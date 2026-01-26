Компания Atlas Cup создает первый в мире профессиональный орбитальный спорт и организует первый чемпионат, который пройдет на низкой околоземной орбите в 2028 году

САН-ФРАНЦИСКО, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Atlas Cup , представляющая первый профессиональный вид спорта в космосе, сегодня объявляет о первом чемпионате, который состоится в 2028 году. Компания Atlas Cup, основанная в конце 2025 года, является первоклассным профессиональным спортивным медиа-холдингом, представляющим беспилотные космические летательные аппараты, соревнующиеся в самом быстром виде спорта в истории. Демонстрируя передовые космические технологии и впечатляющие форматы гонок, Atlas Cup впервые представляет орбитальный спорт, используя наследие классических гонок, таких как Кубок Америки и Формула-1, чтобы порадовать спортивных болельщиков и уверенно ввести соревновательный спорт в XXI век.

«Atlas Cup сделает для космической отрасли то, что профессиональные гонки сделали для автомобильной промышленности, — сказал Филип Ховер-Смут (Philip Hover-Smoot), генеральный директор Atlas Cup. — Пришло время, чтобы космос снова стал источником вдохновения, и гонки Atlas Cup разработаны, чтобы реализовать необычайный потенциал космоса и донести его до аудитории по всему миру».

Орбитальный спорт возникает в момент структурных перемен. Как было на заре автомобильной промышленности, быстрое развитие новой космической экономики открывает огромные возможности. Но по мере расширения коммерческого сектора космической отрасли операторы сталкиваются с фрагментированной и непроверенной экосистемой поставщиков с ограниченными объективными данными о характеристиках. Atlas Cup предлагает непосредственное соревнование как в качестве зрелища, так и в качестве инструмента, создавая захватывающее развлечение и генерируя при этом беспрецедентный набор данных о характеристиках космических аппаратов и компонентов.

Мировые спортивные СМИ также переживают стремительную трансформацию. Взаимодействие нового поколения и отход от кабельных систем создают давление на традиционные модели, при этом первоклассный контент остается востребованным. Atlas Cup обладает уникальным положением для лидерства в этой новой среде, потому что орбитальные гонки одновременно отвечают обеим тенденциям, демонстрируя достижения лидеров новой космической экономики и создавая невиданный ранее вдохновляющий спортивный контент для социальных сетей, мобильных и потоковых каналов.

Компания Atlas Cup, построенная на базе проверенных технологий и опирающаяся на модель партнерства, которая передает традиционные технические и нормативные риски, устанавливает новую планку для мирового спорта. «Как вы можете узнать, что ваша система лучшая? — добавил г-н Ховер-Смут. — Вы побеждаете, на орбите. Непосредственные гонки в космосе никогда не проводились раньше. Но когда мы объединим эпические виды космоса с магией гонок, мы получим нечто совершенно особенное».

О компании Atlas Cup

Компания Atlas Cup основана в конце 2025 года давним отраслевым руководителем и инвестором в космическую отрасль Филипом Ховер-Смутом, который в последнее время занимал должность генерального директора компании Scout Space, ведущего поставщика безопасных оптических решений для космоса, обслуживающего правительство США. До этого Филип занимал руководящие должности в компании Spaceflight (приобретенной компанией Firefly Aerospace) и в компании Momentus (публичной компании, специализирующейся на космической инфраструктуре). При поддержке команды консультантов, работающих в сфере спорта, развлечений и космоса, компания Atlas Cup сотрудничает со спортивными СМИ, партнерами в космической и технологической отраслях.

Подробнее смотрите на веб-сайте atlascup.com .

Контакты для СМИ

Atlas Cup, Inc.

Филип Ховер-Смут (Philip Hover-Smoot)

[email protected]

+1.415.347.1377

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2868941/Atlas_Cup_Logo.jpg