"هايسنس" تستعرض منظومة منزلية ذكية كاملة السيناريوهات في معرض CES 2026

تم تصميم كشك "هايسنس" في معرض CES حول سيناريوهات المنزل الحقيقية ، ويجلب الترفيه المتميز على الشاشة الكبيرة إلى جانب حلول المطبخ والهواء والغسيل الذكية. تعزز أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة اللحظات العائلية المشتركة ، بينما تُظهر الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كيفية دمج التكنولوجيا بسلاسة في الحياة اليومية. كما ظهر للمرة الأولى روبوت الخدمة الشبيه بالبشر الذي يحمل اسم "هارلي" (Harley). مع 31 درجة من الحرية ، يقدم "هارلي" إيماءات وتفاعلات مشابهة للحياة لتقديم تجارب ميدانية مثيرة ومحسَّنة. إلى جانب ذلك ، يتم عرض الروبوت الشبيه بالبشر R1 (A2) والروبوت الرفيق المنزلي "بيتا" (Beta) أيضًا.

كجزء من مشاركتها طويلة الأمد في الأحداث الرياضية العالمية ، أظهرت "هايسنس" أيضًا كيف تمتد تقنيات العرض الخاصة بها إلى ما هو أبعد من الترفيه الاستهلاكي إلى التطبيقات المهنية. خلال معرض CES 2026 ، استقبل كشك "هايسنس" وفدًا زائرًا بقيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي قام بجولة في المعرض وأعرب عن تقديره القوي لمجموعة Hisense Elite Collection لنهائيات كأس العالم FIFA 2026TM، والتي تتضمن أجهزة تلفزيون RGB MiniLED لتجسيد أكثر وضوحًا للحظات المباراة الرئيسية.

بالنسبة للشاشات ، تسلط "هايسنس" الضوء على RGB MiniLED evo ، وهو تطور حقيقي على مستوى الأنظمة في تكنولوجيا التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة ، يقودها الظهور الأول لتلفزيون 116UXS RGB MiniLED TV ، وهو أول منتج يتم تشغيله بواسطة هذه المنصة. يقدم Mini RGBLED evo LED تقنية إضاءة LED رابعة بلون "الأزرق السماوي - السيان" هي الأولى من نوعها في الصناعة في الإضاءة الخلفية ، مما يوسع تغطية الألوان إلى ما يصل إلى 110٪ بمعيار BT.2020 مع توفير تعبير أكثر طبيعية عن الألوان وتحسين راحة المشاهدة من خلال التطور الحقيقي على مستوى النظام.

تُطلق شركة "هايسنس" أيضًا على مستوى العالم جهاز Laser Projector XR10 ، الذي يوفر 6000 لومن ANSI لتقديم تجربة سينما منزلية بمستوى احترافي. يجلب جهاز XR10، المصمم لعرض غامر يصل إلى 300 بوصة، سطوعًا معززًا وأداء ألوان غني إلى بيئات المسارح المنزلية المخصصة. جنبًا إلى جنب مع أجهزة تلفزيون RGB MiniLED ، توسع تقنية TriChroma Laser نطاق عرض "هايسنس" على الشاشات الكبيرة من مشاهدة غرفة المعيشة المتميزة إلى بيئات السينما المنزلية المخصصة.

من خلال البناء على تطور نظام التشغيل VIDAA OS، أعلنت "هايسنس" عن تعاون استراتيجي مع Microsoft لدمج قدرات مساعد Copilot للذكاء الاصطناعي التوليدي في منصتها الجديدة ، مما يعزز تجارب التلفزيون من الجيل التالي للبيئات المنزلية ذات الشاشة الكبيرة. يمتد التعاون أيضًا إلى ألعاب Xbox السحابية ، مما يوفر عناوين ألعاب عالمية المستوى مباشرةً إلى تلفزيونات "هايسنس"؛ حيث لا يلزم وجود منصة ألعاب فعلية.

بخلاف الشاشات ، تعرض "هايسنس" مجموعة من الابتكارات المنزلية الذكية. تقدم منصة X-zone Master ، أول منصة غسيل وتجفيف مدمجة بمضخة حرارية في العالم ، نظامًا متعدد الأسطوانات يتيح للمستخدمين تكوين تخطيطات مرنة مع السماح برعاية أكثر دقة ومحددة للنسيج. استكمالًا لذلك ، تم تصميم سلسلة U المتميزة من "هايسنس" لتقديم حل غسيل أكثر انتعاشًا ونعومة مع التكنولوجيا الفائقة للترشيح والتهوية والإزالة الثابتة.

تكرّس "هايسنس" جهودها لتعزيز الحياة اليومية مع مجموعة من الأجهزة المنزلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تحتوي ثلاجات سلسلة PureFlat Smart Series على شاشة ذكية كبيرة مع نظام ConnectLife Hub مدمج، مما يوفر تجربة مطبخ حديثة ومتصلة من خلال تبسيط تفاعل الأجهزة والتحكم في المنزل الذكي. وفي الوقت نفسه ، يتميز مكيف الهواء Air Master الفائز بجائزة Red Dot Award بنظام استشعار عالي الدقة يمكنه ضبط تدفق الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة للحصول على هواء مثالي. يظهر ذكاؤه بشكل أكبر من خلال المساعد الصوتي الذكي ووضع توفير الطاقة التلقائي ، في حين أن تقنية HI-NANO تضمن الراحة الداخلية.

يتجلّى وجود "هايسنس" في معرض CES 2026 من خلال أربعة من "جوائز ابتكار CES". من بين الفائزين ، حصلت منتجات 163 MX و X-zone Master على "جائزة معرض CES 2026 لأفضل ابتكار" في مجاليهما، ما يمثل اعترافًا بصدارة "هايسنس" عبر فئات العرض والأجهزة المنزلية.

من خلال "ابتكار حياة أكثر إشراقًا" ، تستمر "هايسنس" في إظهار كيف يمكن للابتكار الذي يركز على الإنسان تحويل التكنولوجيا المتقدمة إلى تجارب منزلية أكثر راحة وارتباطًا وذات مغزى.

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لـ "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في قطاع التلفزيونات بمقاس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الثالث من 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل "هايسنس" قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

