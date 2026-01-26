Atlas Cup wprowadza pierwszy na świecie profesjonalny sport orbitalny. Pierwsze mistrzostwa odbędą się na niskiej orbicie okołoziemskiej w 2028 roku

SAN FRANCISCO, 26 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Atlas Cup, pierwsza profesjonalna dyscyplina sportowa uprawiana w kosmosie, ogłasza dziś swoje pierwsze mistrzostwa, które odbędą się w 2028 roku. Atlas Cup to powstała pod koniec 2025 roku czołowa profesjonalna platforma medialna poświęcona sportowi, której bohaterami są bezzałogowe statki kosmiczne rywalizujące w najszybszej dyscyplinie sportowej w historii. Prezentując najnowocześniejsze technologie kosmiczne i inspirujące formaty wyścigów, Atlas Cup wprowadza sport orbitalny, czerpiąc z dziedzictwa klasycznych zawodów wyścigowych, takich jak America's Cup i Formula One, aby zachwycić fanów sportu i wprowadzić sport wyczynowy w XXI wiek.

„Atlas Cup zrobi dla przemysłu kosmicznego to samo, co profesjonalne wyścigi zrobiły dla przemysłu motoryzacyjnego - powiedział Philip Hover-Smoot, dyrektor generalny Atlas Cup. - Nadszedł czas, aby kosmos ponownie stał się źródłem inspiracji, a misją Atlas Cup jest uchwycenie niezwykłego potencjału kosmosu i przekazanie go odbiorcom na całym świecie".

Sport orbitalny pojawia się w momencie zmian strukturalnych. Podobnie jak w początkach przemysłu motoryzacyjnego, szybki rozwój nowej gospodarki kosmicznej niesie ze sobą ogromne możliwości. Jednak wraz z rozwojem komercyjnego sektora kosmicznego operatorzy mają do czynienia z rozdrobnionym i niesprawdzonym ekosystemem dostawców, dysponującym ograniczonymi obiektywnymi danymi dotyczącymi wydajności. Atlas Cup wprowadza bezpośrednią rywalizację jako widowisko i narzędzie - tworząc fascynującą rozrywkę, a jednocześnie generując niezrównany zbiór danych dotyczących wydajności statków kosmicznych i ich komponentów.

Globalna branża mediów sportowych również przechodzi szybką transformację. Zaangażowanie nowej generacji i rezygnacja z telewizji kablowej wywierają presję na tradycyjne modele, a treści premium nadal cieszą się dużym popytem. Atlas Cup idealnie nadaje się do pełnienia roli lidera w tym nowym środowisku, ponieważ wyścigi orbitalne łączą oba te trendy, doceniając liderów nowej gospodarki kosmicznej i jednocześnie tworząc inspirujące, niespotykane dotąd treści sportowe, zaprojektowane specjalnie dla kanałów społecznościowych, mobilnych i streamingowych.

W oparciu o sprawdzone technologie i model partnerstwa, który eliminuje tradycyjne ryzyko techniczne i regulacyjne, Atlas Cup wyznacza nowe granice dla globalnego sportu. „Skąd wiadomo, że wasz system jest najlepszy? - dodał Hover-Smoot. - Wygrywasz, będąc na orbicie. Bezpośrednie wyścigi w kosmosie nigdy wcześniej nie miały miejsca. Ale kiedy połączymy epickie widoki kosmosu z magią wyścigów, otrzymamy coś naprawdę wyjątkowego".

Atlas Cup został założony pod koniec 2025 roku przez Philipa Hover-Smoota, który od dawna działa w branży i inwestuje w przemysł kosmiczny. Ostatnio był prezesem Scout Space, wiodącego dostawcy bezpiecznych rozwiązań z zakresu optyki kosmicznej dla rządu USA. Wcześniej Philip zajmował wysokie stanowiska kierownicze w Spaceflight (przejętej przez Firefly Aerospace) i Momentus (notowanej na giełdzie firmie zajmującej się infrastrukturą kosmiczną). Wspierany przez zespół doradców z zakresu sportu, rozrywki i kosmosu, Atlas Cup ma partnerów w branży mediów sportowych, przemyśle kosmicznym i technologicznym.

