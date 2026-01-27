Atlas Cup luncurkan olahraga antariksa profesional pertama di dunia, kejuaraan balap perdana akan diselenggarakan di Orbit Bumi Rendah pada tahun 2028

SAN FRANCISCO, 27 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup adalah olahraga antariksa profesional pertama dan hari ini mengumumkan bahwa kejuaraan balap perdana akan diselenggarakan pada tahun 2028. Didirikan pada akhir tahun 2025, Atlas Cup adalah properti media olahraga profesional utama yang menampilkan balap pesawat ruang angkasa tanpa awak dalam olahraga tercepat di sepanjang sejarah. Dengan menampilkan teknologi luar angkasa yang canggih dan format balapan yang menakjubkan, Atlas Cup memperkenalkan olahraga antariksa dengan memanfaatkan warisan kompetisi balap klasik, seperti America's Cup dan Formula Satu, untuk menyenangkan penggemar olahraga dan memantapkan kehadiran olahraga prestasi di abad ke-21.

"Atlas Cup akan melakukan apa yang dilakukan oleh balap profesional untuk industri antariksa," kata Philip Hover-Smoot, CEO Atlas Cup. "Inilah saatnya ruang angkasa kembali menjadi sumber inspirasi. Atlas Cup dirancang untuk menangkap kehebatan potensi ruang angkasa dan menghadirkannya kepada khalayak di seluruh dunia."

Olahraga antariksa hadir di tengah perubahan struktur. Seperti masa awal industri otomotif, perkembangan pesat dalam ekonomi ruang angkasa yang baru membawa peluang luar biasa. Namun seiring dengan berkembangnya sektor ruang angkasa komersial, para operator menghadapi ekosistem pemasok yang terfragmentasi dan belum terbukti dengan data kinerja objektif yang terbatas. Atlas Cup memperkenalkan kompetisi langsung sebagai tontonan dan instrumen - menciptakan hiburan yang menarik sekaligus menghasilkan kumpulan data tak tertandingi tentang kinerja pesawat ruang angkasa dan kinerja komponen.

Media olahraga global juga mengalami perubahan yang cepat. Keterlibatan generasi berikutnya dan berhenti berlangganan TV kabel menekan model tradisional, dan konten premium tetap diminati. Atlas Cup memiliki posisi yang unik untuk memimpin di lingkungan baru ini karena balap antariksa mengatasi kedua tren tersebut secara bersamaan, dengan menghormati para pemimpin dalam ekonomi ruang angkasa yang baru sekaligus menghasilkan konten olahraga yang menakjubkan dan belum pernah sebelumnya, yang dirancang khusus untuk saluran di media sosial, di perangkat seluler, dan streaming.

Diciptakan berdasarkan teknologi yang telah terbukti dan didukung oleh model kemitraan yang mengalihkan risiko teknis tradisional dan risiko regulasi ke pihak eksternal, Atlas Cup menetapkan batas baru bagi olahraga global. "Bagaimana Anda tahu bahwa sistem Anda yang terbaik?" kata Hover-Smoot. "Anda menang, di luar angkasa. Belum pernah ada balapan satu lawan satu di luar angkasa. Namun bila menggabungkan visual ruang angkasa yang epik dengan keajaiban balapan, kita akan menyaksikan pengalaman yang benar-benar istimewa."

Atlas Cup didirikan pada akhir tahun 2025 oleh eksekutif industri dan investor industri luar angkasa kawakan, Philip Hover-Smoot. Jabatan terakhir beliau adala CEO di Scout Space, penyedia solusi optik luar angkasa yang aman bagi Pemerintah AS. Philip juga pernah menjadi pejabat eksekutif senior di Spaceflight (diakuisisi oleh Firefly Aerospace) dan Momentus (perusahaan infrastruktur ruang angkasa yang terdaftar secara publik). Dengan dukungan tim penasihat dari bidang olahraga, hiburan, dan ruang angkasa, Atlas Cup memiliki mitra dari kalangan media olahraga, ruang angkasa, dan teknologi.

