Çin ve Güney Kore'de halihazırda geniş çaplı ticari kullanıma girmiş durumda. Buna ek olarak, giderek daha fazla operatör, ajanlık çağının portalları olarak işlev görecek AI telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu telefonları, çoğu operatörün en büyük gelir kaynağı olan B2C hizmetlerini yükseltmek için kullanıyorlar.

: Operatörlerin ev genişbantını ultra gigabit seviyesine yükseltmek için son zamanlarda başlattıkları girişimlerin yanı sıra, akıllı ev hizmetlerini etkinleştirmek için yapay zekâ da uygulanmaya başlanmıştır. Örneğin, hızlandırma asistanları oyun ve canlı yayın gibi temel hizmetler için belirleyici hızları garanti edebilir. Ağ asistanları, kullanıcıların Wi-Fi bağlantılarını optimize etmelerine ve sesli komutlarla ağ hatalarını gidermelerine yardımcı olabilir. AI yaşam tarzı asistanları, geleneksel hizmetlerden yeni değerler elde etmek isteyen operatörler için de umut vaat eden bir alan. AI'yı video ve depolama hizmetleriyle entegre ederek, cihazlar arasında paylaşılabilen bulut tabanlı aile albümlerini otomatik olarak oluşturmak gibi işlemler gerçekleştirirler. İş dünyası için yapay zeka: Endüstriyel senaryolarda, 5G-A ve AI'ın birleşimi, temel iş akışlarını dönüştürmek ve üretim verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılabilir. Örneğin, esnek üretimde, yapay zeka destekli fabrikalar talebe saniyeler içinde yanıt verebilecek, yeni üretim süreçlerini dakikalar içinde planlayabilecek ve yeni ürünleri saatler içinde teslim edebilecektir.

Yeni vizyon: Operatörlerin portföylerini AI hizmetleriyle yükseltmelerine yardımcı olmak

"İleriye baktığımızda, 5G-A ve yapay zeka ile keşfedilmeyi bekleyen birçok fırsat var Ve operatörler, büyük ölçekli IoT ve somutlaştırılmış yapay zekâ gibi gelecekteki uygulamaları keşfetmek için en uygun konumdalar" dedi, Li. Ayrıca, taşıyıcıların bu fırsatları değerlendirmeleri için üç eylem planı önerdi. İlk olarak operatörler, gelişen bir ağ ekosistemi oluşturmak için tüm hizmetleri, cihazları ve frekans bantlarını 5G-A'ya yükseltmelidir. İkincisi, taşıyıcılar AI'yı B.O.M. (iş, operasyonlar, yönetim) alanlarına dahil etmelidir. Bu, çeşitlendirilmiş İşletme ve Bakım hizmetleri için bir temel sağlayacaktır. Üçüncü olarak ise, operatörler gelecekteki ağ mimarisinin evrimini desteklemek için altyapıya zekâ getirmelidir.

Li, "Huawei, 5G-A ve yapay zekayı en iyi şekilde kullanmak ve operatörlerin yapay zeka hizmet sağlayıcılarına dönüşmelerine yardımcı olmak için operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırdır" diyerek sözlerini tamamladı. "Çoklu ajan işbirliği platformu aracılığıyla operatörlerle birlikte çalışarak ana hizmetlerini yükseltebiliriz. Ayrıca daha verimli operasyonlar için yapay zekâ merkezli ağlar kurmalarına da yardımcı olabiliriz. Birlikte, yeni fırsatlar dünyasının kilidini açabilir ve gelecekteki ağlar için güçlü bir temel oluşturabiliriz."

MWC Barcelona 2026, 2 Mart - 5 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek. Etkinlik süresince Huawei, Fira Gran Via Hall 1'deki 1H50 numaralı standında en yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Agentik ağların çağı hızla yaklaşıyor ve 5G-A'nın ticari olarak geniş ölçekte benimsenmesi hız kazanıyor. Huawei, 5G-A'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve 6G'ye geçişin önünü açmak için dünyanın dört bir yanındaki operatörler ve iş ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor. Ayrıca akıllı hizmetleri, ağları ve ağ öğelerini (NE'ler) etkinleştirmek için Yapay Zekâ Merkezli Ağ çözümleri oluşturuyor, seviye-4 otonom ağların (AN L4) büyük ölçekli dağıtımını hızlandırıyor ve temel işimizi geliştirmek için yapay zekâyı kullanıyoruz. Diğer sektör oyuncularıyla birlikte, tamamen akıllı bir gelecek için önde gelen değer odaklı ağlar ve yapay zekâ bilgi işlem altyapıları oluşturacağız.

