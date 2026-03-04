Huawei Li Peng: Versnellen richting het agentgestuurde internettijdperk met 5G-A en AI

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 hield Li Peng, Senior Vice President van Huawei en President van ICT Sales & Service, een keynote over hoe telecomoperatoren de waarde van 5G-A en AI kunnen maximaliseren om de overgang naar het agentgestuurde internettijdperk te versnellen. Li stelde dat nu netwerken en AI steeds verder convergeren, telecomoperatoren de kans hebben om de waarde van connectiviteit te herdefiniëren door te upgraden naar "5G-A x AI". Dit stelt hen in staat om niet alleen munt te slaan uit verkeer en ervaring, maar ook uit AI-diensten.

Sprong in sectorwaarde: intrede in een agentgestuurd internettijdperk van tien biljoen dollar

In de afgelopen jaren is de mobiele sector geleidelijk geëvolueerd van 4G naar 5G, en sommige telecomoperatoren zijn begonnen met de uitrol van 5G-A. Nu netwerken sterker zijn dan ooit, brengen ze intelligente toepassingen naar uiteenlopende apparaten.

Li zei: "Dit jaar betreden we het agentgestuurd internettijdperk. Netwerken zullen niet alleen mensen verbinden. Ze zullen ook honderden miljarden agenten verbinden." De opkomst van agentapplicaties in het komende decennium zal de vraag naar connectiviteit verder verhogen, aangezien netwerken niet alleen menselijke communicatie faciliteren, maar ook communicatie tussen agenten. Dit zal telecomoperatoren ertoe aanzetten om over te stappen van het aanbieden van verkeer naar het leveren van hoogwaardige diensten en zal een nieuwe markt ter waarde van tien biljoen dollar ontsluiten.

Upgrade van het businessmodel: merken en proposities versterken om nieuwe inkomstenstromen te ontsluiten

De evolutie van netwerkcapaciteiten zal ook leiden tot veranderingen in de businessmodellen van telecomoperatoren. In de zeven jaar sinds de commercialisering van 5G hebben meer dan driehonderd telecomoperatoren wereldwijd nieuwe pakketten gelanceerd om munt te slaan uit verkeer, wat hen heeft geholpen om zowel hun omzet als hun gebruikersbestand te vergroten.

Naarmate 5G-netwerken verder volwassen worden, wordt monetisatie van de ervaring steeds belangrijker voor het succes van telecomoperatoren. 5G SA en 5G-A bieden meer diverse netwerkresources, die door meer dan dertig toonaangevende telecomoperatoren zijn ingezet om op ervaring gebaseerde pakketten te lanceren waarmee inkomsten worden gegenereerd uit snelheden, latentie en andere parameters.

Door resources dynamisch te plannen, kunnen telecomoperatoren verder gaan dan "best-effort"-diensten en een deterministische ervaring bieden. Dit versterkt hun merkreputatie en vergroot de bereidheid van gebruikers om te betalen voor premiumdiensten. Door diensten aan te bieden zoals gepersonaliseerde logoweergave en meerlagige snelheidsboosts, kunnen telecomoperatoren netwerkprestaties op kritieke momenten garanderen en de perceptie van netwerkkwaliteit verbeteren.

Convergentie van connectiviteit en AI-diensten: nieuw groeipotentieel ontsluiten met AI-gedreven consumenten-, thuis- en bedrijfsdiensten

Li lichtte ook toe hoe telecomoperatoren hun kernactiviteiten kunnen transformeren en de klanttevredenheid kunnen verhogen door AI-modellen toe te passen.

AI voor consumenten : Ten eerste kan AI worden geïntegreerd in traditionele beldiensten. Wereldwijd zijn er momenteel 5,4 miljard gebruikers van beldiensten en AI kan functies mogelijk maken zoals transcriptie, vertaling en AI-assistenten. Vele van deze functies worden in China en Zuid-Korea al op grote schaal commercieel toegepast. Daarnaast lanceren steeds meer telecomoperatoren AI-telefoons als toegangspoort tot het agentgestuurd tijdperk. Ze gebruiken deze toestellen om hun B2C-diensten — de grootste inkomstenbron voor de meeste telecomoperatoren — te upgraden.

AI voor thuisgebruik: Naast recente initiatieven van telecomoperatoren om thuisbreedband te upgraden naar ultra-gigabit, wordt AI ingezet om smart home-diensten mogelijk te maken. Zo kunnen versnellingsassistenten deterministische snelheden garanderen voor kerndiensten zoals gaming en livestreaming. Netwerkassistenten helpen gebruikers hun wifi te optimaliseren en netwerkstoringen via spraakopdrachten op te lossen. AI-lifestyle-assistenten vormen eveneens een veelbelovende mogelijkheid voor telecomoperatoren om extra waarde te halen uit traditionele diensten. Door AI te integreren met video- en opslagdiensten kunnen bijvoorbeeld automatisch cloudgebaseerde familiealbums worden gegenereerd die tussen apparaten kunnen worden gedeeld.

AI voor bedrijven: In industriële scenario's kan de convergentie van 5G-A en AI worden ingezet om kernprocessen te transformeren en de productie-efficiëntie aanzienlijk te verhogen. In flexibele productieomgevingen kunnen AI-gestuurde fabrieken binnen seconden reageren op vraag, binnen minuten nieuwe productieruns plannen en binnen uren nieuwe producten leveren.

Nieuwe visie: telecomoperatoren ondersteunen bij het upgraden van hun portfolio met AI-diensten

"Vooruitkijkend zijn er nog veel kansen die met 5G-A en AI kunnen worden ontsloten. De telecomoperatoren bevinden zich in de beste positie om toekomstige toepassingen zoals massive IoT en embodied AI te verkennen," aldus Li. Hij adviseerde telecomoperatoren drie acties om deze kansen te benutten. Ten eerste moeten telecomoperatoren alle diensten, apparaten en frequentiebanden verder ontwikkelen naar 5G-A om een bloeiend netwerk-ecosysteem te creëren. Ten tweede moeten telecomoperatoren AI introduceren binnen B.O.M. -domeinen (business, operations, management). Dit vormt de basis voor gediversifieerde O&M-diensten. Ten derde moeten telecomoperatoren intelligentie integreren in hun infrastructuur ter ondersteuning van de evolutie van toekomstige netwerkarchitecturen.

"Huawei is bereid nauw samen te werken met telecomoperatoren om het maximale uit 5G-A en AI te halen en hen te helpen evolueren tot AI-dienstverleners," besloot Li. "Wij kunnen telecomoperatoren ondersteunen bij het upgraden van hun kerndiensten via het samenwerkingsplatform met meerdere agenten. Wij kunnen hen ook helpen AI-centrische netwerken te bouwen voor efficiëntere operaties. Samen kunnen wij een wereld van nieuwe kansen ontsluiten en een solide basis leggen voor toekomstige netwerken."

MWC Barcelona 2026 vindt plaats van 2 tot en met 5 maart in het Spaanse Barcelona. Tijdens het evenement presenteert Huawei zijn nieuwste producten en oplossingen op stand 1H50 in Fira Gran Via Hall 1.

Het tijdperk van agentgestuurde netwerken nadert snel en de grootschalige commerciële adoptie van 5G-A versnelt. Huawei werkt actief samen met telecomoperatoren en partners wereldwijd om het volledige potentieel van 5G-A te benutten en de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G. Daarnaast ontwikkelt Huawei AI-gerichte netwerkoplossingen om intelligente diensten, netwerken en netwerkelementen (NE's) mogelijk te maken, de grootschalige implementatie van autonome netwerken van het vierde niveau (AN L4) te versnellen en AI in te zetten om zijn kernactiviteiten te moderniseren. Samen met andere spelers in de sector wil Huawei toonaangevende, waarde-gedreven netwerken en AI-computing-backbones realiseren voor een volledig intelligente toekomst.

