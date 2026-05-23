세인트 데이비드 메디컬 센터 산하 텍사스 심장 부정맥 연구소, 복합 심장 부정맥 국제 콘퍼런스 개최

EPLive 2026, 세계 최고 심장 전기생리학 전문가들이 모이는 이틀간의 콘퍼런스

오스틴, 텍사스, 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 세인트 데이비드 메디컬 센터(St. David's Medical Center) 산하 텍사스 심장 부정맥 연구소(Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI)가 2026년 5월 28~29일 복합 부정맥을 주제로 한 제8회 국제 심포지엄을 개최한다. 2012년부터 2년마다 개최된 EPLive는 복합 심장 부정맥 치료에 관심이 있는 의사, 전문간호사(APRN) 및 보건의료 전문가를 위해 이틀 동안 진행되는 집중 교육 회의다. 복합 심장 부정맥은 심장이 불규칙하거나 비정상적인 리듬으로 뛰는 질환을 말한다. 세인트 데이비드 메디컬 센터의 최첨단 전기생리학 센터(Electrophysiology Center)에서 전문가 해설과 함께 중계되는 실제 사례가 주요 교육 도구로 활용된다.

TCAI 전무의료책임자이자 EPLive 과정 디렉터인 심장 전기생리학자 안드레아 나탈레(Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C.) 의학박사는 "EPLive 2026은 전 세계 전기생리학 커뮤니티가 한자리에 모여 복합 사례 기반 교육을 통해 실시간 학습에 참여할 수 있는 특별한 기회"라며 "해당 분야의 가장 혁신적인 발전을 보여주는 라이브 시술과 전문가 토론을 결합함으로써, 전문가들이 전 세계 환자 치료 결과를 개선한다는 목표를 가지고 일상 진료에 직접 적용할 수 있는 매우 실용적이고 영향력 있는 경험을 제공한다"라고 말했다.

심장 부정맥은 불규칙한 심장 리듬의 원인을 표적으로 하는 시술로 치료되는 경우가 많다. 올해 EPLive는 뇌졸중 위험이 높은 심방세동(A Fib) 환자를 대상으로 심방세동 치료와 좌심방 부속기 폐색술(Left Atrial Appendage Occlusion, LAAO)이라는 두 가지 치료를 하나의 시술로 결합한 보다 간소화된 접근법을 중점적으로 다룬다. 비정상적인 리듬과 뇌졸중 위험의 흔한 원인을 동시에 해결함으로써 의사들은 여러 번 시술해야 하는 필요성을 줄이고, 시술 시간을 단축하며, 합병증을 줄여 환자에게 더 안전하고 효율적인 치료를 제공할 수 있다.

EPLive 2026은 심방세동 절제술 사례, 심실빈맥(Ventricular Tachycardia, VT) 절제술 사례, 좌심방 부속기(Left Atrial Appendage, LAA) 폐쇄 사례, 그리고 신기술을 포함한 기기 등 총 4개 세션으로 구성된다. 각 세션은 TCAI를 비롯해 벨기에(AZ Sint-Jan Brugge, UZ Brussel), 캐나다(Vancouver General Hospital), 콜롬비아(International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), 이탈리아(Centro Cardiologico Monzino), 미국(Banner – University Medical Center Phoenix, Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health, Montefiore Einstein, Mt. Sinai Hospital, St. Bernard's Heart and Vascular Center, UC Health Center, UCLA Health, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center) 등 전 세계 주요 전기생리학 센터의 라이브 및 녹화 사례를 결합해 진행된다.

이번 콘퍼런스는 다음을 포함한 다양한 목표에도 초점을 맞춘다.

심방세동 절제술 및 기타 심장 부정맥 치료 중 환자의 합병증을 줄이고 안전 조치를 강화하기 위한 프로세스 파악

신기술을 활용한 부정맥 관리 및 치료 분야의 최신 증거와 지침에 대한 이해 입증

임상 결과를 최적화하기 위해 시연된 신기술을 가장 효과적으로 활용하는 접근법 적용

신기술 통합을 통해 혜택을 얻고 환자에게 더 안전한 시술을 촉진할 수 있는 프로세스 식별

복합 심장 기기 이식 및 리드 제거(lead extractions) 중 환자의 합병증을 줄이고 안전 조치를 강화하기 위한 프로세스 파악

나탈레 박사와 함께 EPLive에는 공동 과정 디렉터인 아민 알-아흐마드(Amin Al-Ahmad) 의학박사, 루이지 디비아세(Luigi DiBiase) 의학박사, 다눈자야 'DJ' 라키레디(Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy) 의학박사를 비롯해 존 앨리슨(John Allison) 의학박사, 칼레드 아와드(Khaled Awad) 의학박사, 모하메드 바시오니(Mohamed Bassiouny) 의학박사, 데이비드 버크하트(David Burkhardt) 의학박사, 데이비드 버클랜드(David Burkland) 의학박사, 로버트 캔비(Robert Canby) 의학박사, 조셉 갤링하우스(Joseph Gallinghouse) 의학박사, 로드니 호턴(Rodney Horton) 의학박사, 패트릭 흐라니츠키(Patrick Hranitzky) 의학박사, 제이슨 자그로드즈키(Jason Zagrodzky) 의학박사 등 여러 TCAI 의사들이 발표자로 참여한다.

의사들은 이번 콘퍼런스에서 최대 14.5시간의 미국의사협회(American Medical Association, AMA) 의사 인정 어워드(Physician's Recognition Award, PRA) Category 1 Credit™을 받을 수 있다.

텍사스 심장 부정맥 연구소는 북미를 대표하는 로봇 전기생리학 센터를 갖추고 있다. 2019년 문을 연 7만 2000제곱피트 규모의 이 센터에는 복합 부정맥 치료를 위한 첨단 기술이 탑재된 6개의 전기생리학 실험실이 있다. 세계적으로 저명한 의사들로 구성된 연구소 팀은 미국 내 최대 규모의 전기생리학 진료 조직 중 하나로, 탁월한 경험과 전문성, 우수한 치료를 제공한다.

자세한 내용은 EP-Live.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center