"هايسنس" ستقود تطورًا في الشاشات متمحور حول الإنسان في معرض CES 2026

كينغداو ، الصين ، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- ستصل "هايسنس"، العلامة التجارية الرائدة في منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية العالمية ، إلى "معرض منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية - [سي إي إس] لعام 2026" (CES 2026) بموضوعها العالمي "ابتكار حياة أكثر إشراقًا" ، وهي تقدم مستقبلاً يتم فيه تحديد الابتكار في الشاشات من خلال نهج أكثر تركيزًا على الإنسان. بالنسبة لشركة "هايسنس" ، يعكس هذا الموضوع التزامًا دائمًا بتصميم التقنيات التي ترتقي بالحياة اليومية ، مما يجعل الشاشات أكثر طبيعية في المشاهدة، وأكثر استدامة في الاستخدام ، وأكثر انخراطًا عاطفيًا في المنزل.

سيتم ترسيخ هذه الرؤية من خلال أحدث تطورات "هايسنس" لتكنولوجيا RGB MiniLED. ستوفر الترقية الحقيقية للتكنولوجيا أداءً ملونًا من المستوى التالي مع تحسين راحة العين وتحسين كفاءة الطاقة. باعتبارها أصل تكنولوجيا RGB MiniLED ، تقوم "هايسنس" بوضع تصوّر جديد لمحرك الضوء من مصدره نفسه؛ ما يمثل توجيهًا للصناعة نحو حقبة جديدة من الشاشات مع الاستمرار في دفع الحدود التكنولوجية.

وبالإضافة إلى تقنية العرض، ستعرض "هايسنس" أيضًا أحدث الأجهزة المنزلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والابتكارات الهندسية من الجيل التالي، مما يُظهر كيف ستشكل الأنظمة الذكية المتصلة مستقبل الحياة الحديثة. تعكس هذه الابتكارات إيمان "هايسنس" الشامل بأن حياة أكثر إشراقًا لا تتكوّن بواسطة منتجات معزولة بل بواسطة منظومة مصممة بالتمحور حول احتياجات الإنسان الحقيقية.

من خلال "ابتكار حياة أكثر إشراقاً" ، ستُظهر "هايسنس" في معرض [سي إي إس] أن مستقبل الشاشات سيتم تصميمه للأشخاص أولاً وأن العصر الجديد من التميّز في العرض سيبدأ مع ابتكار تكنولوجيا RGB MiniLED.

المؤتمر الصحفي

التاريخ والوقت: الاثنين 5 يناير 2026 - الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ

الموقع: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

كابينة "هايسنس" في معرض CES

التاريخ: من 6 إلى 9 يناير، 2026

الموقع: كابينة رقم #17704 ، Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

نبذة عن "هايسنس"

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة "أوميدا" (Omdia)، تحتل "هايسنس" المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 حتى الربع الثالث من 2025). وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم "هايسنس" بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg