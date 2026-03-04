Li Peng z Huawei: Zrýchľovanie smerom k ére agentického internetu s 5G-A a AI
News provided byHuawei
Mar 04, 2026, 13:27 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ – Li Peng, senior viceprezident a prezident pre predaj a služby IKT spoločnosti Huawei, na veľtrhu MWC Barcelona 2026 predniesol hlavný prejav o tom, ako môžu operátori maximalizovať hodnotu 5G-A a AI, aby urýchlili prechod do éry agentického internetu. Ako navrhol Li, keďže siete konvergujú s AI, operátori majú možnosť predefinovať hodnotu konektivity prechodom na „5G-A x AI". To im umožní nielen speňažiť návštevnosť a skúsenosti, ale aj služby AI.
Skok v hodnote odvetvia: Vstup do éry agentického internetu v hodnote 10 biliónov dolárov
V posledných rokoch sa mobilný priemysel stabilne rozvíjal zo 4G na 5G a niektorí operátori začali nasadzovať 5G-A. Keďže siete sú silnejšie ako kedykoľvek predtým, prinášajú inteligentné aplikácie do všetkých druhov zariadení.
Li uviedol: „Tento rok vstupujeme do éry agentického internetu. Siete nebudú spájať len ľudí. Taktiež prepoja stovky miliárd agentov." Nárast aplikácií agentov v nasledujúcom desaťročí však zvýši nároky na konektivitu, pretože siete uľahčia nielen ľudskú komunikáciu, ale aj komunikáciu medzi agentmi. Operátori tak budú nútení prejsť od poskytovania dátovej prevádzky k ponúkaniu vysokohodnotných služieb a otvorí sa nový trh v hodnote desiatich biliónov dolárov.
Modernizácia obchodného modelu: Pozdvihnutie značiek a ponúk s cieľom uvoľniť nové zdroje príjmov
Vývoj sieťových možností prinesie aj zmeny v obchodných modeloch operátorov. Počas siedmich rokov od komercializácie siete 5G viac ako 300 operátorov po celom svete spustilo nové balíčky na speňaženie prevádzky, čo im pomohlo zvýšiť príjmy aj používateľskú základňu.
S pokračujúcim vývojom sietí 5G bude speňaženie skúseností pre úspešnosť operátorov stále dôležitejšie. 5G SA a 5G-A poskytujú rozmanitejšie sieťové zdroje, ktoré viac ako 30 popredných operátorov využilo na spustenie balíčkov založených na skúsenostiach s cieľom speňažiť rýchlosť, latenciu a ďalšie faktory.
Dynamickým plánovaním zdrojov môžu operátori prekročiť rámec služieb „najlepšieho úsilia" k deterministickému zážitku. Vďaka tomu môžu posilniť reputáciu značky a ochotu používateľov míňať peniaze na prémiové služby. Ponukou služieb, ako je zobrazenia vlastného loga či viacúrovňové zrýchlenie, dokážu operátori zaručiť výkon siete v kritických momentoch a zlepšiť vnímanie kvality siete medzi používateľmi.
Konvergencia pripojenia a služieb AI: Uvoľnenie potenciálu nového rastu so službami pre spotrebiteľov, domácnosti a podniky s podporou AI
Li tiež vysvetlil, ako budú môcť operátori transformovať svoje hlavné služby a zlepšiť spokojnosť zákazníkov pomocou modelov AI.
- AI pre spotrebiteľov: Po prvé, AI je možné integrovať do tradičných hlasových služieb. V súčasnosti je na celom svete 5,4 miliardy používateľov telefonických služieb a AI sa dá použiť na otvorenie funkcií, ako je prepis, preklad a asistenti AI. Mnohé z týchto funkcií sa už vo veľkom komerčnom meradle využívajú v Číne a Južnej Kórei. Okrem toho čoraz viac operátorov uvádza na trh telefóny s AI, ktoré slúžia ako portály na vstup do agentickej éry. Tieto telefóny používajú na modernizáciu svojich služieb B2C – čo je najväčší zdroj príjmov pre väčšinu operátorov.
- AI pre domácnosti: Okrem nedávnych iniciatív operátorov na modernizáciu domáceho širokopásmového pripojenia na ultragigabitové pripojenie sa zavádza aj AI, ktorá umožňuje služby inteligentnej domácnosti. Akcelerační asistenti môžu napríklad zaručiť deterministické rýchlosti pre kľúčové služby, ako sú hry a živé vysielanie. Sieťoví asistenti môžu ľuďom pomôcť optimalizovať ich Wi-Fi sieť a riešiť chyby siete pomocou hlasových povelov. Asistenti AI pre životný štýl sú tiež sľubnou cestou pre dopravcov, ktorí chcú odomknúť v tradičných službách novú hodnotu. Integráciou AI s video a úložnými službami je možné napríklad automatické generovanie rodinných albumov v cloude, ktoré sa dá zdieľať medzi zariadeniami.
- AI pre firmy: V priemyselných scenároch možno konvergenciu 5G-A a AI využiť na transformáciu základných pracovných postupov a výrazné zlepšenie efektívnosti výroby. Vo flexibilnej výrobe budú továrne s AI napríklad schopné reagovať na dopyt v priebehu niekoľkých sekúnd, plánovať nové výrobné série do niekoľkých minút a dodávať nové produkty v priebehu hodín.
Nová vízia: Pomáhame operátorom vylepšiť ich portfólio službami AI
„Pri pohľade do budúcnosti stále existuje mnoho príležitostí, ktoré len čakajú na svoju príležitosť vďaka 5G-A a AI. Operátori sú v najlepšej pozícii, aby začali skúmať budúce možnosti využitia, ako je masívny internet vecí a stelesnená AI," povedal Li. Taktiež odporučil operátorom tri postupy, ktorými tieto príležitosti môžu využiť. Po prvé, operátori by mali všetky služby, zariadenia a frekvenčné pásma preniesť na 5G-A, aby vytvorili prosperujúci sieťový ekosystém. Po druhé, operátori by mali zaviesť AI do oblastí B.O.M. (obchod, prevádzka, riadenie). Tým vznikne základ pre diverzifikované služby prevádzky a údržby. Po tretie, operátori by mali priniesť do infraštruktúry inteligenciu na podporu vývoja budúcej sieťovej architektúry.
„Spoločnosť Huawei je pripravená úzko spolupracovať s operátormi, aby čo najlepšie využila 5G-A a AI, a pomohla im tak vyvinúť sa do pozície poskytovateľov služieb AI," uzavrel Li. „S operátormi môžeme spolupracovať na modernizácii ich hlavných služieb prostredníctvom platformy pre spoluprácu viacerých agentov. Tak isto im môžeme pomôcť vybudovať siete zamerané na AI pre efektívnejšiu prevádzku. Spoločne môžeme otvoriť svet nových príležitostí a položiť pevný základ pre budúce siete."
MWC Barcelona 2026 sa bude konať od 2. do 5. marca v španielskej Barcelone. Počas podujatia spoločnosť Huawei predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia v stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.
Éra agentických sietí sa rýchlo blíži a komerčné prijatie 5G-A vo veľkom meradle naberá na rýchlosti. Huawei aktívne spolupracuje s operátormi a partnermi po celom svete, aby uvoľnila plný potenciál siete 5G-A a pripravila pôdu pre prechod na 6G. Zároveň vytvárame sieťové riešenia zamerané na AI, ktoré umožňujú inteligentné služby, siete a sieťové prvky (NE), urýchľujú rozsiahle nasadenie autonómnych sietí 4. úrovne (AN L4) a využívajú AI na modernizáciu našej hlavnej činnosti. Spolu s ďalšími hráčmi v odvetví vytvoríme popredné siete zamerané na hodnotu a chrbticové siete AI pre plne inteligentnú budúcnosť.
Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/
