Atlas Cup začína prvý profesionálny orbitálny šport na svete, úvodné preteky šampionátu sa uskutočnia na nízkej obežnej dráhe Zeme v roku 2028
Jan 26, 2026, 19:14 ET
SAN FRANCISCO, 27. januára 2026 /PRNewswire/ -- Projekt Atlas Cup, ako prvý profesionálny šport, ktorý sa bude konať vo vesmíre, dnes oznamuje, že jeho úvodné majstrovstvá sa uskutočnia v roku 2028. Atlas Cup, založený koncom roka 2025, je popredný profesionálny športový mediálny projekt, v ktorom sa predstavujú bezpilotné kozmické lode súťažiace v najrýchlejšom športe v histórii. Vďaka najmodernejším vesmírnym technológiám a úchvatnému pretekárskemu formátu predstavuje Atlas Cup orbitálny šport. V nadväznosti na tradíciu klasických pretekárskych súťaží ako je America's Cup a Formula 1, má v úmysle osloviť športových fanúšikov a napevno vniesol súťažný šport do 21. storočia.
„Atlas Cup urobí pre vesmírny priemysel to, čo profesionálne preteky urobili pre automobilový priemysel," povedal Philip Hover-Smoot, generálny riaditeľ spoločnosti Atlas Cup. „Je čas, aby sa vesmír opäť stal zdrojom inšpirácie, a Atlas Cup je navrhnutý tak, aby zachytil mimoriadny potenciál vesmíru a sprostredkoval ho publiku na celom svete."
Orbitálny šport sa objavuje v období štrukturálnych zmien. Podobne ako v začiatkoch automobilového priemyslu, aj rýchla expanzia novej vesmírnej ekonomiky prináša obrovské príležitosti. S rozširovaním sektora komerčného priestoru však prevádzkovatelia čelia roztrieštenému a neoverenému ekosystému dodávateľov s obmedzenými objektívnymi údajmi o výkonnosti. Atlas Cup uvádza priamu súťaž ako predstavenie aj nástroj – vytvára pútavú zábavu a zároveň generuje bezkonkurenčný súbor údajov o výkone kozmických lodí a ich komponentov.
Globálne športové médiá tiež prechádzajú svojou vlastnou rýchlou transformáciou. Nové formy zapojenia divákov a odklon od tradičného televízneho vysielania vyvíjajú tlak na zaužívané modely a prémiový obsah je stále veľmi žiadaný. Atlas Cup má jedinečnú pozíciu na to, aby sa v tomto novom prostredí stala lídrom. Orbitálne preteky sa zaoberajú oboma trendmi súčasne, oslavujú lídrov novej vesmírnej ekonomiky a zároveň produkujú úžasný a doteraz nevídaný športový obsah navrhnutý natívne pre sociálne siete, mobilné zariadenia a streamovacie kanály.
Atlas Cup, postavená na overených technológiách a poháňaná partnerským modelom, ktorý navonok prezentuje tradičné technické a regulačné riziká, otvára novú kapitolu pre globálny šport. „Ako viete, že váš systém je najlepší?" dodal Hover-Smoot. „Vyhrávate, na obežnej dráhe. Preteky zoči-voči sa vo vesmíre ešte nikdy nekonali. Ak však spojíme epické vizuály vesmíru s čarom pretekania, dostaneme niečo skutočne špeciálne."
O spoločnosti Atlas Cup
Spoločnosť Atlas Cup založil koncom roka 2025 dlhoročný výkonný riaditeľ v tomto odvetví a investor do vesmírneho priemyslu Philip Hover-Smoot, ktorý naposledy pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Scout Space, popredného poskytovateľa bezpečných vesmírnych optických riešení pre vládu USA. Predtým Philip pôsobil na vedúcich pozíciách v spoločnostiach Spaceflight (ktorú získala spoločnosť Firefly Aerospace) a Momentus (verejne obchodovaná spoločnosť zaoberajúca sa vesmírnou infraštruktúrou). Vďaka podpore tímu poradcov z oblasti športu, zábavy a vesmíru má Atlas Cup partnerov zo športových médií, vesmírneho priemyslu aj technológií.
Viac informácií nájdete na stránke atlascup.com.
