아틀라스 컵, 세계 최초 프로 궤도 스포츠 출범, 2028년 저지구 궤도에서 첫 챔피언십 레이스 개최

샌프란시스코, 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 우주에서 열리는 세계 최초 프로 스포츠 아틀라스 컵(Atlas Cup)이 2028년 개최 예정인 첫 공식 챔피언십을 발표했다. 2025년 말 설립된 아틀라스 컵은 역사상 가장 빠른 스포츠에서 무인 우주선들이 자웅을 겨루는 프리미엄 프로 스포츠 미디어 브랜드다. 아틀라스 컵은 최첨단 우주 기술과 장엄한 레이스 포맷을 통해 아메리카스 컵(America's Cup)과 포뮬러 원(Formula One) 등 전통적인 레이싱 대회의 유산을 계승한 궤도 스포츠(orbital sport)라는 새로운 장르를 도입하며 경쟁 스포츠를 본격적으로 21세기로 이끌 태세다.

필립 호버-스무트(Philip Hover-Smoot) 아틀라스 컵 CEO는 "아틀라스 컵은 프로 레이싱이 자동차 산업에 기여했던 것과 같은 역할을 우주 산업에서 수행할 것"이라며 "이제 우주가 다시 영감의 원천이 될 때로, 아틀라스 컵은 우주의 비범한 잠재력을 포착해 전 세계 관객에게 전달하도록 설계됐다"고 말했다.

아틀라스 컵은 구조적 전환의 시점에서 등장했다. 자동차 산업 초기와 마찬가지로, 새로운 우주 경제의 급속한 확장은 막대한 기회를 창출하고 있다. 그러나 상업 우주 산업이 성장하는 과정에서 운영사들은 객관적인 성능 데이터가 제한적인 분절되고 검증되지 않은 공급망 생태계에 직면해 있다. 아틀라스 컵은 직접적인 경쟁을 볼거리이자 도구로 도입함으로써, 흥미로운 엔터테인먼트를 제공하는 동시에 우주선과 핵심 부품 성능에 대한 전례 없는 데이터 세트를 생성하고 있다.

글로벌 스포츠 미디어 환경 역시 빠르게 변화하고 있다. 차세대 시청자 참여 방식과 코드 커팅(cord-cutting) 현상은 기존 미디어 모델에 압박을 가하는 반면, 프리미엄 콘텐츠에 대한 수요는 여전히 높다. 아틀라스 컵은 궤도 레이싱이라는 포맷을 통해 이 두 가지 흐름을 동시에 충족시키며, 새로운 우주 경제의 선도 기업들을 조명하는 동시에 소셜, 모바일, 스트리밍 채널에 최적화된 전례 없는 스포츠 콘텐츠를 제작할 수 있는 독보적인 위치에 있다.

검증된 기술을 기반으로 하고, 기존의 기술적•규제적 리스크를 외부화하는 파트너십 모델을 통해 운영되는 아틀라스 컵은 글로벌 스포츠의 새로운 프런티어를 구축하고 있다. 호버-스무트 CEO는 "어떻게 시스템이 최고라는 것을 증명할 수 있을까?"라며 "궤도에서 승리하면 된다. 우주에서의 일대일 레이싱은 지금까지 한 번도 시도된 적이 없지만, 우주의 장대한 비주얼과 레이싱의 마법이 결합될 때 진정으로 특별한 무언가가 탄생할 것"이라고 말했다.

아틀라스 컵은 오랜 업계 경력을 지닌 경영자 겸 우주 산업 투자자 필립 호버-스무트에 의해 2025년 말 설립됐다. 그는 최근까지 미국 정부에 보안 우주 광학 솔루션을 제공하는 선도 기업 스카우트 스페이스(Scout Space)의 CEO를 역임했다. 그 이전에는 (파이어플라이 에어로스페이스(Firefly Aerospace)에 인수된) 스페이스플라이트(Spaceflight)와 (상장 우주 인프라 기업) 모멘터스(Momentus)에서 고위 임원으로 재직했다. 스포츠, 엔터테인먼트, 우주 산업 전반에 걸친 자문단의 지원 아래, 아틀라스 컵은 스포츠 미디어, 우주, 기술 분야 전반에 걸쳐 파트너십을 구축하고 있다.

