Atlas Cup تُطلق أول رياضة احترافية مدارية في العالم، على أن تُقام سباقات بطولة الافتتاح في المدار الأرضي المنخفض عام 2028

سان فرانسيسكو، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Atlas Cup، أول رياضة احترافية تُمارَس في الفضاء، اليوم عن تنظيم بطولتها الافتتاحية في عام 2028. تأسست Atlas Cup في أواخر عام 2025، وهي منصة رياضية وإعلامية احترافية رائدة، تضم مركبات فضائية بدون طيار تتنافس في أسرع رياضة في التاريخ. ومن خلال استعراض أحدث تقنيات الفضاء وصِيَغ سباق مبهرة، تُقدّم Atlas Cup مفهوم الرياضة المدارية بالاستناد إلى إرث بطولات السباق الكلاسيكية مثل كأس أمريكا والفورمولا 1، بهدف إمتاع عشّاق الرياضة ونقل المنافسات الرياضية إلى قلب القرن الحادي والعشرين.

قال Philip Hover-Smoot، الرئيس التنفيذي لـ Atlas Cup: "ستُحدث Atlas Cup في صناعة الفضاء الأثر نفسه الذي أحدثته سباقات المحترفين في صناعة السيارات". "حان الوقت ليعود الفضاء مصدرًا للإلهام، وقد صُمِّمت Atlas Cup لجمع الإمكانات الاستثنائية للفضاء وتقديمها للجماهير حول العالم".

تَظهر الرياضة المدارية في لحظة تشهد تحولات هيكلية. ومثل بدايات صناعة السيارات، فإن التوسع السريع في اقتصاد الفضاء الجديد سيفتح فرصةً هائلةً. لكن مع توسّع قطاع الفضاء التجاري، يواجه المشغّلون منظومة مورّدين مُجزأة وغير مُجرَّبة، مع محدودية بيانات الأداء المُحايدة. تقدّم Atlas Cup المنافسةَ المباشرةَ كعرض للجماهير وأداةٍ للقياس — إذ تخلق تجربة ترفيهية جذابة، وتُولّد مجموعة بيانات غير مسبوقة حول أداء المركبات الفضائية ومكوّناتها.

يشهد الإعلام الرياضي العالمي بدوره تحوّلًا متسارعًا. إذ يفرض التفاعل من الجيل الجديد والاستغناء عن الاشتراكات التقليدية (cord-cutting) ضغوطًا متزايدة على النماذج السائدة، في حين يظل المحتوى المميز محل طلب مرتفع. تتمتع Atlas Cup بموقع فريد يؤهلها لقيادة هذه البيئة الجديدة، لأن السباقات المدارية تعالج هذين الاتجاهين في آنٍ واحد؛ فهي تحتفي بروّاد اقتصاد الفضاء الجديد، وتُنتج محتوى رياضيًا مدهشًا وغير مسبوق، صُمّم منذ البداية ليتلاءم مع قنوات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة ومنصات البث.

واستنادًا إلى تقنيات مُثبتة، وبدعم من نموذج شراكات يُحمِّل المخاطر التقنية والتنظيمية التقليدية لأطراف خارجية، ترسّخ Atlas Cup حدودًا جديدة للرياضة العالمية. وأضاف Hover-Smoot: "كيف تعرف أن نظامك هو الأفضل؟". "عندما تفوز، في المدار. لم يسبق تنفيذ سباقات مواجهة مباشرة في الفضاء من قبل. لكن عندما نجمع بين المشاهد الملحمية للفضاء وسحر السباقات، سنصل إلى شيء استثنائي بحق".

تأسست Atlas Cup في أواخر عام 2025 على يد Philip Hover-Smoot، المسؤول التنفيذي المُخضرم في القطاع والمُستثمر في صناعة الفضاء، الذي شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Scout Space، المزود الرائد للحلول البصرية الآمنة داخل الفضاء لصالح حكومة الولايات المتحدة. وقبل ذلك، تولّى Philip مناصب تنفيذية عُليا في شركة Spaceflight (التي استحوذت عليها Firefly Aerospace) وشركة Momentus (وهي شركة بنية تحتية فضائية مُدرجة في البورصة). بدعم من فريق من المستشارين عبر قطاعات الرياضة والترفيه والفضاء، امتلكت Atlas Cup شبكة من الشركاء في مجالات الإعلام الرياضي، والفضاء، والتكنولوجيا.

