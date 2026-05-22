Texaský inštitút srdcových arytmií v St. David's Medical Center usporiada medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách
News provided byTexas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center
May 22, 2026, 17:31 ET
EPLive 2026 je dvojdňová konferencia, ktorá priláka najvýznamnejších svetových odborníkov na elektrofyziológiu srdca
AUSTIN, Texas, 22. mája 2026 /PRNewswire/ -- Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) v St. David's Medical Center usporiada 28. – 29. mája 2026 svoje ôsme medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách. Konferencia EPLive, ktorá sa koná každé dva roky od roku 2012, je intenzívne dvojdňové vzdelávacie stretnutie pre lekárov, registrované sestry s pokročilou praxou a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o liečbu komplexných srdcových arytmií, čo je stav, pri ktorom srdce bije s nepravidelným alebo abnormálnym rytmom. Ako hlavný nástroj výučby budú slúžiť živé prípady, ktoré sa budú vysielať s odborným komentárom z najmodernejšieho elektrofyziologického centra v lekárskom centre St. David's Medical Center.
„EPLive 2026 predstavuje jedinečnú príležitosť pre globálnu elektrofyziologickú komunitu, aby sa spojila a zapojila do výučby v reálnom čase prostredníctvom komplexného vzdelávania založeného na konkrétnych prípadoch," povedala Andrea Nataleová, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdcová elektrokardiologička a výkonná lekárska riaditeľka TCAI a riaditeľka konferencie EPLive. „Kombináciou zákrokov vykonávaných naživo prezentujúcich najinovatívnejšie pokroky v tejto oblasti s odbornou diskusiou poskytujeme vysoko praktický a efektívny zážitok, ktorý môžu odborníci priamo preniesť do svojej každodennej praxe – s cieľom zlepšiť výsledky liečby pacientov na celom svete."
Srdcové arytmie sa často liečia postupmi, ktoré sa zameriavajú na zdroj nepravidelného srdcového rytmu. Tento rok sa konferencia EPLive zameria na efektívnejší prístup, ktorý kombinuje dve liečby – fibriláciu predsiení (A Fib) a oklúziu uška ľavej predsiene (LAAO) – do jedného postupu pre pacientov s A Fib, ktorí majú vyššie riziko mozgovej príhody. Súčasným riešením abnormálneho srdcového rytmu a spoločného zdroja rizika mozgovej príhody môžu lekári znížiť potrebu viacerých zákrokov, skrátiť čas zákroku a znížiť komplikácie, čo vedie k bezpečnejšej a efektívnejšej starostlivosti o pacientov.
EPLive 2026 bude pozostávať zo štyroch blokov: prípady ablácie fibrilácie predsiení, prípady ablácie komorovej tachykardie (KT), prípady oklúzie uška ľavej predsiene (LAA) a pomôcky vrátane nových technológií. Bloky tvorí kombinácia živých a nahraných prípadov z TCAI a niektorých popredných elektrofyziologických centier v krajinách po celom svete: Belgicko (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Kanada (Všeobecná nemocnica vo Vancouveri), Kolumbia (Medzinárodné centrum pre arytmiu v Cardioinfantil Foundation), Taliansko (Centro Cardiologico Monzino) a Spojené štáty (Banner – University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Mt. Sinai Hospital; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; University of Pennsylvania; University of Texas Southwestern Medical Center).
Konferencia sa zameria aj na rôzne ciele vrátane:
- Identifikácie procesov na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacientov počas ablácie fibrilácie predsiení a iných srdcových arytmií.
- Preukázania znalosti najnovších dôkazov a usmernení v oblasti liečby arytmie a liečby pomocou nových technológií.
- Uplatňovania prístupov, ktoré najlepšie využívajú nové technológie, ktoré preukázateľne optimalizujú klinické výsledky.
- Identifikácie procesov, ktoré môžu profitovať z integrácie nových technológií a podporiť bezpečnejšie postupy pre pacientov.
- Identifikácie procesov na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacientov počas komplexných implantácií kardiopomôcok a extrakcií elektród.
Spolu s Dr. Natalem bude na EPLive prezentovať niekoľko lekárov TCAI vrátane spoluorganizátorov kurzu, ako je Amin Al-Ahmad, M.D., Luigi DiBiase, M.D. a Dhanunjaya „DJ" Lakkireddy, M.D., ako aj John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. a Jason Zagrodzky, M.D.
Lekári na konferencii získajú maximálne 14,5 kreditov™ kategórie 1 v rámci ocenenia Americkej lekárskej asociácie (AMA) za uznanie lekárova (PRA).
Texaský inštitút srdcových arytmií disponuje popredným centrom pre robotickú elektrofyziológiu v Severnej Amerike. Centrum s rozlohou 6 700 štvorcových metrov (72 000 štvorcových stôp), ktoré bolo otvorené v roku 2019, zahŕňa šesť elektrofyziologických laboratórií vybavených pokročilou technológiou na liečbu komplexných arytmií. Tím svetoznámych lekárov inštitútu je jedným z najväčších elektrofyziologických pracovísk v Spojených štátoch a poskytuje jedinečné skúsenosti, odbornosť a výnimočnú starostlivosť.
Viac informácií nájdete na stránke EP-Live.com.
